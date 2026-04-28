अनिल देशमुखांच्या याचिकेवर 15 जूनच्या पुढील सुनावणीत उत्तर द्या; उच्च न्यायालायचे ईडीला निर्देश
सीबीआयच्या मुळ गुन्ह्याला दिलेलं आव्हान अद्याप प्रलंबित असल्यानं ईडीच्या कारवाईवर स्थगितीची अनिल देशमुखांनी मागणी केली. यावर ईडीला 15 जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आलेत.
Published : April 28, 2026 at 7:31 AM IST
मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ईडीनं दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील खटल्यात आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थिगती मागत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर उत्तर देण्याकरता तपासयंत्रणेनं सोमवारी हायकोर्टाकडे वेळ वाढवून मागितला. त्यांची ही विनंती मान्य करत हायकोर्टानं त्यांना 15 जूनच्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश जारी करत तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केली.
काय आहे अनिल देशमुखांची मागणी - याप्रकरणी सीबीआयनं दाखल केलेल्या मुळ गुन्ह्याला आपण दिलेलं कोर्टात दिलेलं आव्हान अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर निकाल लागेपर्यंत आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया करू नये. कारण उद्या जर मूळ गुन्हाच रद्द झाला तर या सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेला काहीच अर्थ राहणार नाही. आपल्याविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे तपासयंत्रणेकडे नाहीत. सीबीआयनं केवळ राजकीय सुडापोटी आपल्याविरोधातही एफआयआर घेतली आहे. या कथित आरोपांमागील मुुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं घेतलेली नाहीत. त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही?, असे सवाल अनिल देशमुखांनी या याचिकेतून उपस्थित केलेत. अनिल देशमुखांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सोमवारी न्यायमू्र्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र यावर आपली भूमिक स्पष्ट करण्यासाठी ईडीनं हायकोर्टाकडे वेळ मागून घेतल्यानं हायकोर्टानं सुनावणी 15 जूनपर्यंत तहकूब करत ईडीला याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुदतवाढ दिलीय. याप्रकरणी अनिल देशमुखांनी केलेले सारे आरोप बिनबुडाचे असून तपासयंत्रणेकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरूय, सर्व बाजूंनी चौकशी करून तपास सुरू असल्याचा दावा तपासयंत्रणेकडून हायकोर्टात करण्यात आलाय.
हायकोर्टाच्या आदेशांनुसार सीबीआयचा तपास - मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले होते. सीबीआयनं याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय. या प्रकरणात ज्या व्यक्तींची नावं समोर येत आहेत, त्यांचीही चौकशी सीबीआयनं करायला हवी, केवळ अनिल देशमुख यांचीच चौकशी करता कामा नये. सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतलेल्या समितीची चौकशी करायला हवी. मुंबई उच्च न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू झालेली आहे. त्यामुळे एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास हा सर्वांविरोधात व्हायला हवा, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलेलं आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या लेटर बॉम्बमुळे अडचणीत सापडलेल्या देशमुखांची ईडीनं मनी लाँड्रिंग आरोपांतर्गत चौकशी सुरू केली. 21 एप्रिल 2021 रोजी, देशमुखांविरोधात सीबीआयनं गुन्हा नोंदवल्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी ईडीनं अनिल देशमुखांवरोधात कारवाईचा भाग म्हणून अटक केली होती.