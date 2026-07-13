'झाडांची काळजी घेण्यासाठी तज्ञ हवेत की केवळ झाडे तोडणारे कंत्राटदार?'-संदीप देशपांडे यांचा बीएमसीवर हल्लाबोल
मुंबईत झाडे कोसळण्याच्या घटनांवरून आणि झाडांच्या देखभालीवरून मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी बृहन्मुंबई महान
Published : July 13, 2026 at 4:53 PM IST
मुंबई : पावसाळ्यात झाडे कोसळून होणाऱ्या दुर्घटना रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेची वृक्ष व्यवस्थापन यंत्रणा किती वैज्ञानिक पद्धतीने काम करते, यावर आता प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी पत्रकार परिषद घेत महापालिकेच्या उद्यान विभागावर आरोप केले. शहरात पडलेल्या झाडांची संख्या लपवली जात असल्याचा दावा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केला. तसेच झाडांच्या देखभाल, तपासणी आणि उपचार प्रक्रियेतील त्रुटींवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
पावसाळ्यात झाडे कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी महापालिकेची वृक्ष व्यवस्थापन यंत्रणा किती वैज्ञानिक आहे? टेंडरमधील अटी, कंत्राटदारांची पात्रता आणि तज्ञांची भूमिका यावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या वृक्ष देखभाल आणि संवर्धनाशी संबंधित टेंडरमधील काही अटींवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. टेंडरमध्ये “Filling of cavities of hollow tree” या कामाचा समावेश आहे. आतून पोकळ झालेल्याझाडांच्या पोकळ भागांमध्ये काँक्रीट आणि पॉलीयुरेथेन फोम भरण्याची तरतूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
टेंडरमधील “Cavities of hollow tree shall be filled up with concrete and polyurethane foam as directed by Department of Garden” या अटीचा उल्लेख करत संदीप देशपांडे यांनी या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, झाडाच्या खोडामध्ये पोकळी निर्माण झाल्यास त्यावर कोणताही कृत्रिम उपाय करण्यापूर्वी झाडाची वैज्ञानिक तपासणी होणं आवश्यक आहे. झाडाच्या आत किती भाग खराब झाला आहे? खोडाची मजबुती किती आहे? मुळांची स्थिती काय आहे? झाडाला धोका किती आहे? याचे तांत्रिक मूल्यांकन केल्यानंतरच उपचार पद्धत ठरवली पाहिजे. यासाठी रेसिस्टोग्राफसारख्या आधुनिक उपकरणांचा वापर करून झाडाच्या अंतर्गत स्थितीचा अहवाल तयार करणे गरजेचे असल्याचे देशपांडे यांनी सांगितले.
रेसिस्टोग्राफ हे झाडाच्या आतील भागाची स्थिती तपासणारे आधुनिक उपकरण आहे. या माध्यमातून झाडाच्या खोडामध्ये पोकळी, कुजलेला भाग, लाकडाची घनता आणि मजबुती याची माहिती मिळते. त्यावरून कोणत्या फांद्या छाटाव्यात? कोणत्या ठेवाव्यात? झाड धोकादायक आहे का, याचा निर्णय घेता येतो. दरम्यान, एका रिस्टोरेशन कंपनीनं महापालिका उद्यान विभागाला पत्र देऊन टेंडरमधील काही अटी बदलण्याची मागणी केल्याचं सांगण्यात येत आहे. तसेच झाडांच्या आरोग्य तपासणीसाठी तांत्रिक पद्धतीनं तयार करण्यात आलेला 100 झाडांचा अहवाल महापालिकेला सादर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
झाडांची काळजी घेण्यासाठी तज्ञ हवेत की केवळ झाडे तोडणारे कंत्राटदार? : महापालिकेच्या वृक्ष व्यवस्थापनाच्या कामांमध्ये हॉर्टिकल्चर (उद्यानशास्त्र) तज्ञांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या काही कंत्राटदारांकडे झाडांच्या वैज्ञानिक देखभालीचे पुरेसे ज्ञान नसल्याचा आरोप यावेळी देशपांडे यांनी केला. वृक्षतज्ञांच्या मते, झाडांची ओळख, त्यांचे आजार, मुळांची स्थिती, छाटणीची योग्य पद्धत आणि झाडांचे आयुष्य वाढवण्याचे उपाय यासाठी विशेष तांत्रिक ज्ञान आवश्यक असते. केवळ झाडे कापण्याचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींवर संपूर्ण वृक्ष व्यवस्थापनाची जबाबदारी देणे धोकादायक ठरू शकते, याकडे संदीप देशपांडे यांनी लक्ष वेधले.
याबाबत उदाहरण देताना मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी सांगितले की, हाडांच्या डॉक्टरांकडून हृदयाची शस्त्रक्रिया अपेक्षित केली जात नाही. त्याचप्रमाणे झाडांची तपासणी आणि उपचाराचे काम प्रशिक्षित हॉर्टिकल्चर तज्ञांकडूनच झाले पाहिजे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाच्या टेंडरमध्ये हॉर्टिकल्चरिस्टची आवश्यकता नमूद असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कंत्राटदारांकडे झाडांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आवश्यक वैज्ञानिक अभ्यास आणि तांत्रिक कौशल्य आहे का? यावर मनसेकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
देशपांडे यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेकदा झाड धोकादायक आहे की नाही? त्याची मुळे किती मजबूत आहेत? खोडामध्ये कोणता आजार आहे? फांद्यांची रचना कशी आहे? याचे वैज्ञानिक परीक्षण न करता केवळ छाटणी किंवा तोडीवर भर दिला जातो. त्यामुळे पावसाळ्यात झाडे कोसळण्याच्या घटनांचा धोका कायम राहतो. झाडे वाचवण्याच्या नावाखाली झाडांच्या खोडात काँक्रीट भरण्याची पद्धत योग्य की धोकादायक? महापालिकेच्या टेंडरमधील अटी, कंत्राटदारांची पात्रता आणि वृक्ष संवर्धनाच्या वैज्ञानिक पद्धती यांच्यातील विरोधाभास आता चर्चेत आला आहे.
- मुंबईत दादरसह काही ठिकाणी झाडं पडून काही नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर बृहन्मुंबई विभागाच्या उद्यान विभागावर टीका करण्यात आली होती.
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