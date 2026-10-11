ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन; आदित्य अन् अमित ठाकरे आक्रमक
पोलिसांच्या या कारवाईविरोधात मनसे नेते अमित ठाकरे आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं.
Published : October 11, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 7:39 PM IST
मुंबई : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने आज (11 ऑक्टोबर) मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं होते. यावेळी मुंबई पोलिसांनी CJP च्या काही कार्यकर्त्यांसह शिवाजी पार्क परिसरात फिरणाऱ्या काही व्यक्तींना ताब्यात घेतलं.
पोलिसांच्या या कारवाईविरोधात मनसे नेते अमित ठाकरे आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. पत्रकारांशी बोलताना, ताब्यात घेतलेल्या युवकांना पोलीस व्हॅनमधून सोडेपर्यंत आपण तेथून हटणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी पोलीस व्हॅनसमोर ठिय्या आंदोलन केलं. मात्र, पोलिसांनी बळाचा वापर करून अमित ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना तेथून बाजूला केलं आणि पोलीस व्हॅन पुढे नेली.
दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनीही युवकांच्या समर्थनार्थ शिवसेना भवन परिसरात उपस्थिती लावली. वास्तविक, आज कॉक्रोच जनता पार्टीकडून मुंबईच्या दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क (शिवाजी पार्क) येथे आंदोलनाची हाक देण्यात आली. आज रविवारी संध्याकाळी 4 वाजता शिवाजी पार्क मैदानात आंदोलन आयोजित करण्यात आलं. पण या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा मोठा फौजफाटा शिवाजी पार्क मैदानात तैनात होता. तरीही आंदोलकांनी हार न मानता शिवाजी पार्क मैदानाच्या दिशेला जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांकडून आंदोलकांची धरपकड करण्यात आली.
The bjp is in such fear that even in Mumbai they’re detaining students who are protesting peacefully but fearlessly against a regime. The mumbai police, it seems, now is being made to take orders from the very top- the very top that is hiding behind barricades of the police force. Do let us know where all you are being taken. We are coming. Also we will stand by you legally.— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) October 11, 2026
आदित्य ठाकरे काय म्हणाले? :
यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी आरोप केला आहे की, भाजपा इतका घाबरली आहे की सरकारविरोधात शांततापूर्ण पण निर्भयपणे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अगदी मुंबईतही अटक केली जात आहे. 'एक्स' (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये आदित्य यांनी सत्ताधारी महायुतीवर टीका केली आणि अटक करण्यात आलेल्यांना आपला पाठिंबा दर्शविला. ते म्हणाले, "असं दिसतंय की, मुंबई पोलिसांना आता अगदी वरच्या स्तरावरील लोकांच्या म्हणजेच पोलीस बॅरिकेड्सच्या मागे लपून बसलेल्या त्या लोकांच्या आदेशांनुसार कारवाई करण्यास भाग पाडलं जात आहे. तुम्हाला नक्की कुठे नेलं जात आहे, हे आम्हाला नक्की कळवा. आम्ही तिथं येत आहोत. कायदेशीर पातळीवरही आम्ही तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू."
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