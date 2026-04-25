ETV Bharat / state

मनसे युनियन रिक्षा-टॅक्सी चालक प्रवाशांसाठी ठामपणे उभे राहणार - संदीप देशपांडे; दुसरीकडे संपाबाबत शशांक राव यांचा सावध पवित्रा

राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर वाद निर्माण झाला आहे.

Sandeep Deshpande and Shashank Rao
शशांक राव आणि संदीप देशपांडे.
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 25, 2026 at 8:33 PM IST

|

Updated : April 25, 2026 at 9:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 1 मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर वाद निर्माण झाला आहे. यावर विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहे. तर काही अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी या निर्णयाविरोधात संप करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या संप करणार, या आडमुठ्या भूमिकेवर टीका करत त्यांच्यामुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे, असा आरोप केला. तर दुसरीकडे, रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटनेचे नेते शशांक राव यांनी सावध पवित्रा घेत संप केला नाही, तर निदर्शनं केली जाणार आहेत, असं सांगत त्यांनी आता सावध पवित्रा घेतला आहे.

मराठी रिक्षा-टॅक्सी चालक प्रवाशांसाठी ठामपणे उभे आहेत : संदीप देशपांडे म्हणाले की, "महाराष्ट्रात राहून मराठी बोलणार नाही, शिकणार नाही अशी भूमिका काही रिक्षा-टॅक्सी चालक घेत आहेत. आमचा त्याला विरोध आहे. महाराष्ट्रात रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवण्यासाठी मराठी बोलता येणं अनिवार्य आहे, असा सरकारचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वात आधी शशांक राव यांनी आम्ही संप करू असं सांगितलं होतं. त्यांच्या या भूमिकेमुळं राजकीय वातावरण तापलं आहे. आधी मुंबई बंद करू, अशी त्यांनी भूमिका घेतली होती तर आता ते आपली भूमिका का बदलत आहेत?" असा सवाल संदीप देशपांडे यांनी केला. याचबरोबर, "काही अमराठी टॅक्सी आणि रिक्षा चालक आम्ही आमच्या गावी गेलो तर मुंबईत बंद पडेल, अशा वल्गना करत आहेत. त्यासाठी मुंबईसह महाराष्ट्रातील मनसे रिक्षा-टॅक्सी चालक युनियनचे सभासद स्वतःहून पुढं येऊन सांगत आहेत की, आता आम्ही आठ तास रिक्षा-टॅक्सी चालवत असलो तरी, जर संप झाला तर त्या काळात दहा-पंधरा तास रिक्षा-टॅक्सी चालवू. पण प्रवाशांची गैरसोय होऊ देणार नाही. मराठी रिक्षा-टॅक्सी चालक त्यांच्या या धमक्यांना न घाबरता प्रवाशांसाठी ठामपणे उभे आहेत," असा विश्वास संदीप देशपांडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

Sandeep Deshpande
संदीप देशपांडे

शहरांमध्ये शांततापूर्ण निदर्शन करणार - शशांक राव : रिक्षा-टॅक्सी चालक मालक संघटनेचे नेते शशांक राव यांनी आम्ही संप करणार नसून सरकारनं जर आमच्या भूमिकेचा विचार केला नाही तर 4 मे पासून मुख्य शहरांमध्ये शांततापूर्ण निदर्शन करणार आहोत, अशी भूमिका मांडली. तर सरकारकडून गुरूवारी (23 एप्रिल) मराठी अभ्यासकांसोबत बैठक घेऊन सोप्या भाषेत मराठीचे धडे देण्याबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

शशांक राव यांची भूमिका आणि 1989 च्या महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम कायद्यासंदर्भात माहिती, तसचं सरकारनं सध्या घेतलेली भूमिका, याबाबत सविस्तर माहिती...

काय आहे 1989 च्या नियमांची पार्श्वभूमी? : महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, 1989 अंतर्गत रिक्षा-टॅक्सी परमिट देताना काही अटी लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 15 वर्षांचे वास्तव्य (डोमिसाईल), संबंधित परवान्याच्या अटी पूर्ण करणे, सार्वजनिक सेवा वाहनासाठी आवश्यक बॅज, क्षेत्राची माहिती, मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान, या अटी पूर्ण केल्यानंतरच चालकांना परमिट दिलं जात असल्याचं शशांक राव यांचं म्हणणं आहे.

शरद रावांची भूमिका काय होती? : शशांक राव यांच्या मते, दिवंगत शरद राव यांनीही विशेषत : या अटींना पाठिंबा दिला होता. मराठी व्यवहारिक ज्ञान असलं पाहिजे, परमिट देताना नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे, स्थानिक नागरिकांचे हित आणि रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या हक्कांचे संरक्षण झालेच पाहिजे म्हणूनच मराठी भाषेला नव्हे, तर अंमलबजावणीच्या पद्धतीला आक्षेप असल्याचे शशांक राव म्हणतात.

