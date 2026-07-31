विद्यार्थ्यांपेक्षा मोदींचा चेहरा अधिक चमकतो, अभिजीत दिपकेंची टीका
दिल्लीत झालेल्या दगडफेकीचे समर्थन करणार नाही, कारण त्यामध्ये आंदोलक विद्यार्थी नसून भाजपाचे गुंड समाविष्ट होते.
Published : July 31, 2026 at 7:51 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापेक्षा जास्त चमकत आहे, त्यात चुकीचे काय अशी खोचक टीका कॉक्रोज जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी केलीय. पेपरफुटीबाबत कायदा केला, मात्र पेपर फुटणार नाही याबाबत काय? असा प्रश्न त्याने उपस्थित केलाय. दिल्लीत झालेल्या दगडफेकीचे समर्थन करणार नाही, कारण त्यामध्ये आंदोलक विद्यार्थी नसून भाजपाचे गुंड समाविष्ट होते. त्यांच्यावर कारवाई करावी, पहिल्यापासून सांगत होतो, ज्या दिवशी आंदोलनाला सुरुवात केली, तेव्हापासूनच सांगत होतो की या आंदोलनामध्ये भाजपाचे गुंड पाठविण्यात येतील. ती हे सर्व अशा प्रकारचे कृती करतील आणि आमच्या वरती आरोप लावण्यात येतील, असं अभिजीत दिपके यांनी माध्यमांना सांगितले.
भाजपाच्या गुंडांनी केली दगडफेक : दिल्ली पोलीस आणि कर्मचारी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत झालेल्या हल्ल्यावर पुरावे सादर केले. मात्र दिल्ली येथे पोलिसांवर झालेली दगडफेक भाजपाच्या गुंडांनी केली असल्याचा आरोप अभिजीत दिपके यांनी केलाय. आमच्या सोबत एक महिन्यापासून आंदोलन करणारे विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यापैकी कोणीही कृत्य केले नाही, झालेल्या दगडफेकीचे आम्ही समर्थन करत नाही. जे काय झाले हे बाहेरून झालेले आहे, भाजपाचे पाठवलेले गुंडाकडून झाले आहे तेही वाईट आहे, असंही त्यांनी सांगितलंय. आंदोलनात दगडाने भरलेला ट्रक जंतर-मंतर येथे कसा आला? ज्या ज्या लोकांनी हिंसा केली त्या हिंसेचं मी समर्थन करत नाही. आमचं आंदोलन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्या मार्गाने चालणारे होते. ज्यांनी हे कृत्य केले असेल त्यांना अटक करा, अशी मागणी अभिजीत दिपके यांनी केलीय.
दिल्लीत आंदोलन मुंबईत कारवाई का? : दिल्ली येथे पोलिसांवर दगडफेक झाली असं म्हणत आहेत, परंतु त्यांचे नाव घेऊन तुम्ही मुंबईच्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करता, त्याचं काय? भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडांनी येऊन 15 दिवसांपूर्वी एका विद्यार्थ्याच्या वडिलांचे डोके फोडले होते, त्याच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या गुंडांनी इंस्टाग्रामवरती एक व्हिडीओ बनवून टाकला होता, त्यात "अभी तो एक को मारा है, हम शाम को और मारेंगे" अशी पोस्ट टाकली होती. तेव्हा पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाई केली का? मुलांच्या डोक्यावर लाठ्या घालताना तुम्हाला लाजा वाटल्या नाहीत का? असे संतप्त प्रश्न अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित केलेत.
दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण का? : दिल्ली येथे लाठीमार करताना 12 वर्षांच्या मुलींचे कपडे फाडले, तेव्हा तुम्हाला लाजा वाटल्या नाहीत का? असा संतप्त प्रश्न अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित केलाय. जसा आता तुम्ही यांच्या मुलांना समोर आणता, तसंच तेदेखील कोणाचे तरी मुलं मुली होते, त्यावर तुम्ही द्या का दाखवली नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनी लाठीचार्ज करण्याचा आदेश दिला, त्यानंतर पोलिसांनी रक्त वाहण्यास सुरुवात केली. या भाजपाच्या गुंडांनी मारहाण केली, दगडफेक केली, त्यांना तुम्ही अटक का करत नाही. माझ्यावर जयपूरमध्ये ज्याने हमला केला, त्याला पोलिसांनी अटक केली आणि दुसऱ्या दिवशी सोडलं, कारण तो संघाचा माणूस होता, असा आरोप त्याने केला. जिथे भाजपाचे लोक उन्माद करतात, मारहाण करतात, डोकं फोडतात, त्यावरती तुम्ही ॲक्शन घेत नाही. आमच्या विद्यार्थ्यांनी काहीच केलं नाही. जर तुम्ही विद्यार्थ्यांना त्रास द्याल तर आम्ही पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन सुरू करू आणि रस्त्यावर उतरू, असा इशारा अभिजीत दिपके यांनी सरकारला दिला.
त्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ : दिल्लीच्या आंदोलनात पोलीस अधिकारी संदीप लांबा यांनी मुलींच्या तोंडात चापट मारली, काही पोलिसांनी मुलीच्या प्रायव्हेट भागात लाठ्या मारल्या. ज्या ज्या पोलिसांनी मुलींना मारहाण केले, खासगी पार्टवर लाठ्या मारल्या अशा पोलिसांना, अधिकाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही, त्यांना कोर्टात घेऊन जाऊ, असा इशारा अभिजीत दिपके यांनी दिला.
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