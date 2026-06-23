ETV Bharat / state

विदर्भात मान्सूनचे आगमन! मात्र, शेतकऱ्यांनी पेरण्याची घाई करू नका, कृषी विभागाचे आवाहन

अद्यापही मान्सूनने पूर्णतः विदर्भ व्यापलेला नाही. दोन ते तीन दिवसांत मान्सून पूर्णपणे विदर्भ व्यापणार आहे, असं प्रादेशिक हवामान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

Monsoon arrives in Vidarbha
विदर्भात मान्सूनचे आगमन (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 5:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर- निर्धारित वेळेपेक्षा तब्बल 10 दिवसांनी मान्सून विदर्भात दाखल झालेला असला तरी विदर्भाला व्यापून टाकण्यासाठी आणखी थोडासा अवधी लागणार आहे. सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूरसह वर्धेत पावसाचे आगमन झाले असले तर जोवर 100 मिलिमीटर पावसाची नोंद होत नाही, तोवर शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी अजिबातच घाई करू नका, असे आवाहन कृषी विभागाने केलेलं आहे. प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर दबक्या पावलांनी अखेर रात्री मान्सून विदर्भात दाखल झाला. मात्र, अद्यापही मान्सूनने पूर्णतः विदर्भ व्यापलेला नाही. दोन ते तीन दिवसांत मान्सून पूर्णपणे विदर्भ व्यापणार आहे, असं प्रादेशिक हवामान विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.

विदर्भात मान्सूनचे आगमन (Source- ETV Bharat)

मान्सूनच्या आगमनाला 10 दिवसांचा विलंब - विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, वाशीम आणि यवतमाळ जिल्ह्यात मान्सून दाखल झालाय. यंदा विदर्भात मान्सून दाखल होण्यासाठी सुमारे 10 दिवसांचा विलंब झालाय. साधारणपणे 15 जूनपर्यंत विदर्भामध्ये मान्सूनचे आगमन होतं, 8 ते 21 जूनपर्यंतदरम्यान मान्सूनची प्रगती थांबली होती. अल निनोचा प्रभाव होता. त्यामुळे देखील अनुकूल परिस्थिती तयार होत नव्हती. त्यामुळे विदर्भात तब्बल 10 दिवस उशिराने मान्सून दाखल झालाय.

शेतकऱ्यांनो पेरणीची घाई करू नका - महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्याशिवाय विदर्भातील बराचसा भाग पुणे, मुंबई हा सुद्धा भाग मान्सूनने व्यापलेला आहे. पुढील 6 ते 7 दिवस पश्चिम महाराष्ट्रात चांगला पाऊस राहील, पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात सामान्य ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस कोसळेल. शेतकऱ्यांनी लगेच पेरणीची घाई करू नये, 70 मिमी ते 100 मिमी पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करावी, शेतकऱ्यांनी घाई करू नये, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आलं आहे.

हेही वाचाः

लोहगड किल्ला मृत्यूप्रकरणी नवा ट्विस्ट : अपघात नाही तर 'हत्या'; मित्राच्या मदतीनं नियोजित वधूनं रचला केतनच्या हत्येचा कट
'एकनाथ शिंदे यांना प्रश्न विचारले की ते पळून जातात, सरकारचं पाप लपवण्याचं काम अध्यक्ष का करतात'-आदित्य ठाकरे

TAGGED:

AGRICULTURE DEPARTMENT
MAHARASHTRA MONSOON
HEAVY RAIN
विदर्भात पाऊस
MONSOON ARRIVES IN VIDARBHA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.