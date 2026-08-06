'माझा जेन झींवर डोळे बंद करून विश्वास'; मोहन भागवत यांनी साधला तरुणांशी संवाद, दिल्लीतील आंदोलनावर म्हणाले...
दिल्लीतील आंदोलन, शिक्षण व्यवस्था, राजकारण, शिक्षणातील आरक्षण, सोशल मीडियाचा वापर अशा विविध विषयांवर मोहन भागवत यांनी आपलं मत मांडत तरुणांना मार्गदर्शन केलं.
Published : August 6, 2026 at 10:00 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 9:46 AM IST
मुंबई - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमत तरुणांसी संवाद साधत विविध विषयांवर भाष्य केलं. दिल्लीतील आंदोलन, शिक्षण व्यवस्था, राजकारण, शिक्षणातील आरक्षण, सोशल मीडियाचा वापर अशा विविध विषयांवर मोहन भागवत यांनी आपलं मत मांडत तरुणांना मार्गदर्शन केलं.
शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुविधा आणणं गरजेचं - "आमच्या काळामध्ये मोठे जे म्हणायचे ते आम्ही ऐकून घेत असू, मात्र आजची तरुण पिढी प्रश्न विचारते. यामुळं आंदोलन करणं हे चुकीचं नव्हतं. भारताच्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आणखीन सुविधा गरजेच्या आहेत. त्यामुळंच हे आंदोलन उभं राहिलं," असं मत 'आरएसएस'चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केलं.
लहान मुलं प्रश्न विचारतात - यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, आंदोलन म्हणजे एक प्रकारचा संवादच आहे. आम्ही जेव्हा तरुण होतो त्यावेळेस मोठे जे सांगायचे ते आम्ही ऐकायचो. मात्र, आता लहान मुलं प्रश्न विचारतात. भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात आणखी सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळंच आंदोलन उभं राहिलं. जेन झी यांनी आंदोलन नाही केलं पाहिजे असं मी म्हणणार नाही. परंतु, ते कसं करायचं याचं त्यांना मार्गदर्शन व्हायला हवं. सिस्टीममध्ये करेक्शन आणायचे असतील तर आंदोलन करणं योग्य आहे.
माझा जेन झींवर विश्वास - जेन झी म्हणजे कोणी दहशतवादी नाहीत, ते आपलेच आहेत. ही पिढी आपल्या पिढीपेक्षा जास्त इमानदार आहे. माझा जेन झींवर डोळे बंद करून विश्वास आहे. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान लाठीचार्ज झाला. मात्र, तो का झाला? गडबड नक्की कुठं झाली? हे पाहावं लागेल. चूक की बरोबर अजून तरी सांगणं कठीण असल्याचं मोहन भागवत म्हणाले.
चुकीच्या मार्गावर जाणार नाहीत - सोशल मीडियाविषयी बोलताना मोहन भागवत म्हणाले की, सोशल मीडियावर कठोर निर्बंध लावले पाहिजेत, किंबहुना नियम बनवले पाहिजेत, असं माझं मत नाही. याचं कारण म्हणजे, एखादी गोष्ट बंद केली तर त्याचा काळाबाजार होतो, हे आपल्याला माहिती आहे. आपण कोणाला फॉलो करतो त्यापेक्षा, जर आपल्याला कोणी फॉलो करत असेल तर आपण समोरचे लोक आपल्यामुळं चुकीच्या मार्गावर जाणार नाहीत याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. समोर आलेला व्हिडिओ हा चूक आहे की बरोबर हे बघून त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. याचबरोबर आपण स्वतःला अहिंसक म्हणवतो तर हिंसा करणाऱ्या व्यक्तीला आपण फॉलो केलं नाही पाहिजे
पुढं बोलताना मोहन भागवत म्हणा, "शिक्षण हा कोणताही व्यवसाय नसून, ती गोष्ट सगळ्यांना मिळाली पाहिजे. शिक्षण सर्वांना मिळणं हे समाज म्हणून आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. यामुळं सरकारनं आपल्या बजेटपैकी सहा टक्के बजेट हे शिक्षणासाठी वापरलं पाहिजे.
मोहन भागवत यांनी मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात 'जेन-झी' आणि 'जेन अल्फा'च्या विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला. या संवादादरम्यान विद्यार्थ्यांनी समलैंगिक विवाह, विद्यार्थी आंदोलने, देशाची शिक्षण व्यवस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर विविध प्रश्न विचारले. याप्रसंगी मोहन भागवत यांनी एलजीबीटी (LGBT) समुदाय हा समाजाचाच एक भाग असल्याचं स्पष्ट केलं.
समलैंगिक विवाहावर काय म्हणाले? - समलैंगिक विवाहावर बोलताना सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की, हे सगळे आपल्या समाजाचा भाग आहेत. आपल्या समाजामध्ये सर्वांना सामावून घेण्याची प्रथा आहे. आपल्या परंपरेमध्ये फक्त दोन व्यक्तींना एकत्र राहण्यासाठी विवाह संस्थेची तरतूद नाही, तर कुटुंब आणि पुढची पीढी निर्माण करण्यासाठी ती व्यवस्था आहे. त्यामध्ये आई-वडिलांचा समावेश आहे. आता सध्या असलेली व्यवस्था आपण अचानक डिस्टर्ब केली आणि नवी व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न केला तर त्यामध्ये संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. या दोन्ही व्यवस्था आपण एकत्र करू शकत नाही. त्यासाठी आधी समाजाला शिक्षित केलं पाहिजे. त्यामुळे अशी व्यवस्था निर्माण करायला हवी की या सगळ्यांना सामावून घेतलं पाहिजे. त्यामुळे समलैंगिक विवाहासाठी योग्य कायद्याची गरज आहे, त्यावेळी समाजही त्याला स्वीकारेल."
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