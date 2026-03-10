शिवाजी पार्कवर मनसेकडून सदस्य नोंदणीला सुरुवात, राज ठाकरेंच्या आदेशाचे केले पालन
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत या सदस्य नोंदणीचा शुभारंभ केलाय. यावेळी मोठ्या उत्साहात स्थानिकांनीदेखील सदस्य नोंदणीला पाठिंबा दर्शवल्याचे पाहायला मिळाले.
Published : March 10, 2026 at 1:47 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मुंबईतील दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर सदस्य नोंदणीचा शुभारंभ करण्यात आलाय. 10 मार्च रोजी सकाळी सात वाजता या सदस्य नोंदणीला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झालीय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेत या सदस्य नोंदणीचा शुभारंभ केलाय. यावेळी मोठ्या उत्साहात स्थानिकांनीदेखील सदस्य नोंदणीला पाठिंबा दर्शवल्याचे पाहायला मिळाले.
20 वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात साजरा : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार या सदस्य नोंदणीला सुरुवात झालीय. नुकताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा 20 वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात साजरा झालाय. रायगड किल्ल्यावर स्वतः राज ठाकरे यांनी जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन केले आणि वर्धापन दिन साजरा केला.
जे बोलायचं आहे ते मी गुढीपाडवा मेळाव्याला बोलणार : राज ठाकरे यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंबीय देखील होते. पत्नी शर्मिला ठाकरे आणि मुलगा अमित ठाकरे हे देखील या वर्धापन दिन रायगड किल्ल्यावर उपस्थित होते. वर्धापन दिनी भाषण करताना राज ठाकरे म्हणाले की, वर्धापन दिनानिमित्त मोठं भाषण मी करणार नाहीये, मात्र जे बोलायचं आहे ते मी गुढीपाडवा मेळाव्याला बोलणार आहे. असं असलं तरी देखील आपल्याला आता आपल्या पक्षाची सदस्य नोंदणी हाती घ्यायची आहे. जास्तीत जास्त ठिकाणी पक्षाचे सदस्य नोंदणी करा, असे आदेश यावेळी राज ठाकरे यांनी दिले होते. फक्त सदस्य नोंदणी नाही तर सक्रिय सदस्य नोंदणी करा, असे यावेळी राज ठाकरे म्हणाले होते.
मनसेतर्फे शिवाजी पार्क येथे सदस्य नोंदणीला शुभारंभ : त्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करत आज 10 मार्च रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शिवाजी पार्क येथे सदस्य नोंदणीला शुभारंभ करण्यात आलाय. सकाळी सात वाजता ही सदस्य नोंदणी सुरू झाली. यावेळी शिवाजी पार्कमध्ये फिरतीवर असलेल्या सर्वसामान्य मतदारांनी आणि नागरिकांनी स्वतःहून जात मनसेमध्ये सदस्य नोंदणी केली असल्याचे पाहायला मिळाले.
वरदळीच्या ठिकाणी सदस्य नोंदणी करा : या सदस्य नोंदणीवेळी ईटीव्ही भारत शी बोलताना 191 शाखेचे शाखाप्रमुख संतोष साळी म्हणाले की, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्या आदेशावरून आम्हीही सदस्य नोंदणी करीत आहोत. नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद आमच्या सदस्य नोंदणीला लाभत आहे. लोक स्वतःहून येऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सदस्य होण्यास तयार असल्याचे पाहायला मिळत आहे. याचा आम्हाला आनंद आहे. राज ठाकरेंनी आदेश दिला होता की, वरदळीच्या ठिकाणी सदस्य नोंदणी करा, या आदेशाचे पालन करत आम्ही ही सदस्य नोंदणी शिवाजी पार्क मैदानावर करीत आहोत.
