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महाड MIDC मध्ये मनसे आक्रमक; स्थानिकांच्या हक्कासाठी धडक आंदोलन

मराठी मुद्द्यावर मनसेनं आक्रमक भूमिका घेतली. महाड MIDC मध्ये मनसेनं आंदोलन केलं.

MNS staged protest at Mahad MIDC
मनसेनं आक्रमक भूमिका घेत महाड MIDC मध्ये आंदोलन केले (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 3:50 PM IST

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रायगड - जिल्ह्यातील महाड MIDC मध्ये आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्थानिकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेत धडक आंदोलन केलं. मनसेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष राज पार्टे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात शेकडो मनसैनिक सहभागी झाले होते. स्थानिक भूमिपुत्रांना डावलून परप्रांतीय कामगारांची मोठ्या प्रमाणात केली जाणारी भरती, स्थानिक युवकांना रोजगारात प्राधान्य न मिळणे, कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारांवर मराठी भाषेतील पाट्या नसणे, औद्योगिक प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराविरोधात मनसेने जोरदार आक्रमक पवित्रा घेतला.

ठोस निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करा - यावेळी महाड MIDC प्रशासन आणि विविध कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना मनसे पदाधिकाऱ्यांनी धारेवर धरत जाब विचारला. स्थानिकांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि उद्योगांमधील रोजगारावर भूमिपुत्रांचा पहिला हक्क असला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका मनसेने मांडली. तसेच २५ जूनपर्यंत विविध मागण्यांवर ठोस निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, तर मनसे स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाड MIDC परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

महाड MIDC मध्ये मनसे आक्रमक (ETV Bharat Reporter)

MIDC परिसरात धडक मोर्चा - महाड MIDC मध्ये स्थानिकांच्या प्रश्नांवर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. मनसेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष राज पार्टे यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो मनसैनिकांनी महाड MIDC परिसरात धडक मोर्चा काढत विविध मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन केलं.

मनसेचे गंभीर आरोप - स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधींपासून दूर ठेवून परप्रांतीय कामगारांची मोठ्या प्रमाणात भरती केली जात असल्याचा आरोप यावेळी मनसेकडून करण्यात आला. स्थानिक युवकांकडे आवश्यक पात्रता असूनही त्यांना डावललं जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत उद्योगांनी प्रथम स्थानिकांना रोजगार द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

मराठी भाषेला प्राधान्य मिळालंच पाहिजे - यासोबतच MIDC परिसरातील अनेक कंपन्यांमध्ये मराठी भाषेतील फलक नसल्याचा मुद्दाही मनसेने उपस्थित केला. महाराष्ट्रात उद्योग करत असताना मराठी भाषेला प्राधान्य मिळालंच पाहिजे, अशी भूमिका मनसे पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.

मनमानी पद्धतीने भरती - औद्योगिक प्रदूषणामुळे परिसरातील नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरं जावं लागत असल्याचा आरोप करत प्रदूषण नियंत्रणासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही करण्यात आली. तसेच काही ठेकेदारांकडून स्थानिकांना रोजगार न देता मनमानी पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप करत या प्रकारावर नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात आली.

मनसेने दिले निवेदन - यावेळी MIDC प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत मनसे पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. स्थानिकांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करून ठोस निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली.

पोलीस बंदोबस्त तैनात - रम्यान, येत्या २५ जूनपर्यंत स्थानिकांना रोजगार, मराठी पाट्या, प्रदूषण नियंत्रण आणि इतर मागण्यांबाबत ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर मनसेच्या खाक्यातील अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष राज पार्टे यांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे महाड MIDC परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं होतं. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

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TAGGED:

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MAHAD MIDC
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MNS STAGED PROTEST AT MAHAD MIDC

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