नाशिक टीसीएस प्रकरणातील आरोपी निदा खानचा पती मोईन खान जाळ्यात

नोकरी गमावल्यापासून सुरू झालेल्या घटनाक्रमाने आता गुन्हेगारी स्वरूप अधिक व्यापक होत असून, तिच्या पतीला एसआयटीने ताब्यात घेतल्याने या प्रकरणातील गूढ वाढलंय.

Moin Khan husband of accused Nida Khan in the Nashik TCS case nabbed
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 18, 2026 at 10:54 AM IST

Updated : April 18, 2026 at 12:17 PM IST

ठाणे- नाशिकमधील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या निदा खान या महिलेच्या प्रकरणाने नाट्यमय वळण घेतलं असून, पोलीस तपासात नवनवे खुलासे समोर येत आहेत. नोकरी गमावल्यापासून सुरू झालेल्या घटनाक्रमाने आता गुन्हेगारी स्वरूप धारण केलं असून, तिच्या पतीला एसआयटीने ताब्यात घेतल्याने या प्रकरणातील गूढ आणखीनच वाढलंय.

पोलीस ठाण्यात गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल : नाशिकमधील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) मध्ये कार्यरत असलेल्या महिला आरोपी निदा खानप्रकरणी नाशिकच्या देवळाली कॅम्प पोलीस ठाण्यात गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपासाला वेग आलाय. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीचे माहेरचे नाव निदा एजाज खान तर सासरचे नाव निदा मोईन नाविद खान आहे. 26 वर्षीय निदा मूळची नाशिकमधील अशोका मार्ग परिसरातील रहिवासी असून, ती टीसीएस या नामांकित आयटी कंपनीत कार्यरत होती.

9 एप्रिल रोजी कंपनीकडून तिला नोकरीवरून कमी केल्याची नोटीस : दरम्यान, तिचा पती मोईन नाविद इक्बाल खान (27) याला मुंब्रा येथील अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस (एडब्लूएस) कंपनीत लॉजिस्टिक ऑफिसर म्हणून नोकरी मिळाल्याने तो फेब्रुवारीमध्ये मुंब्य्रात स्थलांतरित झाला होता. त्यानंतर निदा हिनेही ट्रान्सफर घेऊन मुंबईत पतीसोबत राहण्यास सुरुवात केली. ती मालाड आणि हिरानंदानी परिसरातील टीसीएस कार्यालयात ये-जा करत होती. मात्र, 9 एप्रिल रोजी कंपनीकडून तिला नोकरीवरून कमी केल्याची नोटीस देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर तिची मावशी नुरी शेख हिने तिला नाशिकला नेल्याचे पतीनं सांगितलंय. या प्रकरणात मोठी कारवाई करत नाशिक एसआयटीच्या पथकाने निदा हिचा पती मोईन खान याला मुंब्रा येथील त्याच्या कामाच्या ठिकाणावरून ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर चौकशी करून त्याला सोडून देण्यात आलंय. नाशिक शहरातील पोलीस आयुक्तालयानं प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिलीय.

हेही वाचाः

