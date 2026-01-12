'तुम्ही भाषेवर आलात तर मराठी म्हणून अन् धर्मावर आलात तर हिंदू म्हणून आम्ही अंगावर येणारच!' : अमित ठाकरेंनी ठणकावलं
मुंबई महापालिका निवडणूक 2026 चा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. या निवडणुकांवर अमित ठाकरे यांनी ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांना रोखठोक मुलाखत दिली आहे.
Published : January 12, 2026 at 9:01 AM IST|
Updated : January 12, 2026 at 9:29 AM IST
मुंबई : महापालिका निवडणूक 2026 चा प्रचार अंतिम टप्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत सत्ता मिळवण्यासाठी राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्यासह आदित्य आणि अमित ठाकरेही तितक्याच जोमानं प्रचार करताना दिसत आहेत. या निवडणुकीत ‘ठाकरे’ हे विकासावर न बोलता भाषा, प्रांत यांचं राजकारण करत असल्याची टीका होतेय. याबाबत बोलताना, "जर आमच्या भाषेवर आणि धर्मावर कोणी आलं, तर आम्ही अंगावर येणार! सर्व शांततेत राहिलं तर विकासावर आम्ही बोलतोच आहे," असं अमित ठाकरे म्हणाले. ठाकरेंच्या विकासातील सर्वोच्च प्राधान्य असलेले तीन मुद्दे कोणते ? मराठी भाषा आणि धर्माच्या राजकारणावर अधिक का बोललं जातंय? ठाकरेंची ही युती निवडणुकीपुरती की कायमची? अश्या अनेक प्रश्नांवर अमित राज ठाकरे यांनी भाष्य केलं. त्याचबरोबर संघटना आणि विधिमंडळात जाऊन दोन्ही प्रकारचं राजकारण करण्यासाठी 2029 साली पुन्हा निवडणूक लढवण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. मनसे नेते अमित राज ठाकरे यांनी ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधी प्राजक्ता पोळ यांच्याशी खास बातचित केली.
ठाकरेंची युती कायमस्वरूपी : मनसेनं अनेक निवडणुका लढल्या, पण मुंबई महापालिकेची 2026 ची निवडणूक मनसे पहिल्यांदा युतीत लढतेय. मनसेनं आजवर अनेक पक्षांना कधी बिनविरोध तर कधी अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा दिला. पण निवडणूक ही स्वतंत्रपणे लढवली. त्यासाठी मनसे या पक्षासाठी ही वेगळी निवडणूक मानली जात आहे. मनसे नेते अमित ठाकरेंनी याबाबत बोलताना म्हटलं, “मनसेनं पहिली युती केली आणि उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन भावांची युती झाली, याचा आनंद आहे. यामुळे काम करण्यासाठी उत्साह आहे. आम्ही शाखांमध्ये जात आहोत. चौक सभा घेतोय. अतिशय उत्साहाचं वातावरण आहे. ही युती निवडणुकीपुरती नसून कायमस्वरूपी आहे," असंही ते म्हणाले. मनसेच्या बदलत्या भूमिकेबाबत बोलताना “70 हजार कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप असताना त्यांच्यासोबत सत्तेत बसणं याला भूमिका बदलणं म्हणतात. किंवा 1600 कोटींच्या घोटाळ्याचे आरोप असणाऱ्या मुलाला क्लिनचीट मिळण्याला भूमिका बदलणं म्हणतात. आम्ही लोकसभेला बिनशर्त पाठिंबा दिला, तो काही महाराष्ट्राच्या मुद्यांसाठी याव्यतिरिक्त आम्ही काहीही मागितलं नाही" असं ठाकरे सांगतात.
मुंबईची निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यावर : मुंबईची निवडणूक ही विकासाच्या मुद्द्यावर होणार असून आता भावनिक राजकारणाला मुंबईकर बळी पडणार नाहीत, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. महायुतीनं काय विकास केला? याची यादी त्यांच्या नेत्यांकडून वाचली जात आहे. “पण जर इतका विकास केला तर 5 कोटी देऊन उमेदवारी अर्ज मागं घेण्यासाठी का ऑफर दिली जाते. आता राज्यात निवडणुकांसाठी खुनापर्यंत गोष्टी गेल्या आहेत. हे का होतंय. दुबार मतदार का आणावे लागतात? जर विकास झाला तर महायुतीला भिती का वाटतेय?” असा प्रश्न अमित ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
'यासाठी सरकारी कॅन्सर हॉस्पिटल सुरू करायचं आहे' : ठाकरे हे विकासावर न बोलता भावनिक आवाहन करतात. ठाकरे जर सत्तेत आले तर कोणत्या 3-4 गोष्टी प्राधान्यानं करणार याबाबत अमित ठाकरेंनी भाष्य केलं. 2017 साली अमित ठाकरे यांना कॅन्सरचं निदान झालं. तो काळ त्यांच्यासाठी अतिशय कठीण होता. टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल सोडलं तर मुंबईत दुसरं चॅरिटेबल कॅन्सर हॉस्पिटल नाही. यासाठी “कॅन्सर हॉस्पिटल काढणं हा अतिशय जवळचा विषय आहे, असं त्यांनी सांगितलं. “वाढलेलं प्रदूषण कमी करणं अत्यंत गरजेचं आहे. या प्रदूषणामुळे भयंकर आजार वाढले आहेत. जर आपल्यासारख्या लोकांना इतका त्रास होतो, तर लहान बाळांचं काय होत असेल. हवा ही खूप बेसिक गोष्ट आहे. ती शुद्ध असलीच पाहिजे. अनेक ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारणं गरजेचं आहे. हे सगळे विकासाचे मुद्दे झाले, पण जर हिंदी सक्ती आणली आणि आम्हाला वाटलं आमची भाषा धोक्यात आहे, तर आम्ही रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारा अमित ठाकरेंनी दिला.
संघटना आणि विधानसभा दोन्हीकडचं राजकारण करणार : बाळासाहेब ठाकरे यांनी संघटना बांधली. पण बाळासाहेब ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी बाहेर राहूनच राजकारण करणं पसंत केलं. आदित्य ठाकरे हे ठाकरे घराण्यातील निवडणूक लढवणारे पहिली व्यक्ती होते. ते विधानसभा निवडणूक दोन वेळा जिंकून संघटनेसह ते विधिमंडळातीलही राजकारणात सक्रीय झाले. उद्धव ठाकरे हे विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पदही सांभाळलं आहे. अमित ठाकरे यांनी 2024 ची विधानसभा निवडणूक लढवली पण त्यांच्या पदरी पराभव आला. आता अमित ठाकरे हे राजकारणात राज ठाकरेंचा आदर्श घेऊन संघटनेचं राजकारण करणार की पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात दिसणार? या प्रश्नावर अमित ठाकरेंनी संघटना आणि प्रत्यक्ष विधिमंडळाचं राजकारण हे दोन्ही सांभाळणार असल्याचं सांगत 2029 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचे संकेत दिले.
हेही वाचा :