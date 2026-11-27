पोलिसांच्या शिष्टाईनंतर मनसेचं एक पाऊल मागे, दलजीत दोसांजच्या कॉन्सर्टविरोधातील आंदोलन तात्पुरते स्थगित
कार्यक्रमाची सर्व तयारी झाली असून यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवला असून कोणतीही ड्रग विक्री किंवा सेवन होणार नाही अशी खबरदारी पोलीस घेतील अशी हमी दिली आहे.
Published : November 27, 2026 at 4:13 PM IST
मुंबई - महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि एनएससीआय डोम येथे होणाऱ्या म्यूझिकल कॉन्सर्टना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करत आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्या मनसेनं पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर एक पाऊल मागे घेतलं आहे. दलजीत दोसांजच्या मुंबईतील कॉन्सर्टविरोधात मनसेनं पुकारलेलं आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. मात्र, वरळी डोम येथे अशा प्रकारचे कॉन्सर्ट झाल्यास स्थानिकांसोबत 'रस्ता रोको आंदोलन' करण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे.
याबाबत ई टीव्ही भारतशी बोलताना विभाग अध्यक्ष दिनेश पुंडे यांनी सांगितलं की आम्ही महालक्ष्मी रेसकोर्सवर होणाऱ्या कॉन्सर्ट विरोधात ताडदेव पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. तसंच या कॉन्सर्ट विरोधात रास्ता रोको करण्याचा इशारा दिला होता. कारण या अशा कॉन्सर्टमध्ये मागच्या काही महिन्यात ड्रग्जचे सेवन तरुणांकडून होत असल्याचं समोर आलं होतं. यामुळे तरुण पिढी व्यसनाधिनतेकडे वळत आहे. त्यामुळे याविरोधात पोलिसांनी कठोर भूमिका घ्यावी असं मनसे पक्षाचं म्हणणं आहे. दरम्यान पोलिसांनी आम्हाला संपर्क करून या कार्यक्रमाची सर्व तयारी झाली असून यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवला असून कोणतीही ड्रग विक्री किंवा सेवन होणार नाही अशी खबरदारी पोलीस प्रशासन घेईल अशी हमी दिली आहे. तसंच पुढच्या कार्यक्रमाआधी ड्रगचा वापर होण्याची शक्यता असलेल्या कार्यक्रमांचं नियोजन होणार नाही अशी काळजी घेऊ असं आश्वासन पोलिसांनी दिल्याचं पुंडे यांनी सांगितलं. त्यामुळे त्याठिकाणी मनसेकडून कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन करण्यात येणार नाही. मात्र, मनसैनिक तिथे जाणार असून तिथे कोणते गैरप्रकार होत असतील तर आम्ही त्याचे व्हिडिओ काढू आणि ते पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देऊ.
दरम्यान सकाळी महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि एनएससीआय डोम येथे नियमितपणे म्यूझिकल कॉन्सर्ट आयोजित केले जातात. या कार्यक्रमांमध्ये ड्रग्स सेवन आणि विक्री होत असल्याचा आरोप करत असे कार्यक्रम होऊ देऊ नये असे निवेदन मनसेने सकाळी पोलिसांना दिले. या निवेदनात २२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या एका कार्यक्रमात १२ ते १३ लोकांवर ड्रग्स सेवन केल्याप्रकरणी अंमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने कारवाई केल्याचा दावा मनसेने पत्रात केला आहे. मागील वर्षी याच ठिकाणी एका तरुणाचा ड्रग्स सेवनामुळे मृत्यू झाल्याची घटना घडल्याचा उल्लेखही मनसेने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनसेकडून यापूर्वीही पोलिसांना पत्रव्यवहार करून अशा कार्यक्रमांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. तरीही कार्यक्रमांना परवानगी दिली जात असल्याने मनसेने नाराजी व्यक्त केली होती. कॉन्सर्टच्या आयोजकांना स्थानिकांचा विरोध असून, कार्यक्रमांमुळे परिसरात वाहतूक कोंडी आणि रहिवाशांना त्रास होत असल्याच्या तक्रारीही मनसेकडे करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
या निवेदनाद्वारे मनसे विभागाध्यक्ष दिनेश ज्ञानेश्वर पुंडे यांनी ताडदेव पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना पत्र देऊन महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि एनएससीआय डोम येथे म्युझिकल कॉन्सर्टना परवानगी देऊ नये, अशी विनंती केली होती. तसेच, कॉन्सर्ट बंद न झाल्यास स्थानिकांसोबत 'रस्ता रोको आंदोलन' करण्यात येईल, असा इशाराही दिला होता.
दरम्यान, पोलिसांकडून मध्यस्थी आणि चर्चा झाल्यानंतर मनसेने आंदोलनाची भूमिका तात्पुरती स्थगित केली आहे. मात्र, कॉन्सर्टच्या आयोजनावर मनसेचा विरोध कायम असून, पुढील घडामोडींवर आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.