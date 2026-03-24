दादर-गोरखपूर गाडीवरून रेल्वे प्रशासनाला मनसेचा इशारा; प्रशासनाचं काय आहे म्हणणं?
मध्य रेल्वेनं 'दादर-गोरखपूर' गाडी सुरू केल्यामुळं प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच याप्रकणावरून मनसे आक्रमक झाली असून त्यांनी रेल्वे गाडी सुरू करण्याबाबत इशारा दिलाय.
Published : March 24, 2026 at 7:05 PM IST
मुंबई : तब्बल 30 वर्षे कोकणवासीयांना सेवा देणारी 'दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर' गाडी कोरोना काळात शासनानं बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबईतील प्रवाशांच्या सोयीसाठी ती गाडी पूर्ववत करण्याची मागणी मागील काही वर्षांपासून नागरिक करत आहेत. यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध प्रवाशी संघटना रेल्वे प्रशासनाकडं पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, त्यांच्या मागणीनला न दाद देता मध्ये रेल्वेनं 'दादर-रत्नागिकी पॅसेंजर'च्या जागी 'दादर-गोरखपूर' रेल्वे कायमस्वरूपी केली आहे. त्यामुळं कोकणवासीय रेल्वे प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने रेल्वे प्रशासनाची भेट घेतली. यावेळी "लवकरात लवकर दादर-रत्नागिरी पॅसेंजर सुरू करा, अन्यथा उत्तर प्रदेश आणि बिहारला जाणाऱ्या गाड्या आम्ही थांबवू," असा इशारा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिला.
...तर उत्तर द्यावं लागेल : "दादरहून सुटणारी गाडी रद्द करून दिव्याला हलवणं, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. यामुळं मुंबईत राहणाऱ्या कोकणवासीयांची मोठी गैरसोय होत आहे. कोकणवासीयांची मनसे गैरसोय होऊ देणार नाही. कोकण रेल्वेसाठी स्थानिकांनी जमीन दिली आहे. त्यांच्यावरच अन्याय होत आहे. लवकरात लवकर यावर काही तोडगा काढला नाही तर उत्तर द्यावं लागेल," अशी प्रतिक्रिया मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी दिली.
रेल्वेची भूमिका काय? : 2021 ला दादर-रत्नागिरी रेल्वे आपण दिव्यावरून रत्नागिरीसाठी सुरू केली. यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे या रेल्वेमुळं मुंबई लोकलच्या वेळापत्रकवर परिणाम झाला होता. तो होऊ नये म्हणून रेल्वेनं दादरहून सुटणारी ही रेल्वे दिव्याला शिफ्ट केली. दादरहून गोरखपुरला जाणारी नवीन गाडी रेल्वेनं सुरू केलेली नाही. रेल्वे आधीपासून लोकमान्य टिळक स्टेशनवरून गोरखपूरला जायची, तीच रेल्वे आता दादर स्थानकावरून गोरखपूरला जाते. संबंधित गाडी दादरहून दिव्याला शिफ्ट केल्यामुळं 20 ते 30 मुंबई लोकलच्या सेवा सुरळीत असून त्या आपल्या वेळेत धावत आहेत. याचा थेट फायदा हा प्रवाशांना होत आहे. मात्र नक्कीच त्यांच्या मागणीचा विचार करून रेल्वे प्रशासन निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी दिली.
मध्य रेल्वे कोकणसाठी सोडते इतक्या गाड्या : रेल्वे प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वेच्या मुंबईहून रोज 46 गाड्या कोकणामध्ये जातात. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमधून मडगावपर्यंत रोज सहा गाड्या जातात आणि परत येतात. तर लोकमान्य टिळक टर्मिनस इथून आठ गाड्या रोज जातात आणि येतात. यासह दादर इथून रोज 1 गाडी मडगावला जाते आणि परत येते. यासोबत कल्याण इथून रोज 4 गाड्या मडगावला जातात आणि येतात. दिव्यावरून रत्नागिरी आणि सावंतवाडीसाठी रोज 21 गाड्या चालवल्या जातात. या गाड्या दोन्ही मार्गावर प्रवास करतात. वसई आणि पनवेल इथून दररोज 25 गाड्या कोकणामध्ये उतरतात आणि परत येतात.
4 वर्षांत कोणतीही गाडी झाली नाही रद्द : मध्य रेल्वेनं मागील 4 वर्षांत कोणतीही गाडी रद्द केलेली नाही. केवळ कोविडच्या नंतर 2021 मध्ये फक्त दादरवरून रत्नागिरीला जाणारी गाडी होती. ती गाडी दादर-रत्नागिरी ऐवजी दिव्यावरून रत्नागिरीसाठी चालवण्यात आली आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला यांनी दिली.
