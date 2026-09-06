ETV Bharat / state

देशातील संकटांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी धर्माचा वापर; गणेशोत्सवात दंगली भडकवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो : राज ठाकरे

देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे धर्माला पुढे केले जात असून आपण धर्मांध होऊन चालणार नाही, असं राज ठाकरे म्हणाले.

Raj Thackeray
राज ठाकरे (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 2:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : देशासमोरची परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. या परिस्थितीपासून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी धर्माच्या नावावर, विशेषतः गणेशोत्सवाच्या काळात दंगली भडकवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे सुजाण हिंदू आणि मुस्लीम बांधवांनी सतर्क राहावं, असं आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलं. ठाणे इथं आयोजित पदाधिकारी मेळाव्यात ते बोलत होते.

देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे धर्माला पुढे केले जात असून आपण धर्मांध होऊन चालणार नाही, असं राज ठाकरे म्हणाले. सध्याची परिस्थिती पाहता भविष्यात अख्खा देश रस्त्यावर येऊ शकतो. त्यामुळे जनतेला धर्म आणि जातीच्या मुद्द्यांमध्ये गुंतवून ठेवलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

धर्माच्या नावाखाली सरकारकडून अनेक गोष्टी केल्या जात आहेत. यामध्ये मतदारांनाही वगळलं जात असल्याचं राज ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं. त्यामुळे देशातील परिस्थिती लक्षात घेता सर्वांनी सतर्क राहण्याची गरज असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

लक्ष विचलित करण्यासाठी धर्माचा मुद्दा पुढे - राज ठाकरे : 2021 ते 2026 या कालावधीत देशातून 503 परदेशी कंपन्यांनी आपलं कामकाज बंद केलं आहे. देशासमोर बेरोजगारीसह अनेक गंभीर संकटं आहेत. मात्र, या संकटांपासून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी धर्माचा मुद्दा पुढे केला जात असल्याचा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला. ठाणे इथं आयोजित पदाधिकारी मेळाव्यात ते बोलत होते.

देशातील मुलं अमेरिका आणि युरोपमध्ये शिक्षण घेऊन परत येत नाहीत. देशातील 13 हजार उद्योगपती परदेशात गेले आहेत. दर 48 मिनिटांनी एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे, तर तरुणांमध्येही आत्महत्येचं प्रमाण वाढत आहे. तरुणांना रोजगार नाही. अशा अनेक संकटांमध्ये देश असल्याचे राज ठाकरे म्हणाले.

'महापुरुषांसोबत कोणाचाही फोटो नको' : छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या बाजूला कोणाचाही फोटो लावू नये, असे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावायचा असेल, तर तो दुसऱ्या भिंतीवर लावा, असंही त्यांनी सांगितलं. पंतप्रधानांचा फोटो लावणं हा प्रोटोकॉलचा भाग असेल, तरी महापुरुषांच्या सोबत नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावू नये, असं राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

‘जीडीपी 7.8 टक्के असेल तर सोने का खरेदी करू नये?’ : दोन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशात असताना भारतीयांना परदेशात जाऊ नका, असं सांगितल्याचा उल्लेख राज ठाकरे यांनी केला. परदेशातून भारतीयांना परदेशात जाऊ नका, असे सांगितलं जात असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

तसेच, सोनं खरेदी करू नका, असंही सांगितले जात आहे. भारताचा जीडीपी 7.8 टक्के असल्याचं सांगितलं जात असेल, तर सोने का खरेदी करू नये? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. घरात आर्थिक चणचण असते, तेव्हाच काटकसर सुरू होते, असं सांगत त्यांनी देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

TAGGED:

RAJ THACKERAY GANESHOTSAV STATEMENT
RAJ THACKERAY THANE SPEECH
राज ठाकरे भाषण
राज ठाकरे दंगल गणेशोत्सव
RAJ THACKERAY ON ECONOMIC CRISIS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.