'मंत्रिपद धोक्यात आलं म्हणून मराठी आठवली?’, मनसेचा हल्लाबोल : तर धमकीनंतरही प्रताप सरनाईक आक्रमक म्हणाले . . .
राज्यात एक मेपासून परवानाधारक चालकांना मराठी येणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.
Published : April 15, 2026 at 3:11 PM IST
Updated : April 15, 2026 at 4:16 PM IST
मुंबई : 1 मेपासून रिक्षा आणि टॅक्सीवाल्यांना मराठी येणं अनिवार्य आहे, अन्यथा त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. राज्यात हा मुद्दा चर्चेत असताना यात आता मनसेही उडी घेतली आहे. “मराठी भाषेचा कायदा हा फार पूर्वीचा आहे, त्याची अंमलबजावणी त्यावेळी केली गेली नाही? प्रताप सरनाईक यांना मंत्रिपद धोक्यात आहे, असं वाटत असेल, म्हणून ते आता जागा झालेत” असा हल्लाबोल मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. दुसरीकडं कुख्यात गुंडाकडून आलेल्या कथित धमकीनंतरही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असल्यास मराठी येणं अनिवार्य असल्याचं त्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं.
मला नाही, ARTO ला आली धमकी - प्रताप सरनाईक : याबाबत बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, "मला नाही, ARTO यांना धमकी आली. मीरा भाईंदरमध्ये धमकी आली, याप्रकरणी पोलिसात तक्रार केली असून तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी मी असणार आहे. मालक असो जो ड्रायव्हिंग सीटवर बसेल, त्याला मराठी येणं अनिवार्य आहे. अजून चौकशी चालू आहे. दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल आणि ते रद्द करण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संगणमतानं असं केलं असेल, तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे. या निर्णयामुळे काही लोकांची दुकानं बंद होणार आहेत. महाराष्ट्रात मराठी येत नसेल तर आम्हाला हा निर्णय घ्यावाच लागेल. साउथ आंध्र, कर्नाटकमध्ये काय परिस्थिती आहे, प्रत्येक राज्यात स्थानिक भाषेचा प्राधान्य दिलं आहे. तिथे व्यवसाय करताना त्यांच्या स्थानिक भाषेत बोलतात. जर मराठी समजत नसेल तर व्यवसाय करण्याचा अधिकार नाही, यात तडजोड करणार नाही. प्रवाशांना सुद्धा सांगून इच्छितो मराठी माणूस असेल, तरी प्रवासी हिंदीत बोलतात. तुम्हीही मराठी असाल तर चालकांसोबत मराठीत बोला, राज्य शासनाबरोबर तुमची ही जबाबदारी आहे."
काही लोकप्रतिनिधींनी केल्या तक्रारी : "काही लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी केल्या आहेत, त्यावर मीरा भाईंदर वगैरे ठिकाणी आम्ही तपासणी सुरू केली आहे. रिक्षा चालक महाराष्ट्राचा नागरिक असणं गरजेचं आहे. जे कागदपत्र सादर केली आहे ती खरी आहे ती खोटी आहे, हे पाहण्याचा निर्णय आरटीओ अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. त्याच दृष्टीने कारवाई चालू आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये तीस तारखेपर्यंत कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिथला रिपोर्ट मिळाल्यानंतर एक मे पासून राज्यात सगळीकडे तर असे वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा टॅक्सीला त्यांना मराठी येते की नाही, मराठी बोलतात की नाही, त्याला मराठी समजते का अशा प्रकारच्या माहिती घेण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जर कोणी चुकीच्या पद्धतीने परमिट घेतलं असेल, तर खोटी कागदपत्रं दिले असतील, तर त्वरित लायसन रद्द केल्या जाईल. राज्य शासनाच्या 2019 च्या जीआर नुसार महाराष्ट्रात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकाला मराठी अनिवार्य आहे. त्या भूमिकेशी तडजड करणार नाही. जर मराठी येत नसेल तर त्याच्यावर कारवाई करणार," असं त्यांंनी यावेळी सांगितलं.
मराठी आले नाही तर परवाने रद्द करणार… : महाराष्ट्र दिनापासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणं आवश्यक करण्यात येणार आहे. याबाबत मोटार परिवहन विभागाच्या 59 प्रादेशिक व उपप्रादेशिक कार्यालयांमार्फत परवाना तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असून संबंधित चालकांना मराठी लिहिता व वाचता येते का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं आहे.
परवानाधारकांना मराठी भाषा येणं गरजेचं : मंत्री सरनाईक म्हणाले की, "मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचं, म्हणजेच मराठी भाषेचं ज्ञान असणं, हा नियम आधीपासूनच लागू आहे. मात्र, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नाही, तसेच काही चालक मराठी बोलण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत. ज्या प्रदेशात आपण राहतो त्या प्रदेशाची भाषा व्यवसायासाठी शिकणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. आपल्या मातृभाषेचा अभिमान असणं जितकं आवश्यक आहे, तितकेच इतर राज्यात व्यवसाय करताना त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणंही महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच 1 मेपासून सर्व परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा लिहिता येणं व वाचता येणं बंधनकारक राहील. नियमांचं पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील. तसेच नियमांकडं दुर्लक्ष करून चुकीच्या पद्धतीनं परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल," असंही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितलं.
सरनाईकांनी सूडबुध्दीनं घेतलेला निर्णय ? : परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे सूडबुध्दीने नियम करत असल्याचा आरोप रिक्षा-टॅक्सी संघटनेचे नेते शशांक राव यांनी केला आहे. ते म्हणतात, “रहिवासी दाखला दाखवून रिक्षाचे परवाने दिले गेले आहेत. 2014 किंवा 2019 साली शिवसेना ही सत्तेत होती. त्यांनीच त्यावेळी असलेल्या नियमानुसार हे परवाने दिलेले आहेत. मग तुम्ही काही काळानंतर एक नियम दाखवून हे परवाने रद्द करू शकत नाही. तुमचं सरकार या रिक्षावाल्यांना नोकऱ्या देण्यास सक्षम नव्हते, म्हणून ते रिक्षा चालवतात. आता हे सरकारचं वागणं आम्ही सहन करणार नाही.”त्याचबरोबर मनसेकडून याबाबत आक्रमक पवित्रा घेत जर काही हिंसक कृत्य करण्यात आलं, त्यात काही विपरीत घडलं तर त्याला सर्वस्वी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे जबाबदार असतील, असंही संघटनेकडून सांगण्यात आलं आहे. संपूर्ण राज्यात रिक्षाचे जवळपास 15 लाख परवाने आहेत. तर एमएमआर क्षेत्रात 4.30 लाख रिक्षाचे परवाने आहेत. जर हे परवाने सरसकट रद्द केले तर रोजच्या वाहतूकीवर परिणाम होऊ शकतो.
हेही वाचा :