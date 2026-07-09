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मिसिंग लिंकवर बोललं तर महाराष्ट्राचा अपमान?; कुणी काही बोलायचं नाही का? राज ठाकरेंचे सरकारला सवाल

मनसे रेल्वे कामगार सेनेच्या 19 व्या वर्धापन दिनी मुंबईत आयोजित सोहळ्यात, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाजपावर सडकून टीका केली.

Raj Thackeray
राज ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 7:30 PM IST

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मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील भाषणात मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकवर झालेल्या दरड कोसळीचं राजकारण करू नका हे बोलूच नये कारण, अशाच गोष्टींचं राजकारण करून तुम्ही तिथं पोहचलात हे विसरू नका. इतरांनी त्याच्यावर बोललं की राजकारण? आपण इतकी वर्ष विरोधात असताना काय करत होतात? दुसऱ्यांचं सरकार असताना आपण जी आंदोलनं केली ते राजकारण नव्हतं का? आज स्वत:च्या अंगाशी आल्यावर विरोधक राजकारण करतात, हे बोलण कितपत योग्य आहे? अशा शब्दांत मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. गुरुवारी मुंबईत मनसे रेल्वे कामगार सेनेच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात राज ठाकरे बोलत होते.



मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचा राज ठाकरेंकडून समाचार - पहिल्याच पावसात मिसिंग लिंकच्या (Connecting link) दुर्घटनेवरुन राजकारण करुन महाराष्ट्राचा अपमान करु नका, असं बोलणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलाताना आधी विचार करावा. लोक मिसिंग लिंकबद्दल बोलताय, यात महाराष्ट्राचा अपमान कुठं आला? पण केंद्र सरकारविरोधात काही बोललं तर या देशात तुम्हाला देशविरोधी ठरवलं जातं, मिसिंग लिंकच्या घटनेबद्दल बोललं तर महाराष्ट्राचा अपमान होतो. मग लोकांनी काही प्रश्नच विचारायचेच नाहीत का? असा सवाल यावेळी राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

फडणवीस कोणासाठी हिंदीत बोलत होते? : मुळात हे सगळं आलं कुठून? आता सरकारला ज्या शिव्या घातल्या आहेत, ते गेली अनेक वर्षे तुमच्याकडूनच सुरू झालंय. विरोधकांना वाटेल ते बोल, शिव्या घाल, हे लोक तुमच्याकडूनच शिकलेत. आता या गोष्टी स्वत:च्या अंगलट येऊ लागल्यावर तुम्हाला त्याचा त्रास होऊ लागलाय. पण ही ट्रोलिंग आपणच सुरू केलीय हे विसरू नका, असंही राज ठाकरे यांनी यावेळी म्हटलं. शेवटी हे राजकारण करणाऱ्यांना बघून घेऊ, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. "अरे तुम्ही मुख्यमंत्री आहात ना, बघून घेऊ काय?" बर त्यानंतर हेच सगळं ते पुन्हा हिंदीतून बोलायला लागले. ते कोणासाठी हिंदीत बोलत होते? समोरचे सगळे मराठी होते ना? मग विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत बसलेल्या पक्षातील वरिष्ठांना बोलून दाखवत होते का? यावरून हे स्पष्ट होतंय की भाजपामध्ये अंतर्गत पातळीवर 'घमासान' सुरू आहे, फक्त पाहा थोड्या दिवसांत काय होतंय ते, असा सूचक इशाराही यावेळी राज ठाकरे यांनी दिला.

मुंबई-ठाण्यात दररोज लोक रस्त्यांवर मरतायत - मुंबई, ठाण्यासह अवघ्या महाराष्ट्र व्यवस्थेचा विचका झालाय, त्याला विकास म्हणायचं का? बघावं तिकडं इमारतींचं बांधकाम सुरुय. मुख्यमंत्र्यांनी काहीकाळ सगळी बांधकामं बंद करुन टाकावीत. नुसते रस्ते आणि उड्डाणपूल बांधणं याला विकास म्हणत नाहीत. हे लोक परदेशात जाऊन काही शिकतात की नाहीत? मिसिंग लिंकचं उद्घाटन 1 मे रोजी झालं आणि अवघ्या दोन महिन्यात त्यामधून पाणी वाहतंय? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्घाटनावेळी मिसिंग लिंकसाठी सामान कुठल्या कुठल्या देशातून आणलंय याची यादी वाचून दाखवली होती. मात्र शेवटी हे सगळं सामान भारतीय कंत्राटदाराकडेच आणून दिलं की, मग काय? जे व्हायचं तेच होणार. काही तरुण कंत्राटदार सांगत आहेत की, त्यांना मिळणाऱ्या कंत्राटातील 56 टक्के रक्कम ही सरकारी अधिकारी आणि नेत्यांमध्ये वाटावी लागते. त्यातून उरलेल्या रकमेत काम करावं लागतं, मग तुम्हाला असेच रस्ते मिळणार ना? असंही यावेळी राज ठाकरे यांनी म्हटलं.

