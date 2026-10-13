दोन दिवसांच्या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर शिवाजी पार्कात शुकशुकाट; पण मनसेचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल!
एसआयआर प्रक्रियेत मोठा घोळ झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुंबई शहरप्रमुख संदीप देशपांडे यांनी केला आहे.
Published : October 13, 2026 at 8:13 PM IST
मुंबई : शिवाजी पार्क परिसरात एसआयआर प्रक्रियेविरोधातील आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी शुकशुकाट पाहायला मिळाला. सलग दोन दिवस मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी तरुणांनी आंदोलन केलं होतं. मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांकडून धरपकड सुरू असतानाही तरुण आंदोलनात सहभागी होत असल्याचं चित्र होतं. काल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष आणि मनसेच्या वतीनेही येथे आंदोलन करण्यात आलं होतं. मात्र, तिसऱ्या दिवशी परिसरात कोणतंही आंदोलन किंवा घोषणाबाजी झाली नाही.
दरम्यान, एसआयआर प्रक्रियेत घोळ असल्याचा आरोप मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. मनसे शाखाप्रमुख संतोष साळी यांचे नाव प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचा दावा देशपांडे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना केला.
एसआयआर प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा मनसेचा आरोप; उच्च न्यायालयात जाणार :
एसआयआर प्रक्रियेत मोठा घोळ झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुंबई शहरप्रमुख संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. मनसेचे शाखाध्यक्ष संतोष साळी यांचे नाव प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलं असून, ते पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
संतोष साळी यांच्या नावाबाबत चौकशी करण्यासाठी बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) गेले असता ते अनुपस्थित असल्याचं सांगण्यात आलं. आता त्यांना फॉर्म क्रमांक 6 भरण्यास सांगितलं जात आहे. मात्र, हा फॉर्म नवीन मतदार नोंदणीसाठी असल्याचं देशपांडे यांनी स्पष्ट केलं.
चुकीचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप :
फॉर्म क्रमांक 6 भरल्यास चुकीचं प्रतिज्ञापत्र दिल्यासारखं होईल. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद असल्याचे देशपांडे म्हणाले. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांना असताना, चुकीचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास प्रवृत्त का केलं जात आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी मनसे उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
संतोष साळी हे अन्य पक्षाचे पदाधिकारी असल्यामुळेच त्यांच्याबाबतीत असा प्रकार घडत असल्याचा आरोपही देशपांडेंनी केला. निवडणूक आयोगाकडून चुकीचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास का सांगितलं जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.