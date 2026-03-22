दारू पिण्यास तळीरामांना रोखल्यानं उडाला 'भडका' : चौघांची तरुणाला बेदम मारहाण, जीवघेण्या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी

दारू पिण्यास ममज्जाव केल्याचा राग मनात धरुन चौघांनी तरुणावर जीवघेणा हल्ला केला. या प्रकरणी श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 22, 2026 at 10:03 AM IST

अहिल्यानगर : दारू पिण्यास मज्जाव केल्याचा राग मनात धरून श्रीगोंद्यातील गोसावीवाडी इथं एका तरुणावर लोखंडी गज आणि पाईपनं भीषण हल्ला करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी दोन भावांसह दोन अनोळखी मारेकऱ्याविरुद्ध श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत प्रतीक बबन लष्करे (वय ३८) यांनी तक्रार दाखल केली आहे.

आम्हाला दारू पिऊ नको म्हणणारा तू कोण ? : मिळालेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी रात्री सुमारे ८:२० वाजताच्या सुमारास लष्करे हे मांडवगण इथून औषधं घेऊन घरी परतत होते. हॉटेल निवांत समोर भाजी खरेदी करण्यासाठी ते थांबले होते. यावेळी पाठीमागून आलेल्या श्रीमंत अशोक घोडके व दत्ता अशोक घोडके (दोघं रा. गोसावीवाडी) यांनी दोन अनोळखी साथीदारांसह त्यांना अडवलं. आम्हाला दारू पिऊ नको म्हणणारा तू कोण? असा जाब विचारत त्यांनी वाद घालत अचानक हल्ला केला. श्रीमंत घोडके यानं लोखंडी गजानं प्रतीक यांच्या डोक्यात जोरदार प्रहार केला. त्यानंतर खाली कोसळलेल्या प्रतीक यांना दत्ता घोडके यानं लोखंडी पाईपनं छाती, बरगड्या आणि हातावर बेदम मारहाण केली. इतर साथीदारांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत त्यांना गंभीर जखमी केलं, असं त्यांनी तक्रारीत नमूद केलं आहे.

पुन्हा आमच्या नादी लागलास तर ठार करू : हल्ल्यानंतर रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या प्रतीक यांना पुन्हा आमच्या नादी लागलास तर ठार करू, अशी धमकी देत आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या प्रतीक यांनी सरकारी रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या घटनेमुळे परिसरात दहशत निर्माण झाली आहे. आरोपींना तातडीनं अटक करून कडक कारवाई करावी, अशी मागणी पीडितांनी केली आहे. श्रीगोंदा पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. ही घटना पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातील वाढत्या गुंडगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असून, कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

