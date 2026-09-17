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मनोज जरांगे यांनी 20 दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मागे घेतले; तीन महिन्यांचा सरकारला अल्टीमेट

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत जाण्यासाठी निघालेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या शिष्टमंडळानं भेट घेतल्यानंतर त्यांनी ही घोषणा केली.

Monoj Jarange Patil
संग्रहित-मनोज जरांगे पाटील (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 17, 2026 at 8:59 AM IST

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Updated : September 17, 2026 at 9:52 AM IST

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बीड- मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी गुरुवारी 20 दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण मागे घेतलं. तसेच, मराठा आरक्षणाबाबतच्या मागण्यांचा तीन महिन्यांत विचार न झाल्यास हे आंदोलन मुंबईपर्यंत नेण्याचा पुन्हा एकदा राज्य सरकारला इशारा दिला.

बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारी शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर जरांगे यांनी ही घोषणा केली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार सुरेश धस आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. सरकार कोणत्याही प्रकारची दबावतंत्रे खपवून घेणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी स्पष्ट केलं. गणेशोत्सवाच्या काळात सुरू असलेल्या या आंदोलनाच्या वेळेवर मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांच्यासह भाजपाच्या नेत्यांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी सततच्या उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती प्रचंड खालावली असतानाही ते मुंबईला जाण्यावर ठाम होते. मुंबईकडे जात असताना मनोज जरांगे पाटील येथे पाटोदा येथे थांबले आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांना मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सुरू केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. मागण्यांचा विचार करण्याबाबतच्या शासकीय कामकाजाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी जरांगे यांनी त्यांच्या तीन प्रतिनिधींची नेमणूक करावी, अशी सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी केली.

ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडून लेखी अभिप्राय मिळाल्यानंतर कोल्हापूर आणि सातारा गॅझेटवर (राजपत्र) कार्यवाही करण्यास साधारण तीन-चार महिने लागतील," असे मंत्र्यांनी सांगितलं. अशा परिस्थितीत मनोज जरांगे यांना त्यांचे उपोषण मागे घेण्याचं शिष्टमंडळानं विनंती केली.

हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट आणि औंध गॅझेट यांसारख्या ऐतिहासिक प्रशासकीय नोंदींना 'अधिकृत मान्यता' मिळावी, या मागणीवर ठाम असल्याचं जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. त्यामुळे मराठा समाज आपली 'कुणबी' वंशावळ सिद्ध करून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकेल. कोणत्याही एकाही कुणबी नोंदीकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असे राज्य सरकारनं लेखी स्वरूपात द्यावे. त्या कागदपत्रावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी असावी. सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नाही, तर आपण आपले आंदोलन मुंबईत नेऊ, असे जरांगे यांनी ठणकावून सांगितलं.

आंदोलकांना परत जाण्याचं आवाहन- जर आमची फसवणूक झाली, तर आम्ही सर्वजण महिला आणि मुलांसह थेट मुंबईला जाऊ, असा जरांगे पाटील यांनी इशारादेखील दिला. उपोषण मागे घेतल्यानं त्यांनी मुंबईला आधीच पोहोचलेल्या एक लाखांहून अधिक मराठा बांधवांना आपापल्या घरी परत जाण्याचं आवाहन केलं. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावातून निघालेले जरांगे हे अहिल्यानगर, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील खोपोली मार्गे 19 सप्टेंबर रोजी मुंबईला पोहोचणार होते. मार्गात त्यांना ठिकठिकाणांवरून मराठा आरक्षणासाठी पाठिंबा देण्यासाठी आरक्षण समर्थक येणार होते.

गेल्या वर्षी दक्षिण मुंबईमधील जनजीवन झाले होते ठप्प- गेल्या वर्षी आझाद मैदानावर जरांगे यांनी केलेल्या उपोषणामुळे दक्षिण मुंबईचे जनजीवन ठप्प झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याकरिता सरकारकडून आटोकाट प्रयत्न सुरू होते. गेल्यावर्षी सरकारनं आठपैकी त्यांच्या सहा मागण्या मान्य केल्या होत्या. कुणबी वर्गीकरणाच्या प्रमाणपत्रांसाठी कार्यवाही सुरू झाल्यावर जरांगे पाटील यांनी 2 सप्टेंबर 2025 रोजी आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं.

मुख्यमंत्री म्हणाले आंदोलन मागे घेतल्याचा आनंद- छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर करणार आहोत. मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचा आनंद आहे. शिष्टमंडळानं खूप चांगल्या पद्धतीनं चर्चा केली आहे. आज होणार आंदोलन हे नाकर्त्याचं आंदोलन आहे, अशी त्यांनी नाव न घेता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर टीका केली. उद्धव ठाकरे हे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी टीका केली आहे

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Last Updated : September 17, 2026 at 9:52 AM IST

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मनोज जरांगे पाटील आरक्षण
MARATHA RESERVATION

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