मनसे आणि रेल्वेचं नात काय - भाषणाच्या सुरूवातीलाच राज ठाकरे यांनी उपस्थित रेल्वे कामगारांसाठी बोलताना स्पष्ट केलं की, तुमचं आमचं नातं हे वेगळ्या प्रकारचंय. साल 2008 ला रेल्वे भरतीवरून आंदोलन झालं होतं, त्यानंतर पक्ष वाढत गेला आणि पक्षाला चिन्हही रेल्वे इंजिन मिळालं. आपल्या महाराष्ट्रात रेल्वेमध्ये आपल्या लोकांचा टक्का वाढला पाहिजे यासाठीच हे आंदोलन होतं हे विसरू नका. त्यामुळं रेल्वेत काम करणाऱ्यांनी बेसावध राहू नका. पूर्वी रेल्वेच्या जाहिराती फक्त उत्तरप्रदेश बिहारमध्ये येत होत्या. त्यावरून ही ठिणगी पडली. भरतीसाठी आलेल्या लोकांना आपलं काही लोक यावर विचारायला गेले तर त्यांना त्या लोकांनी शिव्या दिल्या मग याची सुरुवात झाली. आधी सगळे रेल्वेमंत्री उत्तरेतील राज्यातूनच व्हायचे. मात्र पुढे ममता बॅनर्जी जेंव्हा रेल्वेमंत्री झाल्या तेव्हा त्यांना आपला विषय नीट समजला. मग हळूहळू बऱ्याच घडामोडी घडल्या आणि आपली मराठी मुलं रेल्वेत हजारोंच्या संख्येनं कामाला लागली. आज मोबाईल उचलला की जे मराठीत ऐकू येत, तेही मनसेमुळं झालं. पण हल्ली आपण रस्त्यावर उतरत नाहीत, राग व्यक्त करत नाहीत, केला तर तो फक्त मोबाईलवर व्यक्त करतो.

राम मंदिरात चोरी कुणी केली - राम मंदिरातल्या चोरीबद्दल बोलल्यावर धर्माचा अपमान होतोय असं म्हणतायत. यात धर्माचा अपमान कुठे आला?, शेवटी चोरीच आहे ना ती?, मंदीराबद्दल आम्हालही आस्था आहे. वक्फ बोर्डात चोरी झाल्यावर त्याबद्दल कुणी बोलत नाही. आम्हाला काय देणघेण त्यांच, पण हा आमच्या मंदिराचा विषय आहे. बरं भारतीय जनता पक्षाचा खासदारच बोललाय की चोरी झालीय म्हणून, आम्ही बोललो का? 15 पैकी 12 ट्रस्टी केंद्र सरकार नेमतं ही सगळी मंडळी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद यांच्याशीच सबंधित आहेत. 1400 कोटींचा आकडा आताशी आलाय अजून कितीची चोरी झालीय काय माहीती?, आता सरकार दुसऱ्या कोणाचं असत आणि चोरी झाली असती तर तुम्ही आंदोलनं केली असतीत, रस्त्यांवर उतरले असता. काय काय केलं असतं?, असे सवाल यावेळी राज ठाकरेंनी उपस्थित केले.



मुंबईची तर पार वाट लागलीय - पहिल्याच पावसात मुंबईची दाणादाण उडालीय. एक मुलगा झाड पडून मरतो, माणूस मॅनहोलमध्ये पडून मरतो हे सगळं नैसर्गिक आहे का?, साल 2005 ला 1000 मिलिमीटर पाऊस पडला तेव्हा मुंबईची ही हालत झाली होती. यंदा 3000 मिलिमीटर पाऊस पडलाय तरीही मुंबई तुंबलेलीच आहे. सीएसएसएमटीची इमारत 1800 साली बांधली गेली होती. आजच्या लोकसंख्यालाह ती इमारत पुरी पडतेय, अमेरिकेतील 'इम्पायर स्टेट' बिल्डिंग 1933 साली तयार झालीय. तिच्यावर विमान हल्ला झाला, बॉम्ब ब्लास्ट झाला. अवघ्या 14 महिन्यांत तयार झालेली ही 110 मजली इमारत, याला म्हणतात व्हीजन. देशाचे परिवहन मंत्री रस्त्यांबद्दल बोलायचं सोडून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल कसं घालायचं यावर भाष्य करतात?, तुमचा याच्याशी काय संबंध?, पेट्रोलियम मंत्री बोलतील ना त्यावर तुम्ही का बोलताय?, एक खासदार सांगतो बॉम्ब टाकीन, मी पाच मर्डर केलेत, त्यांना कोणी हात लावणार नाही कारण ते सत्तेत गेलेत हे त्यांना चांगलंच ठाऊकाय. त्यामुळं लोकांनी सजग राहावं असं आवाहन यावेळी राज ठाकरेंनी केलंय.



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TAGGED:

मिसिंग लिंक
राज ठाकरे
RAJ THACKERAY
CM DEVENDRA FADNAVIS
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