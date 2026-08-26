ETV Bharat / state

धक्कादायक! आदिवासी आश्रमशाळेत तब्बल 21 अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग, आरोपीला अटक

विनयभंग प्रकरणी आश्रम शाळेतील स्वयंपाक्याचा मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या नराधम कर्मचाऱ्याविरुद्ध शहापूर पोलीस ठाण्यात पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केलाय.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2026 at 9:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे - आदिवासी विद्यार्थिनींना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाकडून आश्रमशाळांमध्ये विविध उपाययोजना केल्या जात असताना ठाणे जिल्ह्यतील शहापूर तालुक्यातील एका शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत तब्बल 21 अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग झाल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी उघडकीस आला आहे.



याप्रकरणी आश्रम शाळेतील स्वयंपाक्याचा मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या नराधम कर्मचाऱ्याविरुद्ध शहापूर पोलीस ठाण्यात पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केलाय. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. या घटनेमुळे विद्यार्थिनींच्यासाठीची सुरक्षा यंत्रणा नेमकी करते काय, असा संतप्त सवाल पालकांकडून उपस्थित होत आहे. गणपत गवळी असं अटक केलेल्या आरोपी कर्मचाऱ्याचं नाव आहे.


पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहापूर तालुक्यातील टेंभा गावाच्या हद्दीत शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आहे. या आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे याच कर्मचाऱ्याने एका विद्यार्थिनीचा विनयभंग केला असल्याची माहिती आज बुधवारी समोर आली. या कर्मचाऱ्याला टेंभा येथील शासकीय आश्रमशाळेत पाठवण्यात आलं होतं. शहापूर तालुक्यातील टेंभा आश्रम शाळेची एकच इमारत असून दुसऱ्या मजल्यावर मुले, तिसऱ्या मजल्यावर मुलींचं वसतीगृह असून या मुली कपडे धुण्यासाठी तसंच जेवण करण्यासाठी तिसऱ्या मजल्यावरून खाली ये जा करतात. या दरम्यान कर्मचारी आरोपी गवळी गणपत झिपरू हा विद्यार्थिनींना सारखा त्रास देत असे. त्यानं 10 वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला एकटी गाठून अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला.


या पीडित विद्यार्थिनीनं घडलेली हकीकत अधीक्षकांना सांगितली. त्यानंतर शहापूर पोलीस ठाण्यात पीडित मुलींसह अधीक्षकांनी धाव घेऊन आरोपी विरोधात भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत कलम 354 तसंच पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या कर्मचाऱ्याला अटक करून आधारवाडी कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.



दरम्यान आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून या नराधम कर्मचाऱ्यानं याअगोदर देखील विद्यार्थिनींचा विनयभंग केला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असल्याचं, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विलास कदम यांनी सांगितलं.

हेही वाचा...

  1. अमरावतीच्या आदिवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना विषबाधा, एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू
  2. गडचिरोलीतील सर्पदंशानंतर आश्रमशाळांचा प्रश्न ऐरणीवर; कोल्हापूर जिल्ह्यात 27 शाळांमध्ये 'किमान' आवश्यक सुविधा
  3. राज्यातील 50 टक्के आश्रमशाळांमध्ये पलंग नसल्यामुळं विद्यार्थी झोपतात जमिनीवर

TAGGED:

MOLESTATION
TRIBAL ASHRAM SCHOOL IN SHAHPUR
21 अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग
गवळी गणपत झिपरू
MOLESTATION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.