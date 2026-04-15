ETV Bharat / state

मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहातून 20 हजार गेले चोरीला; स्वत: नगरसेविकेनं केला आरोप

मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात शिवसेना (उबाठा) नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया यांच्या पर्समधून पैसे चोरीला गेल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आलाय.

नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहामधून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्थायी समिती ही मुंबई महानगरपालिकेची तिजोरी समजली जाते. मात्र, याच सभागृहातून शिवसेनेच्या (उबाठा) नगरसेविका आणि स्थायी समिती सदस्य लक्ष्मी भाटिया यांच्या पर्समधून 20 हजार रुपयांची रोख रक्कम चोरीला गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. पैसे चोरी झाल्याचा आरोप खुद्द नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया यांनी केला आहे.

पर्समधून पैसे गेले चोरीला : मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक झाल्यानंतर लक्ष्मी भाटिया जेवण्यासाठी सभागृहातल्या आतल्या बाजूला गेल्या होत्या. जेवण झाल्यावर त्या पुन्हा आपल्या जागेवर आल्या. यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं की, त्यांची पर्स उघडी आहे. यासह तिच्यासोबत छेडछाड करण्यात आली आहे. पुढं पर्सची नीट तपासणी केली तेव्हा भाटिया यांना दिसलं की पर्समधून 20 हजार रुपयांचं पाकिट गायब झालं आहे. हा प्रकार घडल्या-घडल्या लक्ष्मी भाटिया यांनी त्याची माहिती एम.एस. विभाग, सुरक्षा विभाग आणि पोलिसांना दिली. याचबरोबर महापौर, विरोधी पक्षनेते आणि स्थायी समिती सदस्यांना देखील याविषयी कळवलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया (ETV Bharat Reporter)

लवकरच पोलिसात तक्रार करणार : "माझ्या पर्समधून 20 हजार रुपयांचं पाकिट चोरलं आहे. त्याव्यतिरिक्तही माझ्या पर्समध्ये कॅश आहे. मात्र, कोणीतरी बरोबर हे पाकिट चोरलं आहे. मुंबई महानगरपालिका स्थायी समितीच्या सभागृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जर महिला नगरसेवकांच्या पर्स अशा प्रकारे उघडल्या जात असतील, तर आपण कोणाकडं पाहायचं? मी याविषयीची माहिती पोलिसांना दिली आहे. लवकरच पोलिसात याविरोधात तक्रार देखील करणार आहे," असं नगरसेविका लक्ष्मी भाटिया यांनी सांगितलं.

...हे प्रश्न होतात उपस्थित : मुंबई महानगरपालिकेत घडलेल्या प्रकारामुळं काही प्रश्न उपस्थित होतात. मुंबई महानगरपालिका सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आता सुरक्षित राहिली आहे का? स्थायी समितीच्या सभागृहामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे का नव्हते? नगरसेविकेच्या पर्सला हात लावण्याची हिंमत झालीच कशी? नगरसेवकांचे पैसे चोरीला जात असतील तर सर्वसामान्यांनी करायचं काय?

सखोल चौकशी झालीच पाहिजे : "मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट ज्या सभागृहामध्ये पारित होतं. त्या स्थायी समितीच्या सभागृहामध्ये अशी घटना घडलं ही मुंबई महानगरपालिकेसाठी नामुष्कीची बाब आहे. अशावेळी या घटनेची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे," अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी दिली.

TAGGED:

LAKSHMI BHATIYA BMC
लक्ष्मी भाटिया
CORPORATOR LAKSHMI BHATIA
SHIV SENA UBT CORPORATOR
LAXMI BHATIA CASH STOLEN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.