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'...अन्यथा मोदींना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल'; ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलनाचा अभिजीत दिपके यांचा इशारा

ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलनाचा इशारा अभिजीत दिपके यांनी दिलाय. ‘तीन दिवस काय, तीन महिने तुरुंगात राहण्याची तयारी’ असल्याचं ते म्हणाले.

कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन
कॉक्रोच जनता पार्टीचं आंदोलन, इन्सेटमध्ये मोदी आणि ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 9:31 PM IST

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मुंबई - भाजपाची वाटचाल ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’कडून ‘वन नेशन, वन पार्टी’कडे सुरू असल्याचा आरोप करत देशातील 13 कोटी नागरिकांची नावं मतदारयादीतून वगळण्यात आली असून ही मतचोरी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या माध्यमातून केली जात आहे. त्यामुळे ‘ज्ञानेशकुमार मस्ट गो’ची घोषणा देत केंद्र सरकारनं ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा घेतला नाही तर पुन्हा जंतरमंतरवर आंदोलन केलं जाईल, तीन दिवस काय, तीन महिनेही तुरुंगात टाकण्यात आले तरी मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, असा इशारा कॉक्रोच जनता पक्षाचे आंदाेलक अभिजीत दिपके यांनी सरकारला दिला.



ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेस, शिवसेना, मनसेनं आंदोलन पुकारलं असतानाच कॉक्राेच जनता पार्टीकडून दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथे आंदोलनाची हाक देण्यात आली. या आंदोलनात तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणावर मुंबईसह देशातील विविध भागातून सामील झाला. ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हातातील फलकांबरोबरच, रस्त्यांवर जलसे तसंच पथनाट्यही करण्यात येत होती. यावेळी मैदानाच्या सहा नंबर प्रवेशद्वारावर एका ट्रकलाच या आंदोलनाचं व्यासपीठ बनवण्यात आलं होतं. यावेळी अभिजीत दिपके यांनी मतदार विशेष पडताळणी मोहीम (एसआरआय)वरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं.



2024च्या लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित खासदारांची संख्या न आल्यानं भाजपाकडून महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावं कापण्यात आल्यानं ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, अरविंद केजरीवाल यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. मागील दोन वर्षांत 13 कोटी मतारांची नावं मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याचं सांगताना मॅच फिक्सिंगप्रमाणेच काही राज्यात विरोधकांचं सरकार येऊ दिलं आणि महाराष्ट्र, दिल्ली यासारखी मोठी राज्ये स्वत:कडे राखण्याचं राजकारण भाजपानं केल्याची टीका दिपके यांनी केली. 2022 ते 2026 या कालावधीत निवडणूक जिंकल्यानंतर 111 विद्यमान खासदार-आमदारांनी पक्ष बदलल्याचं त्यांनी सांगितलं.



भाजपाला प्रादेशिक पक्ष संपवायचे असल्यानं त्यांनी आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी आणि नंतर ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष फोडला. अशा प्रकारे आमदार, खासदार जर फोडले जाणार असतील तर निवडणुकीची गरजच काय. त्यापेक्षा आमदार, खासदारांचा आयपीएल सामन्यांप्रमाणे लिलाव करा, अशी टीकाही त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बंडावर टीका करताना सूरत ते गुवाहाटी दाैऱ्यावरूनही निशाणा साधला.


हिंदू-मुस्लिम मतभेदात जनतेला अडकवले - मागील 12 वर्षांत देशातील राजकारण हिंदू-मुस्लिम या मुद्द्यावर केंद्रित करण्यात आलं. धर्माच्या नावावर भीती निर्माण करून नागरिकांना त्यात गुंतवून ठेवण्यात आलं. 2024मध्ये देशात सर्व पक्ष एकत्र आल्यानं आता सत्ता मिळणार नाही या भीतीनं मतविभाजन करण्यात आलं. मात्र आता हिंदू-मुस्लिम हे मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याची गरज असल्याचं सांगताना कोणत्याही पक्षाला समर्थन द्या, पण भारतीय म्हणून एकत्र येण्याची आज गरज आहे. देश वाचवण्याची ही लढाई आहे, या लढाईत आपण सर्वांनी एकत्र यायला हवं, असं आवाहन अभिजीत दिपके यांनी केलं.


...अन्यथा मोदींना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल - भाजपाकडून मतचोरीसाठी ज्ञानेशकुमार यांचा वापर केला जात आहे. यामागचे सूत्रधार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असल्याचा आरोप दिपके यांनी केला. जर पंतप्रधान ज्ञानेशकुमार यांचा राजीनामा घेणार नसतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करू, ज्ञानेशकुमार जाणार नसतील पंतप्रधानांना राजीनामा द्यावा लागेल असं ते म्हणाले.

आंदोलन संपल्यानंतर सीजेपी कार्यकर्ते आणि हिंदू विंगच्या समर्थकांमध्ये शाब्दिक चकमक

शिवाजी पार्क येथे आंदोलन संपल्यानंतर काही घोषणांवरून सीजेपीचे समर्थक कार्यकर्ते आणि हिंदू विंगच्या काही समर्थकांमध्ये वाद झाल्याची घटना शुक्रवारी घडली. सुरुवातीला घोषणाबाजीवरून सुरू झालेला वाद काही वेळातच वाढल्याने दोन्ही कार्यकर्त्यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मारहाणीत सीजीपीचे कार्यकर्ते जखमी झाले. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात काही काळ गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलन संपल्यानंतर दोन्ही गटातील काही जण आमनेसामने आले. काही स्लोगन आणि घोषणांवरून त्यांच्यात चढाओढ सुरू झाली. त्यानंतर या चर्चेचं रूपांतर शाब्दिक वादात झालं. दोन्ही बाजूंकडून जोरदार घोषणा देण्यात आल्यानं परिस्थिती अधिक चिघळली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून संबंधितांना शांत केलं आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता.

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TAGGED:

ABHIJIT DIPKE
अभिजीत दिपके
ज्ञानेशकुमार
कॉक्राेच जनता पार्टी
PROTESTS AT JANTAR MANTAR

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