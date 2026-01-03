सोलापुरात मनसे नेत्याला भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी संपवलं? स्थानिक खासदार नेत्यांचे भाजपा आमदार अन् मुलावर थेट आरोप
बाळासाहेब सरवदे खून प्रकरणात भाजपा आमदार विजयकुमार देशमुख आणि त्यांचा मुलगा डॉ. किरण देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले जात आहेत.
Published : January 3, 2026 at 8:09 PM IST
सोलापूर : महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे (वय 36 रा, जोशी गल्ली, जुना बोरामणी नाका, सोलापूर) यांचा निवडणुकीच्या वादातून शुक्रवारी सायंकाळी खून झाला. या खून प्रकरणात भाजपा आमदार विजयकुमार देशमुख आणि त्यांचा मुलगा डॉ. किरण देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले जात आहेत. ज्या प्रभागात खून झाला त्या प्रभागात भाजपा आमदार विजयकुमार देशमुख त्यांचा मुलगा किरण देशमुख हे भाजपाकडून उमेदवार आहेत. प्रभाग क्रमांक 2 मधील भाजपाचे सर्व पॅनल बिनविरोध करण्यासाठी हा खून झाल्याचा आरोप, मनसे नेते प्रशांत इंगळे यांनी केलाय.
5 जणांना अटक : यावेळी पोलीस आयुक्त एम राजकुमार म्हणाले, "मृत बाळासाहेब सरवदे यांचा भाऊ बाजीराव सरवदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जेलरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी 15 संशयित आरोपींवर गुन्हा दाखल झाला असून 5 जणांना अटक केली आहे."
भाजपा आमदार अन् त्यांच्या मुलावर गंभीर आरोप : प्रभाग 2 मधील भाजपाचे पॅनल बिनविरोध करण्यासाठी विजयकुमार देशमुख आणि त्यांच्या मुलाने मोठा दबाव निर्माण केला होता, त्यांच्यामुळंच मनसे नेते बाळासाहेब सरवदे यांचा खून झाला आहे असा आरोप राजकीय नेते करत आहेत. याप्रकरणी माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी थेट पोलीस आयुक्तांना भेटून कारवाईची मागणी केली. तसंच प्रशांत इंगळे आणि नरसय्या आडम यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना भाजपा नेत्यावर गंभीर आरोप केले.
"सोलापुरात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे. पोलीस आणि प्रशासन मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीच्या दबाबाखाली काम करताना दिसून येत आहे. भाजपा साम, दाम, दंड भेद यानंतर आता लोकांचं रक्त सांडत आहे. केवळ बिनविरोध निवडणूक करण्यासाठी हा प्रकार सुरू आहे. सत्तेचा माज आणि सत्तेची लालच या लोकांना आली आहे. सीडीआर तपास झाला पाहिजे, मारेकऱ्यांना तातडीनं अटक झाली पाहिजे. रविवारी सोलापुरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक इथं महाविकास आघाडीतील नेते काळ्या फिती लावून निदर्शने करणार आहेत." - प्रणिती शिंदे, खासदार
पोलीस आयुक्त एम राजकुमार यांची प्रतिक्रिया : सोलापूर शहराचे पोलीस आयुक्त एम राजकुमार यांनी सांगितलं, "मृत बाळासाहेब सरवदे खून प्रकरणात आम्ही कसून तपास करत आहोत. फिर्यादीनुसार रेखा सरवदे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला होता. विरोधी पक्षातील लोकांनी जल्लोष साजरा करताना वाद झाला आणि त्यामधून खून झाला. मृतकाचे सख्खे भाऊ बाजीराव सरवदे हे घटनास्थळी होते, त्यांची फिर्याद आम्ही लिहून घेतली आहे. त्यामध्ये कुठेही भाजपामधील मोठ्या नेत्यांची नावं नाहीत. याप्रकरणी पोलीस पुढील कारवाई करत आहेत."
