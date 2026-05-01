अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांची आता खैर नाही, अत्याधुनिक दोन ड्रग्ज टेस्टिंग किट्स नागपूर पोलीस सेवेत दाखल
ड्रग टेस्टिंग किट्समुळे अवघ्या पाच मिनिटांच संबंधित व्यक्तीने कोणते अमली पदार्थांचे सेवन केले आहेत आणि किती प्रमाणात सेवन केलेले आहे, याचा अहवाल पोलिसांनी प्राप्त होईल.
Published : May 1, 2026 at 10:30 AM IST|
Updated : May 1, 2026 at 11:00 AM IST
नागपूर - गेल्या काही वर्षांपासून नागपुरात देखील अमली पदार्थांची विक्री सर्रासपणे होताना दिसू लागली आहे. नागपूर पोलीस यंत्रणा वेळोवेळी ड्रग्ज माफियांचे नेटवर्क (जाळे) उद्ध्वस्त करत आहे. मात्र, ही कारवाई पुरेशी नाही. याशिवाय अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांची संख्या देखील या काळात झपाट्याने वाढत आहे. ड्रग्ज किंवा इतर कुठलेही अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्याला पोलिसांनी धरल्यानंतर त्या व्यक्तीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेले जाते. या प्रक्रियेत बराच कालावधी हा निघून जातो. मात्र आता पोलिसांना दोन अत्याधुनिक ड्रग्ज टेस्टिंग किट्स आणि ब्रेथ ऍनालायझर्स मिळाले झाले आहेत. ड्रग टेस्टिंग किट्समुळे अवघ्या पाच मिनिटांच संबंधित व्यक्तीने कोणते अमली पदार्थांचे सेवन केले आहेत आणि किती प्रमाणात सेवन केलेले आहे, याचा अहवाल पोलिसांनी प्राप्त होईल. या मशीन सेव्हलाईफ फाऊंडेशनने, मर्सिडीज-बेंझ इंडियाच्या सहकार्याने नागपूर पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत. यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जो वेळ लागत असे तो आता अवघ्या पाच मिनिटांवर आल्यामुळे आरोपीना शिक्षा लवकर होईल, महत्वाचे गुन्हा सिद्धीचे प्रमाण देखील वाढणार आहे.
विशेषतः समृद्धी महामार्गाच्या प्रमाणेच इतरही महामार्गावर मद्यधुंद आणि अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवणाऱ्यांची सांख्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. त्यावर आळा घालण्यासाठीच नागपूर शहर पोलिसांना ड्रग्ज टेस्टिंग किट्स आणि ब्रेथ ऍनालायझर्स सुपूर्द करण्यात आले आहेत. नागपूर शहर पोलीस, सेव्हलाईफ फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. मर्सिडीज-बेंझ इंडिया लिमिटेडच्या CSR उपक्रमांअतर्गत 'झिरो फॅटॅलिटी कॉरिडॉर प्रोग्राम अंतर्गत 25 पोलीस अधिकाऱ्यांना नवीन उपकरणांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा राज्यातील पहिला प्रयोग आहे.
‘ऑपरेशन यू-टर्न’ अंतर्गत ड्रग टेस्टिंग मोहीम सुरू - रस्ते सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी तसंच बेफाम वाहनचालनाला आळा घालण्यासाठीच नागपूर पोलिसांनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकलं आहे. चालकांसाठी ड्रग्ज टेस्टिंगची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. 1 मे पासून अत्याधुनिक ड्रग्ज टेस्टिंग मशीनच्या सहाय्याने नशेच्या प्रभावाखाली वाहन चालवणाऱ्या चालकांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. ही मोहीम ऑपरेशन यू-टर्न’चा महत्त्वाचा भाग असून, रस्ते अपघात कमी करणे आणि बेफाम वाहनचालन रोखणे हा यामागील उद्देश आहे. घटनास्थळीच ड्रग्ज टेस्टिंग केल्याने नशेत वाहन चालवण्यावर मोठा आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. नागपूर शहर पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे की, नशेच्या प्रभावाखाली वाहन चालवताना आढळलेल्या व्यक्तींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. संबंधित आरोपींवर कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल केले जातील.
