मंत्री संजय शिरसाट यांच्या सामाजिक न्याय विभागातील अनियमिततेबाबत मनसेकडून चौकशीची मागणी

तसेच विभागात ओएसडी म्हणून काम करणारे सिद्धार्थ भंडारे कोणत्याही अधिकृत आदेशाविना कार्यरत असल्याचा संशयही जाधव यांनी व्यक्त केलाय.

MNS demands inquiry into irregularities
सामाजिक न्याय विभागातील अनियमिततेबाबत मनसेकडून चौकशीची मागणी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 9, 2026 at 1:58 PM IST

1 Min Read
मुंबई- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सामाजिक न्याय विभागातील कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केलीय. विभागातील निधी वितरण, टेंडर प्रक्रिया तसेच मंत्री कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. या प्रकरणात तातडीने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केलीय. या पत्रात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्या कार्यालयातील खासगी सचिव भरत कदम यांच्यावरही आरोप करण्यात आलेत. तसेच विभागात ओएसडी म्हणून काम करणारे सिद्धार्थ भंडारे कोणत्याही अधिकृत आदेशाविना कार्यरत असल्याचा संशयही जाधव यांनी व्यक्त केलाय.

निधी वितरण प्रक्रियेवर प्रश्न : जाधव यांनी पत्रात नमूद केलंय की, सामाजिक न्याय विभागात अलीकडच्या काळात काही गंभीर अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी मिळत आहेत. विशेषतः विविध योजनांमधील निधी वितरण प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप करण्यात आलाय. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह आणि वसतिगृहाशी संबंधित कामांमध्ये ऑनलाईन टेंडर प्रक्रियेच्या नावाखाली आगाऊ रक्कम घेऊन कामे दिली जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय मंत्री कार्यालयाच्या माध्यमातून काही कामे देताना आमदार, लोकप्रतिनिधी किंवा संबंधितांकडून टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याचेही आरोप पत्रात करण्यात आलेत. या सर्व बाबी गंभीर असून, त्याची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे जाधव यांनी म्हटलंय.

नियुक्तीबाबतही शंका : सामाजिक न्याय विभागात ओएसडी म्हणून काम पाहणारे सिद्धार्थ भंडारे कोणत्याही अधिकृत आदेशाविना कार्यरत असल्याची शंका जाधव यांनी व्यक्त केलीय. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीची आणि अधिकारांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या सर्व प्रकरणांमुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रशासनावर आणि निधी वितरण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे नमूद करत संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जाधव यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केलीय. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील खडाजंगी तसेच त्यांच्यातील मतभेद सातत्याने समोर येत असल्याचेही चित्र राज्याच्या राजकारणात पाहायला मिळतंय. याबाबत अद्याप शिरसाट यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पण ते याबाबत काय बोलणार आणि मुख्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतात हे बघणं महत्त्वाचं आहे.

