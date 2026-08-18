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पंढरपूरच्या विकासाला वेग जायकवाडीसाठी 6477 कोटी पुण्यात वर्ल्ड सायकलिंग स्पर्धेसाठीही सरकारची तयारी

पंढरपूरमधील विकासकामांमुळे जागा जाणाऱ्या लोकांसाठी विशेष मदत देण्यापासून ते शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पाला पैसे देण्यापर्यंतचे निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आले.

mantralaya
मंत्रालय (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 5:29 PM IST

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मुंबई : पंढरपूरचा विकास, मराठवाड्यातील सिंचन, पुण्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेची तयारी, गडचिरोलीतील खेळाडूंसाठी सुविधा आणि आदिवासी समाजासाठी विकास केंद्र अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी निर्णय घेतले. पंढरपूरमधील विकासकामांमुळे जागा जाणाऱ्या लोकांसाठी विशेष मदत देण्यापासून ते शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पाला पैसे देण्यापर्यंतचे निर्णय आज बैठकीत घेण्यात आले.

पंढरपूरमधील जागा जाणाऱ्यांना विशेष मदत : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर आणि वाणिज्य संकुलाच्या विकासकामांना आता वेग येणार आहे. या कामांसाठी तब्बल 3993 कोटी 90 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. या विकासकामांसाठी काही लोकांची घरे किंवा जागा जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन व्यवस्थित व्हावे आणि त्यांना योग्य मदत मिळावी, यासाठी सरकारने विशेष पुनर्वसन योजना मंजूर केली आहे. पंढरपूरचे धार्मिक महत्त्व, मोठ्या संख्येने येणारे वारकरी आणि भाविक, तसेच स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासकामांमुळे अडचणीत येणाऱ्या लोकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने ही योजना तयार केली.

कंत्राटदारांची बिले अडकणार नाहीत? : सरकारी कामे पूर्ण करूनही पैसे मिळण्यासाठी कंत्राटदारांना अनेकदा बराच काळ वाट पाहावी लागते. आता ही अडचण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात ट्रेडस प्लॅटफॉर्म वापरला जाणार आहे. विशेषतः छोटे-मोठे उद्योग करणारे उद्योजक आणि कंत्राटदार यांची कामांची बिले वेळेत मिळावीत, यासाठी या पद्धतीचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे बिलांसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

गडचिरोलीच्या खेळाडूंना चांगल्या सुविधा : गडचिरोलीच्या जिल्हा क्रीडा संकुलातील दुसऱ्या टप्प्यातील विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांसाठी सुमारे 80 कोटी 12 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. क्रीडा संकुलात विविध खेळांसाठी चांगल्या सुविधा उभ्या राहिल्याने जिल्ह्यातील खेळाडूंना सरावासाठी अधिक चांगली जागा आणि साधने मिळू शकतील.

सोलापुरात मोची समाजासाठी शैक्षणिक कामांना जागा : सोलापूर शहरातील श्री जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळाला शैक्षणिक कामांसाठी 3910 चौरस मीटर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर बझार भागातील ही जागा शैक्षणिक कारणांसाठी राखीव होती. आता या जागेचा उपयोग समाजातील मुलांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामांसाठी केला जाणार आहे.

मोशीत आदिवासी समाजासाठी मोठे केंद्र : पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मोशी येथील १५ हेक्टर सरकारी जमीन तीन संस्थांना देण्यात येणार आहे. क्रांतिवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय आणि पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा यांचा यात समावेश आहे. या जागेवर मागास आणि वंचित आदिवासी समाजातील लोकांसाठी शिक्षण, विकास आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक मोठे केंद्र उभारले जाणार आहे.

पुण्यात 2032 च्या वर्ल्ड सायकलिंग स्पर्धेसाठी तयारी : पुण्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायकलिंग स्पर्धा घेण्याच्या दिशेनेही सरकारने पाऊल टाकले आहे. 2032 ची UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप पुण्यात घेण्यासाठी सरकारने पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुण्यात झालेल्या पुणे ग्रँड टूर 2026 या सायकलिंग स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनामुळे पुण्याची दावेदारी मजबूत झाली आहे. या मोठ्या स्पर्धेसाठी सरकारकडून आवश्यक पत्र, आर्थिक हमी, रस्ते आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सहकार्य केले जाणार आहे. या स्पर्धेमुळे पुण्यात मोठ्या प्रमाणात देश-विदेशातून खेळाडू, प्रशिक्षक आणि प्रेक्षक येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हॉटेल, वाहतूक, पर्यटन आणि स्थानिक व्यवसायांना फायदा होऊ शकतो. सरकारच्या अंदाजानुसार या स्पर्धेमुळे सुमारे 330 कोटी रुपयांची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे.

जायकवाडीसाठी 6477 कोटी; पाच जिल्ह्यांना पाणी : मराठवाड्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जायकवाडी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 6477 कोटी 88 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पैशांमुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामाला वेग येणार आहे. या प्रकल्पामुळे छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी आणि नांदेड या पाच जिल्ह्यांतील सुमारे 1 लाख 31 हजार 652 हेक्टर शेतीला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शेतीसोबतच उद्योगांना पाणी, मत्स्य व्यवसाय आणि वीज निर्मितीलाही याचा फायदा होणार आहे. मराठवाड्यात पाण्याची मोठी समस्या असल्याने या निर्णयाकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे.

वाळू-खडीच्या बेकायदा वाहतुकीवर आता ऑनलाइन नजर : वाळू, खडी आणि इतर गौण खनिजांचे बेकायदा उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी नियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे. ‘महाखनिज २.०’ या ऑनलाइन प्रणालीवर खनिज कुठे काढले जात आहे, कुठे साठवले आहे आणि कुठे नेले जात आहे, याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या अशा खनिजांच्या वाहतुकीवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यासाठी वाहतूक पास घेणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे बेकायदा वाळू, खडी आणि इतर खनिजांची वाहतूक रोखण्यास मदत होणार आहे.

अर्थसंकल्पाचे काम आता वित्त विभागाकडे : वित्त आणि नियोजन विभागाच्या कामातही बदल करण्यात आला आहे. नियोजन विभागाकडे असलेली अर्थसंकल्पाशी संबंधित कामे आणि पदे आता वित्त विभागाकडे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाशी संबंधित कामे एकाच विभागाकडे राहून ती अधिक वेगाने करण्याचा प्रयत्न आहे.

धान आणि भरडधान्याच्या वाहतुकीसाठी 328 कोटी : 2024-25 हंगामात किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSPवर खरेदी केलेले धान आणि भरडधान्य एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी 328 कोटी 47 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने खरेदी केलेले धान आणि भरडधान्य गोदामे किंवा इतर ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी होणारा खर्च या पैशातून भागवला जाणार आहे. पंढरपूरचा विकास, मराठवाड्याला पाणी, पुण्यात आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेची तयारी, कंत्राटदारांची बिले, आदिवासी समाजासाठी केंद्र आणि बेकायदा खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण अशा वेगवेगळ्या विषयांवर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

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CABINET MEETING
WORLD CYCLING CHAMPIONSHIP IN PUNE
पंढरपूर विकास
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