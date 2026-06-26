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मोदी आणि आरएसएसच्या निकटवर्तीयांनी प्रभू रामालाच लुटले! राम मंदिर देणगी घोटाळ्यावर हर्षवर्धन सपकाळ यांचा हल्लाबोल

आक्रमकांनी मंदिरे लुटल्याचा इतिहास असला तरी आज प्रभू रामाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या भाजपा आणि संघ परिवाराशी संबंधित लोकांनीच राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांवर दरोडा टाकला आहे.

राम मंदिर, इन्सेटमध्ये हर्षवर्धन सपकाळ
राम मंदिर, इन्सेटमध्ये हर्षवर्धन सपकाळ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 7:01 PM IST

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मुंबई - अयोध्येतील राम मंदिरात भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांच्या कथित अफरातफर प्रकरणावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. या प्रकरणात कारवाईचं नाटक न करता सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. काँग्रेस भवनमध्ये ते आज पत्रकारांशी बोलत होते.


सपकाळ यांनी आरोप केला की, मोगलांनी आणि आक्रमकांनी देशातील मंदिरे लुटल्याचा इतिहास असला तरी आज प्रभू रामाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या भाजपा आणि संघ परिवाराशी संबंधित लोकांनीच राम मंदिरातील भाविकांच्या देणग्यांवर दरोडा टाकला आहे. रामाच्या नावावर राजकारण करणारे तथाकथित हिंदुत्ववादी नेते या प्रकरणावर मौन बाळगून असल्याची टीकाही त्यांनी केली.



राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे प्रमुख चंपत राय आणि विश्वस्त अनिल मिश्रा यांनी चौकशीदरम्यान राजीनामे दिल्याचा उल्लेख करत सपकाळ म्हणाले की, त्यांच्यावर अद्याप गुन्हे दाखल झालेले नाहीत किंवा अटकही करण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे, दान मोजणी करणारे कर्मचारी, प्रक्रियेचे प्रमुख, निवृत्त बँकर तसंच चंपत राय यांचे चालक रामाशंकर यादव उर्फ ‘तिन्नू’ यांच्यासह आठ कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.



मुख्य सूत्रधारांना मोकळे सोडून कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याचा प्रकार म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्यासारखं आहे. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ याचाच हा प्रत्यय आहे, असा आरोप सपकाळ यांनी केला. देशभरातील भाविकांनी राम मंदिरासाठी सोने-चांदीच्या विटा, हिरे-जडित दागिने आणि मोठ्या प्रमाणात रोख देणग्या दिल्या असल्याचे सांगत, त्यांनी या सर्व देणग्यांचा सार्वजनिक हिशोब जाहीर करण्याची मागणी केली. सिंधी समाजाने दिलेल्या 200 किलो चांदीच्या विटांचाही त्यांनी उल्लेख केला.


राम मंदिर ट्रस्टचे विश्वस्त हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असल्यामुळे या प्रकरणातील मुख्य आरोपींवर कारवाई होत नसल्याचा आरोपही सपकाळ यांनी केला. भाविकांच्या भावना दुखावणाऱ्या या प्रकरणात सौम्य कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची टीका करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तटस्थ तपासाची मागणी केली. तसंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं आपल्या आर्थिक व्यवहारांचं अंकेक्षण करून त्याचा अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणीही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

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TAGGED:

HARSHWARDHAN SAPKAL
हर्षवर्धन सपकाळ
अयोध्येतील राम
प्रभू रामाच्या नावावर राजकारण
RAM TEMPLE DONATION SCAM

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