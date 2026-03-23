ETV Bharat / state

उन्हाच्या झळासोबतच मेळघाटात दरवळला मोहाचा सुगंध; स्थानिक अर्थव्यवस्थेला देतो मोठा आधार

मेळघाटातील आदिवासी बांधवांसाठी मोहवृक्ष हे खऱ्या अर्थाने 'कल्पवृक्ष' आणि जीवनाचा आधार आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात मोहाची झाडे फुलांनी बहरतात. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळतो.

मेळघाटातील मोहवृक्ष
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 23, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात सध्या मोहाच्या झाडांचा बहर सर्वत्र पाहायला मिळतोय. वसंत ऋतू सुरू होताच मोहाची झाडे फुलांनी बहरतात. या फुलांचं वैशिष्ट्य म्हणजे पहाटे साधारण तीन वाजता फुलं उमलतात. चार वाजेपर्यंत झाडावरून खाली गळतात. पहाटेच्या शांत वातावरणात मोहाच्या झाडाखाली जणू फुलांचा पाऊस पडतोय, असा सुंदर अनुभव येथे पाहायला मिळतो. मेळघाटातील आदिवासींचे कल्पवृक्ष अशी ओळख असणाऱ्या मोहाचं झाड आणि फुलांसंदर्भातील 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.



झाडांचं करावं लागतं संरक्षण : मेळघाटातील आदिवासी बांधवांचं वैशिष्ट्य म्हणजे एखादं झाड निवडून त्या झाडाखाली साफसफाई करण्यात येते. पहाटेच्या सुमारास त्या झाडाखाली पडणारी फुलं केवळ झाडाखाली साफसफाई करणारा व्यक्तीच घरी नेतो. काही मोजक्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर असणाऱ्या झाडांची फुलं त्या शेतकऱ्यांच्याच मालकीची असतात. विशेष म्हणजे जंगलातील या झाडांवर आलेली फुलं अस्वलालादेखील आवडतात. पहाटेच्या सुमारास फुल झाडावरून खाली पडताच झाडाखाली अस्वल हमखास येतात. आपल्या झाडाखाली अस्वल येऊ नये, याकरिता अनेक कुटुंब पहाटे तीन वाजल्यापासूनच जंगलात जाऊन मोहाच्या फुलांचं अस्वलापासून संरक्षण करतात. अस्वल दुरूनच दिसतातच त्याला हाकलून लावतात. सकाळी या झाडांवर माकडं गोंधळ घालून फुलं खाली पाडून खराब करतात. त्यामुळं काही कुटुंब चक्क दिवसभर या झाडाच्या परिसरात मुक्काम ठोकून राहतात.

मेळघाटात मोहाचा बहर



दोन महिन्यांचा हंगाम : मोहाच्या फुलांचा हंगाम हा दोन महिने राहतो. होळीपासून मोहाच्या फुलांचा मोहर येतो. हा मोहर मार्च ते मे दरम्यान राहतो. एक झाड किमान पंधरा दिवस फुलांनी बहरलेलं असतं. चांगल्या झाडांना दीड ते दोन क्विंटलपर्यंत फुलं येतात, असं चिखलदरा तालुक्यातील खटकाली येथील रहिवासी गुलाल रामजी कासदेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. मोहाचा हंगाम साधारण पंधरा दिवसाचा असतो. सुरुवातीचे सात दिवस फुलं टणक असतात. त्यानंतर ते वाळतात. एका झाडातून दोन क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळतं, असंदेखील गुलाल कसदेकर यांनी सांगितलं.

आदिवासी संस्कृतीत मोहाला अत्यंत महत्त्व



मोहापासून बनतात विविध पदार्थ : आदिवासी संस्कृतीत मोहाला अत्यंत महत्त्व आहे. मोहापासून सिद्धू अर्थात पारंपारिक दारूसोबतच लाडू आणि होयू नावाचा खास पदार्थ तयार केला जातो. गव्हाच्या पिठात मोहाचा रस टाकून त्याची गोड पोळीदेखील केली जाते. होयू हा अतिशय चवदार पदार्थ असून आरोग्यासाठीदेखील फायदेशीर असतो, असं मारुती बेलसरे यांनी सांगितलं.

मोह गोळा करताना आदिवासी



मोहाचा आर्थिक आधार : मोहा फुल हे आदिवासी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचं महत्त्वाचा साधन आहे. सुकलेल्या मोहाला सध्या सुमारे 50 रुपये किलो दर मिळत आहे. पावसाळ्यात हा दर 100 रुपयांच्या पुढे जातो. व्यापारी थेट गावात येऊन मोहा खरेदी करतात. मोहाचा हा दोन महिन्यांचा कालावधी आमच्या आदिवासी कुटुंबांसाठी आर्थिक आधार देणारा आहे, असंदेखील गुलाल कासदेकर यांनी सांगितलं.

मोहाचं झाड



  • मोहाला आहे आयुर्वेदिक महत्व : मोहाचे झाड हे पानगळीचे असून उष्ण आणि कोरड्या जमिनीत चांगले वाढते. आयुर्वेदातही मोहाला महत्त्व आहे. संशोधनानुसार मोहाच्या फुलांमध्ये सुमारे 70 टक्के खनिज, 22.70 टक्के कार्बोहायड्रेट्स, कॅल्शियम आणि विटामिन सी मुबलक प्रमाणात मिळत असल्याची माहिती वनस्पतीशास्त्राच्या अभ्यासक प्रा. डॉ.अर्चना मोहोड यांनी दिली.

TAGGED:

मेळघाटात मोहाचा बहर
MOHA TREE
मोहा फुल
मोहवृक्ष
MOHA TREE IN MELGHAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.