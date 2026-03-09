ETV Bharat / state

मनसेचा 20वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा, राज ठाकरे यांच्या हस्ते पक्ष सदस्य नोंदणी अभियानाला प्रारंभ

रायगडाच्या सानिध्यात मनसेचा वर्धापन दिन उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. यावेळी राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या राज्यव्यापी सदस्य नोंदणी अभियानाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली.

मनसेचा 20वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा (ETV Bharat)
ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 4:42 PM IST

रायगड : स्वराज्याची राजधानी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या रायगड किल्ल्याच्या साक्षीनं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा 20वा वर्धापनदिन अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यात आला. या ऐतिहासिक भूमीवरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षाच्या सदस्य नोंदणी अभियानाला प्रारंभ करत कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण केला. राज्यभरातील महाराष्ट्र सैनिकांनी अधिकाधिक जनतेपर्यंत पोहोचून पक्ष बळकट करण्याचं आवाहन यावेळी करण्यात आलं.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगडाच्या सानिध्यात हा वर्धापनदिन ऐतिहासिक आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या राज्यव्यापी सदस्य नोंदणी अभियानाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली. आज सकाळी राज ठाकरेंनी रोप-वेच्या साहाय्यानं रायगडावर प्रस्थान केलं. गडावरील होळीच्या माळावर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून त्यांनी शिवरायांना अभिवादन केलं. यानंतर पुरोहित प्रकाश स्वामी जंगम यांनी मंत्रोच्चारांच्या गजरात वर्धापनदिनाचा संकल्प सोहळा पार पाडला. यावेळी राज ठाकरे यांच्या कुटुंबीयांसह नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

संघटन मजबूत करा - राज ठाकरे : यानंतर किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या हिरकणीवाडी इथं मुख्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात उपस्थित कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना राज ठाकरे म्हणाले, “छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादानं आज सुरू करण्यात आलेल्या सदस्य नोंदणी मोहिमेद्वारे सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचा, त्यांच्याशी संवाद साधा आणि पक्ष संघटना अधिक मजबूत करा.”

गुढी पाडव्याच्या मेळाव्याला उपस्थित राहण्याचं आवाहन : यापूर्वी मनसेच्या वर्धापनदिन आणि गुढीपाडव्याचे मेळावे प्रामुख्याने मुंबईत आयोजित केले जात होते. मात्र यंदा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून रायगडाच्या ऐतिहासिक भूमीवर वर्धापनदिन साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं राज यांनी सांगितलं. तसंच, येत्या 19 मार्च रोजी शिवाजी पार्क इथं होणाऱ्या गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यास मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहण्याचं आवाहन त्यांनी महाराष्ट्र सैनिकांना केलं. या कार्यक्रमाला मनसेचे अनेक प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.

राज यांनी केला सदस्य नोंदणी अभियानाचा शुभारंभ : यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्वतः सदस्य नोंदणी करून अभियानाचा शुभारंभ केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांची प्रेरणा घेऊन राज्यभरात जनतेशी संवाद साधा आणि अधिकाधिक लोकांना पक्षात सामील करून घ्या, असं आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केलं. हजारो लोकांना पक्षाचे सदस्य होण्याची इच्छा आहे, त्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्यानं पुढाकार घेत पक्ष संघटन बळकट करण्यासाठी काम करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. सदस्य नोंदणी ही डिजिटल तसंच प्रत्यक्ष स्वरूपात राज्यभर राबवली जाणार असून सर्व महाराष्ट्र सैनिकांनी यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असंही आवाहन करण्यात आलं.

