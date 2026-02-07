मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील ट्रॅफिकमुळं झालेल्या नुकसानभरपाईला जबाबदार कोण? मनसेचा सवाल
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर प्रवास सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी असलेल्या MSRDC आणि IRB ला मनसेकडून चार दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आलाय.
Published : February 7, 2026 at 8:07 AM IST
मुंबई : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर एका टँकर अपघातामुळं झालेल्या वाहतूक कोंडीबद्दल MSRDC आणि IRB च्या अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेकडून जाब विचारण्यात आला. यावर येत्या चार दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक उत्तर दिलं नाही, तर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल नाके बंद पाडू, असा थेट इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेच्या वतीनं इथल्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलाय.
अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीनंतर मनसे आक्रमक : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर 3 आणि 4 फेब्रुवारीदरम्यान आडोशी बोगद्याजवळ एक टँकर पलटून झालेल्या भीषण वाहतूक कोंडीबाबत MSRDC तसंच IRB इन्फ्रास्ट्रक्चर या टोल वसुली करणाऱ्या कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना गाठून शुक्रवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेनं जाब विचारला. ज्वलनशील वायू वाहून नेणारा टँकर घाटामध्ये उलटल्यानं मुंबई आणि पुणे दोन्ही दिशांना प्रचंड मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. या कोंडीत अडकलेल्या हजारो प्रवाशांना अन्न, पाणी, प्रसाधनगृह अशा कोणत्याही मूलभूत सुविधा पुरवण्यात आल्या नाहीत. उलट, अत्यंत निर्लज्जपणे या प्रवाशांकडून टोलवसुली सुरूच होती. यावर जोरदार आक्षेप घेत मनसेनं संबंधित अधिकाऱ्यांवर शुक्रवारी प्रश्नांची सरबत्ती केली.
MSRDC, IRB चे अधिकारी निरुत्तर : आपत्ती काळात जर प्रशासन प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देऊ शकत नसाल, तर मग ही टोल वसुली नेमकी कशासाठी केली जाते? या थेट प्रश्नावर MSRDC आणि IRB चे अधिकारी निरुत्तर झाल्याचं यावेळी पाहायला मिळालं. या भेटीत महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे सरचिटणीस आरिफ शेख, माऊली थोरवे, हेमंत पाटील, उपाध्यक्ष रवी शेलार, सुनील अंधारे-पाटील, रमाकांत साळवे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
वाहतूक कोंडीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी कुणाची? : तब्बल 32 तास वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या हजारो प्रवाशांचा अमूल्य वेळ यात वाया गेला. त्यांना याचा प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागलाच. मात्र यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालंय. लहान मुलं, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. कुणाची कोर्टात तारीख होती, कुणाची महत्त्वाची मीटिंग होती, कुणाचं फ्लाईट मिस झाली तर कुणाची ट्रेन चुकली. या सर्व गोष्टींची नुकसानभरपाई प्रशासन करणार आहे का? असा सवालही यावेळी मनसेच्या वतीनं उपस्थित करण्यात आला.
हेही वाचा :