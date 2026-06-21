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एआय तंत्रज्ञानामुळं मोबाईल महागले; तीन महिन्यांत किंमतींमध्ये 30 ते 40 टक्क्यांची वाढ, चिपसेट तुटवड्याचा थेट परिणाम

एआय तंत्रज्ञान (AI Technology) आणि चिपसेट तुटवडा यामुळं स्मार्टफोनच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.

Mobile phone prices hiked
मोबाईलच्या किंमतीत प्रचंड वाढ (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 11:00 AM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : महागाई दिवसेंदिवस वाढत असताना आता मोबाईल फोनच्या किंमतींमध्येही मोठी वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे. गेल्या तीन महिन्यांत अनेक मोबाईल कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या किंमतींमध्ये 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. बाजारात अत्याधुनिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित स्मार्टफोन उपलब्ध होत आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या चिपसेटची मागणी जास्त आणि उत्पादन मर्यादित असल्यानं किंमती वाढल्याची माहिती मोबाईल व्यावसायिकांनी दिली आहे. भविष्यातही मोबाईलच्या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मोबाईल फोन झाले महाग : मोबाईल आपल्या सर्वांच्या जीवनात अतिशय महत्वाचा घटक बनला आहे. पूर्वी केवळ संपर्क आणि संभाषणासाठी वापरला जाणारा मोबाईल आता शिक्षण, माहिती, व्यवहार आणि तंत्रज्ञानाचे महत्त्वपूर्ण साधन बनले आहे. "एआय" तंत्रज्ञानामुळं भविष्यात मोबाईलचा वापर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, याच तंत्रज्ञानामुळं मोबाईलच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होत आहे. एआय तंत्रज्ञान मोबाईलमध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रगत चिपसेटचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. उत्पादन मर्यादित आणि मागणी अधिक असल्यानं पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. हे चिपसेट प्रामुख्याने चीन आणि तैवानमध्ये तयार केले जातात. तेथील उत्पादन आणि पुरवठा साखळीवरील परिणामामुळं गेल्या तीन महिन्यांत मोबाईलच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचं कॅनॉट परिसरातील मोबाईल विक्रेते शोएब खान यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना मोबाईल विक्रेते शोएब खान (ETV Bharat Reporter)

अशा वाढल्या किंमती : पूर्वी मोबाईल ही संभाषणासाठी गरजेचं होतं, मात्र आता ती दैनंदिन कामकाजाची आवश्यकता बनली आहे. ऑनलाइन व्यवहार, माहितीची देवाणघेवाण आणि विविध सेवा वापरण्यासाठी मोबाईल गरजेचा झाला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत मोबाईलच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. पूर्वी सुमारे 10 हजार रुपयांत उपलब्ध असलेला मोबाईल आता 17 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. 15 हजार रुपयांचा मोबाईल 22 ते 23 हजार रुपये, 25 हजार रुपयांचा मोबाईल 32 ते 33 हजार रुपये, तर 35 हजार रुपयांचा मोबाईल आता 50 ते 55 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

सॅमसंग आणि ॲपल स्मार्टफोनच्या किंमतींमध्ये वाढ नाही : मात्र, सॅमसंग आणि ॲपल यांनी त्यांच्या सध्याच्या प्रीमियम मॉडेल्सच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ केलेली नाही. परंतु, आगामी सिरीजमधील स्मार्टफोन अधिक महाग असण्याची शक्यता असल्याचं शोएब खान यांनी व्यक्त केली.

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मोबाईलच्या किंमतीत वाढ
MOBILE PHONE PRICES
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MOBILE PHONE PRICES HIKED

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