ETV Bharat / state

विदर्भातील मॉन्सूनची प्रतीक्षा वाढली: भर पावसाळ्यात उन्हाचे चटके असह्य, उकाड्यानं वैदर्भीय घामाघूम

भर पावसाळ्यात वैदर्भीयांना उन्हाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. अद्याप विदर्भात मॉन्सूनची प्रतीक्षा कायम असून ही प्रतीक्षा आणखी आठ दिवस वाढण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली.

WEATHER UPDATE NEWS
विदर्भातील मॉन्सूनची प्रतीक्षा वाढली (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 8:24 PM IST

|

Updated : June 18, 2026 at 8:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : मॉन्सूनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वैदर्भीयांना भर पावसाळ्यात उन्हाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. अद्याप विदर्भात मॉन्सूनची प्रतीक्षा कायम असून ही प्रतीक्षा आणखी आठ दिवस वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाच्या नागपूर केंद्राकडून वर्तवण्यात आलेली आहे. अद्यापही मॉन्सून तळ कोकणात रेंगाळलेला असून पुढं सरकायला तयार नाही. मात्र आता परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. संपूर्ण विदर्भात 25 जुलैनंतरच मॉन्सूनचं आगमन होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

Weather Update News
विदर्भातील मॉन्सूनची प्रतीक्षा वाढली (ETV Bharat Reporter)

विदर्भातील तापमानात चढउतार : बळीराजासह सर्वच जण सध्या मॉन्सूनची वाट पाहात आहेत. मात्र अर्ध्यापेक्षा जून आणि मृग नक्षत्र संपूनही अद्याप नागपूर, विदर्भात दमदार पाऊस बरसलेलाच नाही. उलट उन्हाचे सौम्य चटके जाणवत आहेत. विदर्भातील तापमानात चढउतार पाहायला मिळत आहे. ब्रह्मपुरीत उच्चांकी 42.3 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद करण्यात आली. तर अकोला व वर्ध्याचा पारा 41 वर गेला. ढगाळ वातावरणामुळे नागपूरच्या पाऱ्यात किंचित घसरण झाली आहे. तथापी दिवसभर उन्हाचे चटके जाणवत आहेत.

विदर्भातील मॉन्सूनची प्रतीक्षा वाढली: भर पावसाळ्यात उन्हाचे चटके असह्य (ETV Bharat Reporter)

ढग दाटून येतात, मात्र, पाऊस बरसत नाही : उकाड्यामुळे विदर्भवासी चांगलेच त्रासले आहेत. जीव अक्षरशः कासाविस होतो, चिडचिडेपणाही वाढला आहे. उन्हापुढं पंखे व कुलर प्रभावहीन ठरत आहेत. दिवसभर तापल्यानंतर सायंकाळी उपराजधानीतील वातावरण बदललं. ढगांची दाटी होऊनही वरुणराजा बरसला नाही. ढगाळ वातावरणामुळे हवेत थोडाफार गारवा निर्माण झाल्यानं उकाड्यापासून सुखद दिलासा मिळाला. हवामान विभागाचा उष्ण लाटेसोबतच मॉन्सूनपूर्व पावसाचाही यलो अलर्ट आहे. त्यामुळे विदर्भातील ऊन-पावसाचा खेळ वीकेंडपर्यंत सुरूच राहणार आहे.

विदर्भात पाच महिने उन्हाळा - हवामान अभ्यासक : "ऐन पावसाळ्यात ऊन वाढणं, ही अनपेक्षित व चिंतेची बाब आहे. खरं तर यावर्षी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून विदर्भात ऊन तापू लागलं आहे. गेल्या 20 ते 25 वर्षांमध्ये प्रथमच विदर्भात 5 महिने उन्हाळा पाहायला मिळातोय. हे दुसरं-तिसरं काही नसून, 'ग्लोबल वॉर्मिंग'चा परिणाम आहे," असं हवामान अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे म्हणाले आहेत.

हेही वाचा :

  1. महाराष्ट्रात मान्सूनची प्रगती मंदावली; शेतकऱ्यांना पेरणी पुढे ढकलण्याचा सल्ला
  2. पुण्यात पाण्यासाठी चिंता वाढली: सोमवारपासून पाणी कपात लागू; पाऊस पडण्यासाठी मंदिरात थेट 'पर्जन्ययाग यज्ञ'!
  3. एल निनोचा इशारा : मान्सून, शेती आणि दुष्काळावर नेमका काय परिणाम होणार?
Last Updated : June 18, 2026 at 8:39 PM IST

TAGGED:

MONSOON DELAY IN VIDARBHA
HEAT ON THE PEAK IN RAINY SEASON
विदर्भातील मॉन्सूनची प्रतीक्षा
भर पावसाळ्यात उन्हाचे चटके
WEATHER UPDATE NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.