'सत्याचा मोर्चा' दरम्यान मनसे नेत्याची 3 तोळ्यांची सोनसाखळी लंपास; सेल्फी घेताना आरोपी व्हिडिओमध्ये कैद

'सत्याचा मोर्चा'दरम्यान मनसे शाखाध्यक्ष रुपेश साबळे यांची 3 तोळ्यांची सोनसाखळीची चोरी झाली. या घटनेबाबत मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली.

संशयित सेल्फी कॅमेऱ्यात कैद झाला
ETV Bharat Marathi Team

November 5, 2025

ठाणे : मनसे आणि महाविकास आघाडीनं शनिवारी (1 नोव्हेंबर) मुंबईत सत्याचा मोर्चा काढल्यानंतर त्यात चोरांनी मनसे पदाधिकाऱ्यांची सोनसाखळी चोरून नेली. हा सगळा प्रकार मनसे पदाधिकारी सेल्फी व्हिडिओ घेताना कैद झाला. मोर्चात सहभागी झालेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे शाखाध्यक्ष रूपेश साबळे यांच्या बाबतीत एक धक्कादायक घटना घडली. या मोर्चादरम्यान त्यांच्या गळ्यातील सुमारे तीन तोळ्यांची सोनसाखळी चोरीला गेली. ही सोनसाखळी त्यांनी स्वतः मेहनतीनं बनवली होती.

मोबाईलमध्ये मोर्चाचा व्हिडिओ पाहताना चोरी झाल्याचं समजलं त्यानंतर आझादनगपमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला. आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, या मोर्चात चोरट्यांनी 9 लोकांच्या सोनसाखळ्या चोरल्या आहेत. पोलिसांनी याबाबत गुन्हा दाखल केला असून, मुंबई पोलीस चोरट्यांचा शोध घेत आहेत.

चोरीची घटना कशी उघडकीस आली? : दरम्यान, या मोर्चाच्या वेळी ठाण्यातील मनसे शाखा अध्यक्षानं एक व्हिडिओ काढला होता. राज ठाकरे यांच्या भाषणाच्या वेळी रेकॉर्डिंग करत असताना चुकून सेल्फी मोड सुरू झाला. त्यात एक चोरटा व्हिडिओमध्ये कैद झाला. व्हिडिओ पाहिल्यानंतर, शाखा अध्यक्षांनी भाऊबीजेला बनवलेली सोन्याची साखळी चोरी झाल्याचं समोर आलं. या चुकून निघालेल्या व्हिडिओच्या आधारावर चोरट्यांचा शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाविकास आघाडीच्या मोर्चात एकूण 9 सोनसाखळी चोरीचे प्रकार घडले आहेत. त्याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अविनाश जाधव यांची पोस्ट व्हायरल : या घटनेनंतर मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी सोशल मीडियावरून एक पोस्ट शेअर केली. ही पोस्ट व्हायरल झाली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी चोरी करणाऱ्या संशयित व्यक्तीचा फोटोही प्रसिद्ध केला आहे. त्यांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, फोटोतील व्यक्तीबद्दल काही माहिती असल्यास ती तत्काळ कळवावी. सोबतच, अविनाश जाधव यांनी सर्व नागरिकांना ही पोस्ट जास्तीत जास्त शेअर करण्याचं आवाहन केलं आहे, जेणेकरून आरोपीचा लवकर शोध लागेल. मनसे पदाधिकारी साबळेंना न्याय मिळेल. मनसे कार्यकर्ते या घटनेबाबत संताप व्यक्त करत आहेत.

