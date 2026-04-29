मोदी जगाचे नेते; उद्या अंतराळात राजकारण सुरू झालं तर ते तिथेसुद्धा नेते होतील- संजय राऊत
मोदीजी हे जगाचे नेते असून, उद्या अंतराळात राजकारण सुरू झालं तर ते तिथेसुद्धा नेते होतील, अशी जोरदार टीका यावेळी संजय राऊतांनी केली.
Published : April 29, 2026 at 12:31 PM IST
पुणे: आज पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यातील मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. याबाबत शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, साम, दाम, दंड, भेद यापेक्षा ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह दहशतवाद, प्रशासनाचा आणि निवडणूक आयोगाचा दहशतवाद सुरू असून, ही अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांना फायदा व्हावा म्हणून दहशतवादाचा अवलंब करीत आहे. मोदीजी हे जगाचे नेते असून, उद्या अंतराळात राजकारण सुरू झालं तर ते तिथेसुद्धा नेते होतील, अशी जोरदार टीका यावेळी त्यांनी केली.
आम्हाला पक्षाची ताकद वाढवायचीय : पुण्यात आज शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेत आमच्या पक्षाचा एक नगरसेवक असून, आम्हाला पक्षाची ताकद वाढवायची आहे. आज महापालिकेतील पक्ष दालनाचे उद्घाटन होत आहे. आम्ही आमच्या पक्षाची ताकद येत्या काळात वाढवणार आहोत. तसेच पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सारखं खंबीर नेतृत्व असताना तिच्या पराभवासाठी 2.50 लाखांची फौज मोदी आणि शाह यांच्याकडून नेण्यात आली, असंही यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
आमचा एकच उमेदवार आहे : विधान परिषदेच्या निवडणुकीबाबत राऊत यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, आमचा एकच उमेदवार आहे. उद्या 11 वाजता कळेल की कोण अर्ज भरत आहे. विधान परिषदेच्या पायरीवर गेल्यावर कळेल की आमचा उमेदवार कोण असणार आहे. आमची इच्छा का नसावी की उद्धव ठाकरेंनी अर्ज भरावा. उद्धव ठाकरेंनी विधान परिषदेत जावं ही आमच्या सगळ्यांची इच्छा आहे, पण उद्या आमचा कोण उमेदवार असेल हे कळणार असल्याचं यावेळी ते म्हणाले.
...तर बच्चू कडूंना विचारावं लागेल : बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेच्या विलीनीकरणाबाबत संजय राऊत यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, पक्ष विलीनीकरण करणार असतील तर बच्चू कडूंना विचारावं लागेल. बच्चू कडू प्रामाणिक नेते आहेत, त्यांच्यावर कुठला दबाव आहे ते माहिती नाही, पण याबाबत तेच खुलासा करतील, असं यावेळी राऊत म्हणालेत.