शशांक राव यांची भूमिका काय?



वाद नेमका कुठे? : परमिट देताना ज्या अटी होत्या त्या पूर्ण करून चालकांना परवाने मिळाले. आता अनेक वर्षांनी पुन्हा परीक्षा घेऊन परमिट रद्द करणे अन्यायकारक आहे, असं शशांक राव यांना वाटतं. सरकारला नवीन नियम लागू करायचे असतील, तर ते नव्याने दिल्या जाणाऱ्या परमिटसाठी लागू करावेत, जुन्या चालकांवर नवीन नियम लादू नयेत. त्याचवेळी, पारंपरिक रिक्षा-टॅक्सी चालकांप्रमाणेच ॲग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मवरील चालकांवरही समान नियम लागू व्हावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. तसंच महाराष्ट्रात मराठी भाषा बोलली गेली पाहिजे हा मुद्दा सरकार मांडत असताना तुम्ही मराठी भाषेला विरोध का करताय? या प्रश्नाला उत्तर देताना शशांक राव म्हणाले, "आमचा मराठी भाषेला विरोध नाही. ज्या राज्यात आपण राहतो. त्या राज्याची भाषा यायलाच हवी. पण या प्रश्नावर संघर्षाऐवजी तोडगा म्हणून सरकारनं रिफ्रेशर क्लासेस, प्रशिक्षण शिबिरे आणि मराठी शिकवण्याची व्यवस्था करावी, जेणेकरून भाषेचा प्रसारही होईल आणि कोणाच्याही उपजीविकेवर गदा येणार नाही. तसंच निर्णयापूर्वी संघटना आणि स्टेकहोल्डर्सना चर्चेसाठी बोलावून त्यांची मतं जाणून घ्या," अशी मागणी शशांक राव यांनी केली आहे.

परमिट इतिहास काय सांगतो? : मोटर वाहन कायदा 1988 आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन अधिनियम 1989 यांच्या चौकटीत रिक्षा-टॅक्सी परमिट व्यवस्थेचा इतिहास पाहिला तर शशांक राव यांनी मांडलेला मुद्दा काही अंशी ऐतिहासिक घडामोडींशी जोडलेला दिसतो. 1997 मध्ये केंद्र सरकारच्या तरतुदींनुसार काही शहरांमध्ये रिक्षा-टॅक्सी परमिट संख्येवर मर्यादा घालण्यात आल्या आणि त्यानंतर अनेक ठिकाणी परमिट प्रक्रिया थांबवली गेली. पुढं 2017 मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं नव्या परमिटला पुन्हा परवानगी दिली. त्याच काळात महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी रुल्स, 2017 अंतर्गत ॲग्रीगेटर मॉडेललाही स्वतंत्र नियामक चौकट देण्यात आली. शशांक राव यांच्या मते, आज महाराष्ट्रात सुमारे 14 ते 15 लाख रिक्षा-टॅक्सी परमिटधारक आहेत. राज्याच्या अलीकडील आकडेवारीत सुमारे 12.96 लाख ऑटोरिक्षांची नोंद आणि सुमारे 14 लाख परमिट्सचा आकडा समोर आला आहे. जर परमिट रद्द करण्याचा निर्णय झाला, तर ज्या रिक्षा टॅक्सी चालकांनी वाहन कर्ज घेऊन वाहने घेतली आहेत ते अडचणीत येईल अशी भीती शशांक राव व्यक्त करतात. जर परमिट रद्द झाले तर त्या रिक्षा टॅक्सी चालकांच्या कुटुंबांचे उत्पन्न थांबेल. लाखो कुटुंबांवर याचा परिणाम होईल, असं शशांक राव यांचं म्हणणं आहे.

