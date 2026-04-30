राहाता तालुक्यात गर्भलिंग तपासणीच्या मोबाईल रॅकेटचा भांडाफोड, डॉक्टर एजंटसह अनेकांना अटक
वाहनातून पोर्टेबल वैद्यकीय साहित्य आणून तेथे तात्पुरत्या स्वरूपात मोबाईल क्लिनिक उभे केले जात होते. या रॅकेटबाबत गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाई केली.
Published : April 30, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : April 30, 2026 at 12:03 PM IST
शिर्डी - राहाता तालुक्यातील निर्मळ पिंपरी शिवारात निर्जन ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदेशीर गर्भलिंग तपासणीच्या मोबाईल रॅकेटचा पोलिसांनी धाडसी कारवाईत भांडाफोड केला आहे. रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत गुप्तपणे सुरू असलेल्या या गैरप्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या कारवाईत एका डॉक्टरसह त्याच्या एजंटला अटक करण्यात आली असून तपासणीसाठी आलेल्या आठ गरोदर महिलांनाही पोलिसांनी सुरक्षित ताब्यात घेतलं आहे.
राहाता तालुक्यातील लोणी-निर्मळ पिंपरी रस्त्यालगत निळवंडे कालव्याच्या कडेला असलेल्या शेतातील दोन खोल्यांमध्ये हे बेकायदेशीर केंद्र उभारण्यात आलं होतं. बाहेरून कुणालाही संशय येऊ नये यासाठी अत्यंत निर्जन आणि आडवाटेच्या ठिकाणाची निवड करण्यात आली होती. वाहनातून पोर्टेबल वैद्यकीय साहित्य आणून तेथे तात्पुरत्या स्वरूपात मोबाईल क्लिनिक उभे केले जात होते. अप्पर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांना या रॅकेटबाबत गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ विशेष पथकाची स्थापना केली. माहितीची खात्री करण्यासाठी पोलिसांनी कौशल्याने डिकॉय ऑपरेशन राबवले. लोणी पोलीस ठाण्यातील एका महिला कर्मचाऱ्याला बनावट गरोदर महिला म्हणून या ठिकाणी पाठवण्यात आले. त्या माध्यमातून या रॅकेटची खात्री पटताच पोलिसांनी अचानक छापा टाकला.
छाप्यात नेवासा येथील डॉक्टर भणगे हा त्याच्या एजंट अभिजीत दिलीप भुसार याच्यासह गरोदर महिलांची गर्भलिंग निदान चाचणी करताना रंगेहाथ सापडला. पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेऊन अटक केली. घटनास्थळी त्यावेळी आठ गरोदर महिला उपस्थित होत्या. या महिलांना सुरक्षित ताब्यात घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे. तसंच सहा महिलांचे कुटुंबीय किंवा पती यांनाही या प्रकरणात ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली आहे.
या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी अल्ट्रासाऊंड मशीन, मॉनिटर, बॅटरीवर चालणारी वीज यंत्रणा, सोनोग्राफीसाठी वापरण्यात येणारे जेल, महत्त्वाची कागदपत्रे तसंच तीन वाहने जप्त केली आहेत. ही संपूर्ण यंत्रणा पूर्णपणे मोबाईल स्वरूपात उभारण्यात आली होती. ज्यामुळे ठिकाण बदलून कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केला जात होता. या रॅकेटमागे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचा पोलिसांना संशय असून गर्भलिंग तपासणीनंतर बेकायदेशीर गर्भपातही केला जात असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास अधिक व्यापक पातळीवर सुरू करण्यात आला आहे. संबंधित डॉक्टर, एजंट यांच्याशी निगडित इतर सहकाऱ्यांचा शोधही पोलीस घेत आहेत.
या प्रकरणी लोणी पोलीस ठाण्यात PCPNDT कायद्याखाली तसंच महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अप्पर पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण कारवाई पार पडली असून पुढील तपास सुरू आहे.
हेही वाचा...