एकटेपणातून वृद्धांमध्ये वाढले मोबाईलचे व्यसन; 75 वर्षीय आजी रील्सच्या आहारी, रुग्णालयात चोरला मोबाईल, काळजी घेण्याचा तज्ञांचा सल्ला
एकटेपणामुळं ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये मोबाईलचे व्यसन (Mobile Habit) वाढत असून मानसिक, शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यांना कुटुंबीयांचा सहवास, संवाद आणि समुपदेशन आवश्यक आहे.
Published : November 23, 2026 at 8:59 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाईल (Mobile Habit) क्रांती अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. सुरुवातीला केवळ संभाषणाचं साधन म्हणून अस्तित्वात आलेला मोबाईल आता एआय तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं जगभरातील माहिती मिळवून देणारे प्रभावी माध्यम बनलं आहे. व्हिडिओ आणि छायाचित्रणाच्या क्षेत्रातही मोबाईलने कॅमेरा तंत्रज्ञानाला मोठं आव्हान दिलय. दैनंदिन जीवनातील गरजेचं साधन बनलेला मोबाईल अनेकांसाठी उत्पन्नाचं माध्यमही ठरत आहे. मात्र, या तंत्रज्ञानाचे फायदे असले तरी त्याचा अतिवापर आता धोकादायक ठरत आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेकजण मोबाईलच्या व्यसनाच्या विळख्यात अडकत आहेत.
75 वर्षीय आजीला मोबाईलचं व्यसन : शहरातील पडेगाव येथील डॉ. कादरी यांच्या मानसिक आरोग्य केंद्रात घडलेल्या एका घटनेने अनेक प्रश्नांना तोंड फोडलं आहे. काही दिवसांपूर्वी एका आजींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यांच्या कानात विविध प्रकारचे आवाज घुमत असल्याचा भास होत होता. त्यांची चिडचिड वाढली होती, तसंच डोळ्यांमध्येही तीव्र वेदना होत होत्या. या लक्षणामुळं त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाल्याचं लक्षात आलं. उपचारादरम्यान त्यांच्या या अवस्थेमागे मोबाईलच्या अतिवापराचं व्यसन असल्याचं समोर आलं. आजींना समाजमाध्यमांवर रिल्स पाहण्याची सवय लागली होती. ती इतकी वाढली की आजीला जेवणाची वेळ झाली तरी कळत नव्हतं. भूक-तहान विसरून त्या तासन्तास मोबाईलच्या स्क्रीनकडं पाहत व्हिडिओ पाहत असत. त्यांच्याकडून मोबाईल काढून घेतल्यानंतर त्यांची मानसिक अवस्था अधिकच बिघडली. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर स्वतःचा मोबाईल नसल्यानं त्यांनी इतर रुग्णांचे मोबाईल चोरून त्यावर व्हिडिओ पाहिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. सुमारे पंधरा दिवस उपचार केल्यानंतर त्यांची प्रकृती सुधारल्याची माहिती डॉ. मेराज कादरी यांनी दिली.
ज्येष्ठांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम : ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये मोबाईलच्या व्यसनाची ही एकमेव घटना नसून अशा अनेक घटना समोर येत असल्याचं मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. मेराज कादरी यांनी सांगितलं. वृद्धांमध्ये एकटेपणा वाढत चालला आहे. विशेषतः एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये मोबाईलच्या व्यसनाचं प्रमाण वाढत आहे. मुलगा आणि सून कामावर जातात, तर नातवंडे शाळा आणि अभ्यासात व्यस्त असतात. अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी घरात कोणी उपलब्ध नसतं. त्यामुळं वेळ घालवण्यासाठी मोबाईल आणि टीव्ही हीच त्यांच्यासाठी मनोरंजनाची प्रमुख साधने बनतात. समाजमाध्यमांवरील व्हिडिओ पाहताना त्यांना कधी या गोष्टीचं व्यसन जडतं, हेही समजत नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातून मुलांकडं शहरी भागात राहण्यासाठी आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये ही समस्या अधिक दिसून येते. गावाकडं असताना नातेवाईक, शेजारी आणि गावातील लोकांशी त्यांचा नियमित संवाद होत असतो. त्यात त्यांचा अधिक वेळ जात असतो. मात्र, शहरात आल्यानंतर हा संवाद कमी होतो. त्यामुळें मोबाईलकडं त्यांचं आकर्षण वाढतं आणि त्यातूनच व्यसन जडत असल्याचा अनुभव डॉ. कादरी यांनी सांगितला.
मोबाईलच्या अतिवापरामुळं आरोग्यालाही धोका : मोबाईलचं व्यसन अतिशय घातक मानलं जातं. कारण तासंतास स्क्रीनकडं पाहत असताना वेळ कसा जातो हे कळत नाही. सारखं स्क्रीनकडं पाहण्यात वेळ गेल्यानं जेवण, चहा आणि इतर दैनंदिन गोष्टींचाही त्यांना विसर पडतो. मोबाईल हातातून काढून घेतल्यास त्यांची चिडचिड वाढते. मोबाईलच्या अतिवापरामुळं डोळ्यांवर ताण येतो. सतत मान खाली घालून बसल्यानं मानदुखी आणि खांदेदुखीच्या समस्या निर्माण होतात. तसेच शारीरिक हालचाल आणि व्यायाम कमी झाल्यानं हाडांच्या आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. सतत एकाच जागी बसून राहिल्यामुळं हाताला झटका बसणे, पाय लचकणे अशा गोष्टी देखील वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळं ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं मोबाईलच्या अतिवापरावर वेळीच नियंत्रण मिळवणं आवश्यक असल्याचं मत ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणाऱ्या स्नेहसावली संस्थेचे संचालक डॉ. बालाजी आसेगावकर यांनी व्यक्त केलं.
