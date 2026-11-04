दुष्काळाच्या झळा, म्हणून राज ठाकरेंचा मोठा निर्णय; यंदा शिवाजी पार्कवर दीपोत्सव नाही, रोषणाई-फटाके टाळण्याचे आवाहन
राज्यातील जनतेनंही यंदा दिवाळीचा उत्साह मर्यादित ठेवावा, रोषणाई आणि फटाक्यांवर आवर घालावा, असं आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलं आहे.
Published : November 4, 2026 at 1:40 PM IST
मुंबई : राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यंदा शिवाजी पार्कवरील दीपोत्सव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी मोठ्या उत्साहात आणि आकर्षक रोषणाईत साजरा होणारा हा दीपोत्सव यंदा होणार नाही. राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिक दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करत असताना मोठ्या प्रमाणावर उत्सव साजरा करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका राज ठाकरे यांनी घेतली आहे.
राज्यात यंदा दुष्काळाचं संकट गंभीर बनलं आहे. राज्यातील 358 पैकी 304 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. अंदाजे 141.53 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालं असून, यामध्ये जिरायती, बागायती आणि फळबागांचा समावेश आहे. अनेक ग्रामीण भागांत पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.
या परिस्थितीत दिवाळीचा मोठा उत्सव साजरा करणे मनाला पटत नसल्याचे राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. तसेच राज्यातील जनतेनंही यंदा दिवाळीचा उत्साह मर्यादित ठेवावा, रोषणाई आणि फटाक्यांवर आवर घालावा, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
काय म्हणाले राज ठाकरे? :
मनसेकडून दरवर्षी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानात दीपोत्सवाचं आयोजन केलं जातं. या मैदानात आकर्षक रोषणाई आणि फटाक्यांची आतषबाजी केली जाते. हा देखणा सोहळा पाहण्यासाठी मुंबई, ठाण्यासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून नागरिक येतात. संपूर्ण परिसरात दिवाळीचा उत्साह पाहायला मिळतो. मात्र, यंदा राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता दीपोत्सव आयोजित न करण्याचा निर्णय घेतल्याचं राज यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्र आज अत्यंत विचित्र परिस्थितीतून जात आहे. ग्रामीण भागातील पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून, दुष्काळाचं संकट भयानक आहे. आगामी काळात हे संकट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत आपण ज्या उत्साहात दिवाळी साजरी करतो, ते पाहून ग्रामीण भागातील आपल्या बांधवांना, भगिनींना आणि त्यांच्या लहान मुलांना काय वाटत असेल, याचा विचार आपण केला पाहिजे, असं राज म्हणाले.
दुष्काळाच्या गंभीरतेवर बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचाही उल्लेख केला. 1972 पेक्षाही मोठा दुष्काळ पडण्याची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, एवढं मोठं संकट समोर असतानाही सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना त्याचे गांभीर्य समजलेलं नसावं. ते गरबा खेळण्यात व्यस्त होते, अशी टीका राज यांनी केली.
काळी दिवाळी नको, उत्साहाला आवर घाला :
आपल्याला काळी दिवाळी साजरी करायची नाही. दिवाळी हा आनंदाचा सण आहे. प्रत्येकाने आपल्या घरात कंदील लावावेत, फराळ करावा आणि तो इतरांना वाटावा. मात्र, यंदा रोषणाई आणि फटाके फोडण्यावर आवर घालावा. आपण सर्वजण महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आपले महाराष्ट्रावर प्रेम आहे. अशा वेळी राज्यातील नागरिक दुष्काळामुळे होरपळत असताना आपण मोठ्या प्रमाणावर उत्सव साजरा करणं योग्य ठरणार नाही, असं आवाहन राज ठाकरे यांनी केलं.
दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील अनेक नागरिक आणि कुटुंबे रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. अशा परिस्थितीत शहरांमधील नागरिकांनीही ग्रामीण भागातील आपल्या बांधवांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. पुढील वर्षी परिस्थिती सुधारेल, सर्व काही सुरळीत होईल आणि पुन्हा एकदा मोठ्या उत्साहात दिवाळी व दीपोत्सव साजरा करता येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रावरील दुष्काळाचे संकट दूर व्हावं, अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करत राज यांनी आपल्या पक्षाच्या आणि कुटुंबाच्या वतीने राज्यातील जनतेला दिवाळीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छादेखील दिल्या.