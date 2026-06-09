राज्यातील 'या' भागात मान्सून दाखल, पुढील 3 दिवसांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी
राज्यातील कोकण किनारपट्टीच्या भागात मान्सून दाखल झालाय. पुढील 3 दिवसांसाठी या भागात 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे.
Published : June 9, 2026 at 3:42 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 5:30 PM IST
पुणे - यंदा मान्सून देशात 4 जून रोजी दाखल झाला असून राज्यातील काही भागातही दाखल झाला असून पुढील काही दिवसांत मान्सून राज्याच्या सर्वच भागांमध्ये देखील सक्रिय होणार आहे. मान्सून कोकण सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी तसंच सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर येथे दाखल झाला असून राज्याच्या इतर भागांमध्ये सध्या पडत असलेला पाऊस हा मान्सूनचा नसून तो पूर्वमोसमी (वादळी) पाऊस असल्याचं हवामान विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
याबाबत हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले की, मान्सून अरबी समुद्राच्या काही भागांसह महाराष्ट्रातील दक्षिण कोकण सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी तसंच सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर येथे दाखल झाला असून येत्या 4 ते 5 दिवसांत मान्सून महाराष्ट्रातील आणखी काही भागांमध्ये पुढे सरकण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह जोराचा पाऊस होत आहे. इतर ठिकाणी पडत असलेला हा पाऊस नैऋत्य मान्सूनचा नसून 'पूर्वमोसमी वादळी पाऊस' आहे. या पावसात काही ठिकाणी वादळी वाऱ्याचा वेग देखील जास्त असणार आहे. राज्यातील अनेक भागांमध्ये पुढील 3 दिवसांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी केला असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले की, राज्यात सध्या काही भागात मान्सून दाखल झाला असला तरी शेतकऱ्यांनी घाईघाईने पेरणी करू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी राज्य शासन आणि कृषी विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. सध्या प्रशांत महासागरामध्ये 'एल निनो'ची परिस्थिती विकसित होत असून जुलै महिन्यापर्यंत ती पूर्णपणे सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, असं यावेळी ते म्हणाले.
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