Shashank Rao
शशांक राव


ॲग्रीगेटर कंपन्यांना कडक नियम का नाही? : ॲग्रीगेटर कंपन्यांबाबत दुहेरी निकष लागू होत असल्याचा प्रश्न शशांक राव उपस्थित करतात. त्यांचा मुद्दा असा की, पारंपरिक रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर मराठीसह कडक अटी, परमिट नियम, बॅज, आरटीओ निर्बंध आणि स्थानिक पात्रता लागू केली जाते, तर ॲप-आधारित ॲग्रीगेटर मॉडेलमध्ये त्याच निकषांची समान अंमलबजावणी दिसत नाही. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर प्रवासी ॲपद्वारे राईड बुक करतो, जवळचा ड्रायव्हर जोडला जातो, भाडे ॲप ठरवते, कंपनी कमिशन घेते आणि उर्वरित रक्कम चालकाला मिळते. या मॉडेलमध्ये कंपनी मध्यस्थ म्हणून काम करते. याउलट पारंपरिक रिक्षा-टॅक्सी थेट परमिटवर चालते आणि त्यावर सर्व नियामक अटी लागू होतात. त्यामुळं शशांक राव यांचा प्रश्न असा आहे की, जर पारंपरिक चालकांसाठी मराठीचे व्यवहारिक ज्ञान आणि इतर कडक अटी आवश्यक असतील, तर ॲग्रीगेटर चालकांसाठी समान अटी का नाहीत, बाईक टॅक्सीवर नियंत्रण कुठे आहे आणि अंमलबजावणी निवडक पद्धतीनं का होत आहे?, असा प्रश्न शशांक राव विचारतात. तसंच परिवहन मंत्र्यांना या कंपन्यांना फायदा करून द्यायचा आहे म्हणूनच त्यांनी अचानक मराठी अनिवार्यचा नियम काढला, असा आरोप शशांक राव करत आहेत.

नियमांचं पालन कितपत होतं? याकडे लक्ष देणार : ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून नियमांचे पालन कितपत होते आणि यापुढं या बाबीकडे कशाप्रकारे पाहणार, याबाबत आम्ही युनियनच्या माध्यमातून सातत्यानं काम करत आहोत, असं शशांक राव यांनी सांगितलं. दरवर्षी साधारण आठ ते दहा वेळा प्रशिक्षण शिबिरे घेऊन चालकांना नियम, शिस्त आणि प्रवासी सेवेसंदर्भात मार्गदर्शन केलं जाते. या शिबिरांमध्ये परिवहन अधिकारीही सहभागी होऊन मार्गदर्शन करत आले आहेत. निरक्षर किंवा नियम माहित नसलेल्या चालकांचे समुपदेशन करून त्यांना योग्य पद्धतीने काम करण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. कोणत्याही प्रवाशाला नकार देऊ नये, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे, असं शशांक राव यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "शेअर ऑटो संदर्भातही निर्धारित नियमांनुसारच वाहतूक व्हावी, यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. काही ठिकाणी गुंड प्रवृत्तीचे लोक शेअर ऑटोचे बेकायदेशीर नियंत्रण करतात, ते प्रत्यक्ष रिक्षा चालक नसून अशा घटकांविरोधात आम्ही सातत्याने पोलीस खात्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. तसंच स्क्रॅप घोषित झालेल्या रिक्षा पुन्हा रस्त्यावर आणून चालवण्याच्या प्रकारांवर कारवाई करण्याची मागणीही सरकारकडे सातत्याने केली आहे. याशिवाय अवैधरित्या धावणाऱ्या इतर वाहनांवरही कठोर कारवाई व्हावी, अशी आमची भूमिका आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वर्षाचे 365 दिवस कार्यरत राहील असे स्वतंत्र भरारी पथक नियुक्त करावे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सरकारची भूमिका काय?: महाराष्ट्रातील ओला-उबेर आणि रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी बोलणं अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा नवा नसून जुना निर्णयच आहे, आपण केवळ परिवहन मंत्री म्हणून त्याची अंमलबजावणी करत आहोत, त्यात चुकीचं काय? असा सवाल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना उपस्थित केला. तसंच नियमभंगावर कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी नुकताच दिला होता. "मी घेतलेला निर्णय हा जुनाच निर्णय आहे. तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी याबाबत परिपत्रक काढलं होतं. त्यावेळी शंशाक राव यांचे वडील शरद राव यांनी त्या परिपत्रकाला अनुमोदन दिलं होतं. आता माघार नाही," अशी भूमिका प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केली होती. त्याचबरोबर गेल्या गुरूवारी प्रताप सरनाईक यांनी मुंबई मराठी साहित्य परिषद आणि कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सदस्य यांची बैठक बोलावून त्यामध्ये सोप्या भाषेत मराठी शिकवण्याबाबत काय करता येईल? याविषयी चर्चा केली होती. महाराष्ट्रात असलेल्या मराठी साहित्य परिषदांच्या शाखांमधून टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना समजेल आणि बोलता येईल, अशा स्वरूपात मराठी शिकवण्याचा अभ्यासक्रम बनवण्याची चर्चा यावेळी करण्यात आली असून लवकरच त्यावर काम सुरू होईल, अशी माहिती प्रताप सरनाईक यांनी दिली होती.

Last Updated : April 25, 2026 at 9:06 PM IST

TAGGED:

मुंबई
शशांक राव
मराठी अनिवार्य
संदीप देशपांडे
SANDEEP DESHPANDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.