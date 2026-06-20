'अमित शाह 2029 ची तयारी करत आहेत’; शिवसेना (उबाठा) खासदारांच्या बंडावर राज ठाकरेंचं भाष्य
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी (20 जून) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना एसआयआर संदर्भातील मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना राज्य व देशातील विविध राजकीय घडामोडींवर भाष्य केलं.
Published : June 20, 2026 at 7:56 PM IST
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील 6 खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसानेते जाण्याचा निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या घडामोडींवर भाष्य करत केंद्रातील भाजपा नेतृत्वावर अप्रत्यक्ष टीका केली. या पक्षांतरामागे केवळ तत्काळ राजकीय समीकरणं नसून दीर्घकालीन रणनीती असल्याचा दावा करत, “अमित शाह 2029ची तयारी करत आहेत,” असं ते म्हणाले.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शनिवारी (20 जून) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना एसआयआर (Special Intensive Revision) संदर्भातील मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना राज्य व देशातील विविध राजकीय घडामोडींवर भाष्य केलं. खासदारांच्या फोडाफोडी, दुष्काळी परिस्थितीपासून एसआयआर प्रक्रिया आणि लाडकी बहीण योजना अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारवर टीका केली.
खासदारांच्या बंडखोरीवर राज ठाकरे काय म्हणाले? : शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पहिल्यांदाच राज ठाकरे यांनी याबाबत भाष्य केलं. राजकीय पक्षांतील फोडाफोडीच्या राजकारणावर निशाणा साधताना राज ठाकरे म्हणाले, “लहान मुले-मुली बेपत्ता होत आहेत, खासदार पळवले जात आहेत. या सगळ्या घडामोडी सुरू असताना सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठी पैशांचा वापर केला जात आहे. आज हे भाजपाकडून सुरू असेल, उद्या दुसरा पक्षही तेच करेल. मात्र या प्रक्रियेत महाराष्ट्राची आणि देशाची राजकीय परंपरा व स्वाभिमान धोक्यात येत आहे.
एसआयआरमध्ये ममता बॅनर्जी यांची 27 लाख मतं उडवली. दिल्लीत केजरीवाल यांना पाडलं, बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींना पाडलं. हवी ती व्यक्ती पक्षात घ्यायचं सुरू आहे. कोण सत्तेत आहे याचं मला घेणं देणं नाही पण ते काय करत आहेत, याचा फरक पडत आहे. उद्या दुसरे सत्तेत येतील तेही असंच करतील, आपण काय पायंडे पाडत आहोत, असा सवालही राज ठाकरेंनी केला.
'भाजपामधील अनेक गटांमध्ये अंतर्गत संघर्ष' : भाजपामधील अंतर्गत अस्वस्थतेचाही राज ठाकरे यांनी उल्लेख केला. “सध्या नरेंद्र मोदी हे पक्षाला एकत्र ठेवणारे केंद्रबिंदू आहेत. त्यामुळे वरकरणी सर्व काही शांत दिसत असलं, तरी पक्षाच्या आत मोठ्या प्रमाणात मतभेद आणि असंतोष आहे. भाजपामधील अनेक गटांमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू असून त्याची तीव्रता देशातील इतर राजकीय वादांपेक्षाही अधिक आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
“आज काही खासदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला नाही, यामागेही काही राजकीय गणितं असू शकतात. मात्र पक्षाच्या आत अनेक प्रश्न धुमसत आहेत. नरेंद्र मोदी हेच सध्या त्या सर्वांना एकत्र बांधून ठेवणारे ‘मॅग्नेट’ आहेत. पण काही जणांच्या मते येत्या वर्षभरात केंद्रात तसंच देशभरात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडू शकतात,” असा इशाराही त्यांनी दिला. याच पार्श्वभूमीवर मनसैनिकांनी संघटनात्मक तयारी ठेवावी, असं आवाहन करत राज ठाकरे म्हणाले, “परिस्थिती कधीही बदलू शकते. त्यामुळे वेळ आल्यास जमिनीवर घट्ट पाय रोवून उभे राहण्याची तयारी ठेवा.”
'लाडकी बहीण योजना मतांसाठी' : ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर झाली तेव्हाच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर द्यावा, अशी भूमिका मांडली होती, असं सांगत राज ठाकरे म्हणाले, “महिलांच्या हातात दरमहा पैसे देण्याऐवजी त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी निधी खर्च करणं अधिक आवश्यक आहे. फुकटच्या योजनांवर राज्य किंवा देश चालत नाही. मतांसाठी अशा योजना राबवल्या जातात. मात्र त्यासाठी इतर ठिकाणांहून महसूल उभा करावा लागतो. जनतेला एक रुपया देताना तिच्याकडून दहा-पट, शंभरपट वसूल केले जाते, हे गणितही समजून घेतलं पाहिजं.”
राज्यात संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करत त्यांनी राजकीय पक्षांतील फोडाफोडीवरही टीका केली. “पाऊस पडत नाही, दुष्काळाचं संकट उभं ठाकलं आहे. मात्र सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष खासदार, आमदार आणि नगरसेवक फोडण्यात आहे. ज्यांना जनतेनं मतदान करून निवडून दिलं, तेच पक्षांतर करत असतील, तर मतदारांनीही आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे,” असं ते म्हणाले.
देशातील वाढत्या आत्महत्यांच्या घटनांचा उल्लेख करताना त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “नीट परीक्षेचे पेपर फुटत आहेत. ही परीक्षा सुरू झाली तेव्हाच आम्ही तिचा विरोध केला होता,” असं ते म्हणाले.
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