"बुद्धी पहिली चांगली होती, आता का गंज लागला माहीत नाही?", संदीप देशपांडेंची आशिष शेलारांवर टीका

मंत्री आशिष शेलार यांनी ठाकरे बंधू तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्याचा आणि फेक नेरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.

MNS Leader Sandeep Deshpande criticizes BJP Leader Ashish Shelar on the issues of voter list
मनसे नेते संदीप देशपांडे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
मुंबई : गेल्या शनिवारी (1 नोव्हेंबर) मनसेसह विरोधी पक्षांचा बोगस मतदार, दुबार मतदार आणि मतदार याद्यांमधील त्रुटी यासंदर्भात निवडणूक आयोगाविरोधात मोर्चा काढला. या मोर्चातील भाषणात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी कल्याण, भिवंडी येथील मतदारांनी मलबारहिल मतदारसंघात मतदान केल्याचा आरोप केला. सोबतच त्या मतदारांची नावं देखील सांगितली. यावर आज (3 नोव्हेंबर) मंत्री आशिष शेलार यांनी ठाकरे बंधू तुष्टीकरणाचे राजकारण करण्याचा आणि फेक नेरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला. तसंच 16 लाख मुस्लीम दुबार मतदार आढळल्याचा आरोप आशिष शेलार यांनी केला. दरम्यान, मंत्री आशिष शेलार यांच्या आरोपांना आता मनसेनं उत्तर दिलं आहे.

आम्हाला बोगस मतदार दिसला की... : मनसे नेते व मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे म्हणाले की, "आशिष शेलार यांच्या बद्दल मी सहानुभूती व्यक्त करतो. त्यांना सध्या भाजपात कोणी विचारत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जो विभाग त्यांना दिला आहे, त्यात काही दम नाही. मुंबई प्रदेश अध्यक्षपद गमावलं, त्यामुळं तिथंही कोणी विचारत नाही. या सगळ्यात आपण कुठेतरी चर्चेत राहायला पाहिजे, त्यासाठी आजची पत्रकार परिषद होती. शनिवारच्या सभेत राज ठाकरेंनी जो पुराव्यांचा गठ्ठा दाखवला, त्यात फक्त हिंदू मतदार होते. हे आशिष शेलार यांना कुणी सांगितलं? त्यात हिंदू, मुस्लीम, शीख, जैन असे कोणते मतदार होते... ते तुम्ही पाहिलं का? आमच्या लेखी दुबार मतदार म्हणजे दुबार मतदार...मग तो कोणत्याही जातीधर्माचा असो. आम्हाला बोगस मतदार दिसला की, राज ठाकरेंनी सांगितल्या प्रमाणेच ट्रीटमेंट त्या मतदाराला दिली जाईल. तसंच आशिष शेलार यांची बुद्धी पहिली चांगली होती, आता का गंज लागला माहीत नाही?," अशी टीका संदीप देशपांडे यांनी केली आहे.

भाजपानं अखेर मान्य केलंच : तर दुसरीकडे मनसेचे नेते व माजी आमदार राजू पाटील यांनी सांगितलं की, "दुबार मतदान झालंय हे भाजपानं अखेर मान्य केलंच. मतदार याद्यांतील घोळ, नावं गायब होणं, दुबार नोंदी आणि मतचोरीचे आरोप, यावर भाजपाची तळमळ आता उघडपणे दिसू लागली आहे. निवडणूक आयोगावरील आरोप सुरू होताच भाजपाची झोप उडाली आणि नेहमीप्रमाणे हिंदू-मुस्लीम कार्ड खेळून मुद्दा वळवायचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. पण गंमत बघा, शेलार यांच्या वक्तव्यानं स्वतःच मान्य केलं की, मविआ आणि मनसेच्या दुबार मतदारांबाबत भाजपालाच सगळं माहीत होतं. म्हणजेच घोळ कुणी घातला आणि फायदा कुणाला झाला, हे आता लपवणं शक्यच नाही," असं राजू पाटील यांनी सांगितलं.

...जिथं ठेवतो तिथं भाजपाच सापडतो : पुढं बोलताना राजू पाटील म्हणाले की, "भ्रष्टाचारावर बोट ठेवलं की भाजपा चिडतो, कारण बोट जिथं ठेवतो तिथं भाजपाच सापडतो. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायचं नाही. उलट दिशाभूल करायची, हीच त्यांची सोयीची पद्धत आहे. भाजपाचा हा थयथयाट म्हणजे सत्याचा मुखवटा फाडून स्वतःचा कुरूप चेहरा दाखवणं आहे. बाकी मायबाप जनता सुजाण आहेच. त्यामुळं येणाऱ्या निवडणुकीत जनता तुम्हाला तुमची जागा नक्की दाखवेल," असं म्हणत राजू पाटील यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे.

मुंबई
आशिष शेलार
संदीप देशपांडे
राजू पाटील
SANDEEP DESHPANDE