ज्येष्ठांशी संवाद वाढवण्याची गरज : काही वर्षांपूर्वी एकत्रित कुटुंबपद्धती मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात होती. त्यामुळं वृद्धांचा आपला कुटुंबियांसोबत वेळ कसा जायचा त्यांना कळत नव्हतं. मात्र, कालांतरानं विभक्त कुटुंबपद्धती वाढली. कुटुंबातील सदस्य नोकरी आणि व्यवसायात व्यस्त झाल्यानं ज्येष्ठ नागरिकांकडं लक्ष देण्यासाठी पुरेसा वेळ उरलेला नाही. त्यामुळं एकटेपणा घालवण्यासाठी मोबाईल आणि टीव्ही हेच त्यांचं प्रमुख आधार बनलं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना या व्यसनातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधणं हा महत्त्वाचा उपाय आहे. त्यांच्याशी नियमित बोलणं, विविध विषयांवर चर्चा करणं आणि त्यांना कौटुंबिक उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. पूर्वी कुटुंबातील सदस्य एकत्र येऊन कॅरम, पत्ते यांसारखे खेळ खेळत असत. अशा मनोरंजनात्मक उपक्रमांमधून कुटुंबातील सदस्यांचा एकमेकांशी संवाद वाढत असे. मात्र, आता अशा उपक्रमांचे प्रमाण कमी झाले आहे. ते पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे. मुलांनी आणि नातवंडांनी ज्येष्ठ नागरिकांसोबत वेळ घालवला, तर त्यांचे मोबाईल आणि टीव्हीकडं पाहण्याची इच्छा राहणार नाही, असं मत डॉ. बालाजी आसेगावकर यांनी व्यक्त केलं.
मोबाईलमुळं वेळ जातो, पण... : स्नेहसावली संस्थेत राहणाऱ्या सुनील कुलकर्णी आजोबा यांच्याशी 'ईटीव्ही भारत'ने संवाद साधला. मोबाईल इतका गरजेचा का वाटतो?, असा प्रश्न विचारला असता, आजकाल मोबाईलवर सर्व काही उपलब्ध होतं. त्यामुळं कामे आणि मनोरंजन या दोन्ही गोष्टी साध्य होतात, असं त्यांनी सांगितलं. सुनील कुलकर्णी या ज्योतिष असल्यानं त्यांच्याकडं पत्रिका दाखवण्यासाठी अनेकजण येतात. पूर्वी लोक प्रत्यक्ष पत्रिका घेऊन येत असत. आता मोबाईलवर पत्रिकेचे फोटो पाठवून त्याबाबत शंका विचारल्या जातात. त्यामुळं कामासाठी मोबाईलचा वापर करावा लागतो. पूर्वी दोन तासांत होणारं काम आता अर्ध्या तासात पूर्ण होतं. मात्र, काम संपल्यानंतर मोबाईलवर चित्रपट पाहणे, गाणी ऐकणे आणि रिल्स पाहण्यात वेळ जातो. रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल हातातच असतो. सकाळी आपल्या वेळेनुसार उठून पुन्हा कामाला सुरुवात होते. सोबत कोणी नसलं तरी मोबाईलमुळं वेळ जातो. कधी आपण मोबाईलच्या खूप आहारी गेलो आहोत, असं वाटतं; मात्र त्यातून बाहेर पडणं शक्य होत नाही, असा अनुभव त्यांनी सांगितला. तर दुसरीकडं, दिवसभर घरात कोणीही नसतं. अशावेळी घर खायला उठतं. आरोग्याच्या समस्यांमुळं पूर्वीसारखी शारीरिक कामेही करता येत नाहीत. बसून वेळ घालवण्यापेक्षा मोबाईल पाहण्याची सवय लागली, असा अनुभव उषाबाईंनी व्यक्त केला.
समुपदेशन गरजेचं : ज्येष्ठ नागरिकांमधील मोबाईलच्या व्यसनावर नियंत्रण मिळवणं ही काळाची गरज बनली आहे. टीव्हीवरील मालिकांमध्ये किंवा समाजमाध्यमांवरील व्हिडिओंमध्ये काही ज्येष्ठ नागरिक इतके गुंतून जातात की, घरी पाहुणे आले तरी त्यांच्याशी बोलण्याची इच्छा होत नाही. काहीवेळा नातेवाईकांचा सहवासही त्यांना नकोसा वाटू लागतो. मात्र, या परिस्थितीवर मात करणं शक्य आहे. ज्येष्ठ नागरिकांशी नियमित संवाद साधण्याबरोबरच मोबाईलच्या अतिवापरामुळं होणाऱ्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देणं आवश्यक आहे. मोबाईलच्या अतिवापरामुळं डोळे, हाडे आणि शरीरावर होणारे परिणाम तसेच वाढणारी चिडचिड याबाबत त्यांना माहिती देऊन समुपदेशन केलं पाहिजे. योग्य मार्गदर्शन आणि समुपदेशन मिळाल्यास ज्येष्ठ नागरिक स्वतःहून मोबाईलचा वापर मर्यादित करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, त्यासाठी घरात पोषक वातावरण निर्माण करणं आणि त्यांना कुटुंबीयांचा पुरेसा सहवास देणं अत्यंत महत्त्वाचं असल्याचं मत डॉ. बालाजी आसेगावकर यांनी व्यक्त केलं.
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