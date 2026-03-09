ETV Bharat / state

मनसे वर्धापन दिन : राज ठाकरे किल्ले रायगडावर दाखल; कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी

रायगड इथं मनसेचा 20 वा वर्धापन दिन साजरा होता आहे. या कार्यक्रमासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे रायगड इथं दाखल झाले आहेत.

राज ठाकरे किल्ले रायगडावर दाखल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 3:42 PM IST

1 Min Read
रायगड : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज सोमवारी (9 मार्च) रायगड किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या रोप-वे परिसराला भेट दिली. मनसेच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यभरातून मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नेते रायगडावर जमल्यानं परिसरात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

राज यांच्यासोबत प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी : रोप-वे परिसरात आगमन झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पवित्र समाधीस्थळाला अभिवादन करण्यासाठी पायऱ्यांच्या मार्गानं गडावर प्रस्थान केलं. यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी शर्मिला ठाकरे तसेच, मनसेचे अनेक प्रमुख नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. राज ठाकरे यांच्या स्वागतासाठी मनसे कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. घोषणांनी रायगड परिसर दुमदुमून गेला आणि संपूर्ण परिसरात उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं.

शर्मिला ठाकरे काय म्हणाल्या? : दरम्यान, शर्मिला ठाकरे यांनी रायगडावर आल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचा उल्लेख करताना म्हणाल्या की, शिवराज्याभिषेकाला 350 वर्षे पूर्ण झाली तेव्हाही आम्ही रायगडावर आलो होतो. आज या किल्ल्याला पावणे चारशे वर्षांचा इतिहास झाला असला तरी येथील वास्तू अजूनही भक्कमपणे उभ्या आहेत.

मात्र, आपल्या काळात बांधले जाणारे रस्ते आणि पूल 4-5 वर्षांतच कोसळतात. त्यामुळे किमान हा आदर्श तरी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून घ्यायला हवा, असं त्यांनी सांगितलं. रायगडावर आलो की आपण साहेबांसोबत नाही, तर थेट महाराजांच्या सान्निध्यात असल्याची भावना निर्माण होते आणि महाराजांचं व्यक्तिमत्त्व खूप मोठं आहे, असंही त्या म्हणाल्या. दरम्यान, मनसेच्या 20 व्या वर्धापन दिनानिमित्त रायगडावर आयोजित कार्यक्रमासाठी राज्यभरातून मनसेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं रायगडावर दाखल होत असून या कार्यक्रमाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.