समृद्धी मार्गावरील अपघात कमी करण्याचा उद्देश - भारतातील अतिशय व्यग्र द्रुतगती मार्गांपैकीच एक असलेल्या समृद्धी महामार्गावर रस्ते सुरक्षा अंमलबजावणीला अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून या गोष्टी सुपूर्द केल्या आहेत. यावेळी नागपूरचे पोलीस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल आणि सेव्हलाइफ फाउंडेशनचे संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियुष तिवारी यांच्या उपस्थितीत होते. नागपूर आणि मुंबईला जोडणाऱ्या 701 किलोमीटर लांबीच्या 'समृद्धी द्रुतगती महामार्गावर 'सेव्हलाइफ फाउंडेशन'द्वारे 'झिरो फॅटॅलिटी कॉरिडॉर' कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे अनेकांच्या आयुष्याची राखरांगोळी - दारू, अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवणे हे जीवघेण्या रस्ते अपघातांचे प्रमुख कारण आहे. ज्यामुळे 2023 मध्ये देशभरात 3 हजार 600 हून अधिक मृत्यू झाले. आधुनिक, विश्वसनीय श्वास विश्लेषक (ब्रेथ ऍनालायझर्स) आणि जलद अमली पदार्थ चाचणी किट्सचा समावेश झाल्यामुळे नागपूर वाहतूक पोलिसांना वाहन चालकांची जलद, पुराव्यावर आधारित तपासणी करणे या शिवाय धोकादायक वर्तनला आळा घालणे, गुन्हेगारांवर खटला चालवण्याची प्रक्रिया अधिक मजबूत करणे शक्य होईल. असं आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल म्हणाले.
रस्त्यावरील प्रत्येक मृत्यू टाळता येतो, आणि अपघातांच्या सर्व कारणांपैकी मद्यपान करून वाहन चालवणे हे सर्वात जास्त टाळता येण्याजोग्या कारणांपैकी एक आहे. नागपूर शहर पोलिसांना आधुनिक ड्रग्ज चाचणी किट्स आणि ब्रेथ ऍनालायझर्सने सुसज्ज करणे आणि अधिकाऱ्यांना त्यांचा प्रभावीपणे वापर करण्याचे प्रशिक्षण देणे, हे समृद्धी महामार्गावर शून्य मृत्यूदर गाठण्याच्या आमच्या सामायिक मोहिमेतील एक निर्णायक पाऊल आहे. आम्ही डॉ. रवींद्र सिंघल आणि त्यांच्या टीमचे त्यांच्या नेतृत्वासाठी, आणि 'झिरो फॅटॅलिटी कॉरिडॉर (ZFC)' कार्यक्रमांतर्गत त्यांच्या निरंतर भागीदारीबद्दल मर्सिडीज-बेंझ इंडिया लिमिटेडचे आभारी आहोत. एकत्रितपणे, आम्ही हे दाखवून देत आहोत की तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि अंमलबजावणी यांच्या योग्य संयोगाने जीव वाचवता येतात. असं सेव्हलाइफ फाउंडेशनच्या पियुष तिवारी यांनी सांगितलं.
सेव्हलाइफ फाउंडेशन बद्दल - सेव्हलाईफ फाउंडेशन (SLF) ही 2008 पासून संपूर्ण भारतात रस्ते सुरक्षा आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा सुधारण्यासाठी असलेली स्वतंत्र, विशेषज्ञ ना-नफा ना तोटा तत्वावर चालणारी संस्था आहे. धोरण व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्या संगमावर काम करणारी संस्था आहे. SLF, भारताचा 'गुड समारिटन लॉ' मिळवण्यासाठी आणि 'झिरो फॅटॅलिटी कॉरिडॉर' मॉडेलची सुरुवात करण्यासाठी ओळखली जाते. या मॉडेलमुळे, विशेषतः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील रस्ते अपघातातील मृत्यूंमध्ये 58 टक्के घट झाली असल्याचा दावा
ही संस्था करते.
