अनेक भारतीयांना आपली मातृभाषाच येत नाही, मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली खंत
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 'श्री ज्ञानेश्वरी' या पुस्तकाच्या इंग्रजी आवृत्तीच्या प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना भारतीय 'राष्ट्र' ही संकल्पना पाश्चिमात्य देशांपेक्षा वेगळी असल्याचं सांगितलं.
By PTI
Published : November 30, 2025 at 5:33 PM IST
नागपूर : संत ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेल्या 'श्री ज्ञानेश्वरी' या पुस्तकाच्या इंग्रजी आवृत्तीचा प्रकाशन सोहळा सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीत रविवारी नागपूर येथे पार पडला. यावेळी बोलताना भागवत यांनी समाजाला भाषिक वारशाच्या ऱ्हासावर आत्मपरीक्षण करण्याचं आवाहन केलं. "सध्या परिस्थिती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे. की, आज काही भारतीय लोकांना आपल्या स्वतःच्या भाषा येत नाहीत," असं म्हणत त्यांनी भारतीय भाषा आणि मातृभाषांचा वापर कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
जगाला आपण संस्कृत भाषा शिकवली पाहिजे : "एकेकाळी संपूर्ण संवाद, देवाणघेवाण, दैनंदिन व्यवहार संस्कृतमध्ये व्हायचे. सध्या काही अमेरिकन प्राध्यापक आपल्याला संस्कृत शिकवतात. परंतु, सगळ्या जगाला आपण संस्कृत शिकवली पाहिजे. आजकालच्या अनेक मुलांना काही अगदी सोपे आणि मूलभूत शब्द माहिती नाहीत. परंतु, ते घरी त्यांच्या मातृभाषेचा आणि इंग्रजीचा वापर करून बोलतात. परिस्थिती अशा टप्प्यावर पोहोचली आहे की, काही भारतीय लोकांनाच आपल्या भारतीय भाषा येत नाहीत. जर आपण आपल्या घरात आपली भाषा व्यवस्थित बोलू शकलो तर परिस्थिती चांगली होईल. पण, आपण ते करत नाही," अशी खंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली.
कल्पवृक्षाचं इंग्रजीत भाषांतर कसं कराल? : "आता समस्या अशी आहे की, इंग्रजी भाषेत पुरेसे शब्द नाहीत. जे आपल्या भाषांमध्ये व्यक्त होणाऱ्या विचारांचे किंवा संकल्पनांचे सार आणि खोली समजतात. ज्ञानेश्वरांनी वापरलेल्या एका शब्दासाठी अनेकदा अनेक इंग्रजी शब्दांची आवश्यकता असते. परंतु, त्याचा अर्थ पूर्णपणे व्यक्त होत नाही. कल्पवृक्षाचं इंग्रजीत भाषांतर कसं कराल? सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध संकल्पनांचं परदेशी भाषेत भाषांतर करण्याच्या मर्यादांवर भर दिला. अशी उदाहरणं भारतीय भाषांचं जतन आणि बळकटीकरण का केलं पाहिजे हे अधोरेखित करतात. जिथं श्रद्धा असते, तिथं आपण सर्वजण अभिव्यक्ती असतो. एकदा परदेशी पाहुण्यांना सांगितलं होतं की देव एक आहे की, अनेक यावर वाद घालणं अनावश्यक आहे. कारण देवाचं अस्तित्व केंद्रस्थानी आहे," असं मोहन भागवत म्हणाले.
आपल्याला दोन पंखांची आवश्यकता : "भारतीय परंपरा लोकांना वैयक्तिक हितसंबंधांच्या पलीकडं विचार करण्यास आणि कुटुंब आणि समुदायांच्या कल्याणाचा विचार करण्यास शिकवते. हे लोकांना वेगवेगळ्या शब्दांत आणि वेगवेगळ्या स्वरूपात सांगितलं आहे. जसा पक्षी पंखांशिवाय उडू शकत नाही, त्याचप्रमाणे आपल्याला दोन पंखांची आवश्यकता आहे, ते म्हणजे ज्ञान आणि कर्म," असं मोहन भागवत म्हणाले.
भक्ती हेच सत्य : भगवद्गीतेमध्ये जगाच्या भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यकाळाचं सत्य, ज्ञान आणि सारांश आहे. 'श्री ज्ञानेश्वरी' सारख्या प्राचीन ग्रंथांचं इंग्रजीत भाषांतर करण्यावर भर दिला जेणेकरून ते वाचताना लोक मूळ ग्रंथ शिकण्याचा प्रयत्न करतील. भक्ती हे सत्य आहे, याचा अर्थ आपण जोडलेले आहोत. ते एक आध्यात्मिक सत्य आहे. आता विज्ञानही ते समजून घेत आहे. सर्व सृष्टी मुळापासून आली आहे. जगात प्रत्येकाचं वर्तन आणि अनुभव वेगळे असतात. आपल्या देशातही भाषा, खाण्याच्या सवयी, भक्ती, चालीरीती, देवता आणि पंथ वेगवेगळे आहेत. परंतु, या सर्वांमध्ये आपण सर्व एकाच ठिकाणी जोडलेले आहोत आणि ते ठिकाण जगालाही जोडते. आपण विविधतेत एक आहोत," असं मोहन भागवत यांनी सांगितलं.
