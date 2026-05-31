चौराकुंड गावात वन कर्मचाऱ्यांवर ग्रामस्थांचा हल्ला, दोघं जखमी ; जंगलात प्राण्यांची शिकार प्रकरण

चौराकुंड गावात वन कर्मचाऱ्यांवर गावकऱ्यांनी हल्ला केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. वन्यप्राण्यांची शिकार केल्यानंतर तरुणाला अटक केल्यानं गावकीर आक्रमक झाले.

Hunting Case At Amravati
घटनास्थळ (ETV Bharat Reporter)
Published : May 31, 2026 at 3:30 PM IST

अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत धारणी तालुक्यातील चौराकुंड वनपरिक्षेत्रात चार रानगवे, दोन भेकडी आणि काही पक्षांना पाणवठ्यात विष कालवून ठार मारल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणात गावातील एका युवकाला वन कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली. याचा रोष म्हणून ग्रामस्थांनी शनिवारी रात्री वनविभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. या घटनेमुळं मेळघाटात दहशत पसरली आहे.

असं आहे प्रकरण : चौराकुंड वनपरिक्षेत्रांतर्गत एका नैसर्गिक पानवठ्यावर विषारी पाणी प्यायल्यानं चार रानगवे, दोन भेकडी यांच्यासह मोर आणि आणखी इतर पक्षी दगावल्याचं प्रकरण 22 मे रोजी समोर आलं होतं. जंगलातील नैसर्गिक पानवठ्यात मोठ्या प्रमाणात युरिया कालवून प्राण्यांना ठार मारल्याचं चौकशीत समोर आलं. या प्रकरणात चौराकुंड येथील एका युवकाला अटक करण्यात आली. गावातील युवकाला अटक झाल्यामुळं वनविभागाविरुद्ध ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला. या प्रकरणात आणखी सहा युवकांना नोटीस पाठवण्यात आली असून ते फरार आहेत. दरम्यान शनिवारी या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना अचानक वन कर्मचाऱ्यांच्या दिशेनं दगडफेक झाली. या दगडफेकीत एक महिला आणि एक पुरुष असे दोन वनरक्षक जखमी झाले. या घटनेनंतर गावात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. घटनेची माहिती मिळताच धारणी पोलीस चौराकुंड गावात पोहोचले.

पोलिसांचा बंदोबस्त, गावात तणाव : ग्रामस्थांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या दोन्ही वनरक्षकांना उपचाराकरिता धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या घटनेमुळे गावात प्रचंड तणाव असून धारणी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त गावात लावण्यात आला आहे. वनविभागाच्या वतीनं हे प्रकरण अतिशय गांभीर्यानं घेण्यात आलं असून वन अधिकारी चौराकुंड गावालगतच्या जंगलातील हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.

दगडफेक करणाऱ्याला अटक : "वन कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक करणाऱ्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा अधिक सहभाग होता. या प्रकरणात एका युवकाला अटक करण्यात आली आहे. जंगलातील प्राण्यांना विषबाधित पाण्यानं ठार मारणाऱ्या युवकाला वनविभागानं अटक केल्यामुळं त्याच्या नातेवाईकांमध्ये वनविभागाविरुद्ध प्रचंड रोष उफाळून आला आहे. त्यातूनच त्यांनी शनिवारी वन कर्मचाऱ्यांवर दगडफेक केली. या प्रकरणात एका युवकाला आम्ही अटक केली असून रात्रभर पोलिसांचा बंदोबस्त गावात होता. सध्या गावात शांतता आहे," असं धारणीचे पोलीस निरीक्षक अवतारसिंह चौहान यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

