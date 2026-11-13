"भाजपाच्या सापळ्यात अडकू नका...", मुंबईतील छठपूजा वादावरून राज ठाकरेंचा मराठी माणसांना सावधगिरीचा इशारा
आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून छठपूजा आणि भोजपुरी गाण्यांच्या माध्यमातून भाजपा महाराष्ट्रात संघर्ष पेटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलाय.
Published : November 13, 2026 at 11:47 AM IST
मुंबई : ''छठपूजेच्या मुद्द्यावरून मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी आणि उत्तर भारतीयांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून सुरू आहे. सोशल मीडियावरील रील्स, भोजपुरी गाणी आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांच्या माध्यमातून वातावरण तापवले जात आहे. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपा हे राजकारण करीत आहे. मात्र, भाजपाने आखलेल्या संघर्षाच्या मैदानात मराठी माणसांनी उतरू नये. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा लक्षात ठेवून योग्य वेळी उत्तर द्या'', असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 'एक्स' या सोशल मीडियातून केले आहे.
सस्नेह जय महाराष्ट्र, भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांनी पोसलेला विषारी सोशल मीडिया हा सध्या मुंबई, महाराष्ट्र येथे छठ पूजा हा मुद्दा वापरून कसा संघर्ष निर्माण करता येईल यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतोय. त्यासाठी सोशल मीडियावर या पूजेच्या, त्यातून सुरु असलेल्या सांस्कृतिक आक्रमणांच्या रिल्स सोशल मीडियावर टाकत आहेत. हे पुरेसं नाही म्हणून मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाणी वाजवून पाहिली, जी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने बंद पाडली तो भाग वेगळा. पण या सगळ्यातून अजून भारतीय जनता पक्षाला जो संघर्ष अपेक्षित आहे तो उभा राहत नाहीये ही त्यांना खंत आहे. आणि हा सगळा आटापिटा सुरु आहे आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी. भारतीय जनता पक्षाचा जो काही एक थिंक टॅंक आहे त्याची बौद्धिक क्षमता कमकुवत झाली आहे असं दिसतंय. कारण निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांनी वर्षानुवर्षे वापरलेला फोडा आणि राज्य करा हा फॉर्म्युला आता काम करणार नाही. लोकसभेच्या निवडणुका आल्या की हिंदू मुस्लिम वाद पेटवायचा, मैदानांमध्ये, बागांमध्ये मुस्लिम बुरखा घातलेल्या स्त्रिया फिरवून बघा बघा आता हे आपल्या मैदाना आणि बागांपर्यंत आले असं सांगून लोकांना घाबरवायचं. अर्थात हिंदू स्त्रियांना आणि पुरुषांना बुरखे घालून दहशत निर्माण करतानाचे बरेचसे व्हिडिओ सोशल मिडीयावर दिसतातच. राज्यांच्या निवडणुका जवळ आल्या की जातींमध्ये विष कालवायचं, मागच्या वर्षी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जिंकायच्या म्हणून कबुतरखान्यावरून गुजराती विरुद्ध मराठी वाद पेटवला. मी मागे अनेकदा माझ्या भाषणांत म्हणलं आहे की भाजपाला कामं दाखवून निवडणुका जिंकता येत नाही कळलं की दोन गटांमध्ये संघर्ष घडवून त्यांच्या सांडलेल्या रक्तावर हे निवडणुका जिंकतात. अर्थात तो पण एक वरवरचा देखावाच आहे, खरं काम निवडणूक आयोगच करतं. पण विजय कसा झाला यासाठी पसरवायला एक कारण मिळतं! जेन झी आंदोलनापासून भारतीय जनता पक्षाचा केंद्रापासून राज्यापर्यंतचा सत्तेतून पायउतार होण्याकडे प्रवास सुरु झाला आहे. लवकर हे घडणारंच आहे! यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे पालक पार बिथरले आहेत. कारण सत्तेतून बाहेर फेकले गेले की यांनी गेल्या १२,१४ वर्षांत जे जे केलं आहे त्या सगळ्याची भुतं यांच्या मानगुटीवर बसतील आणि याचीच त्यांना भीती आहे. असो. अर्थात त्यांचं जे व्हायचं आहे ते होईलच ! माझी मराठी माणसांना विनंती आहे की त्यांनी आखलेल्या युद्धभूमीवर आपल्याला लढायची गरज नाही. ती महाराष्ट्राची पद्धत पण नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा बहुधा ते विसरले असतील पण आपण लक्षात ठेवला पाहिजे. गनिमी काव्याने कोणाला कधी कसं उत्तर द्यायचं हे आपण ठरवू , यांचा स्वार्थ आहे म्हणून उगाच त्यांनी आखलेल्या सापळ्यात आपण अडकायचं नाही हे नक्की. भारतीय जनता पक्षाने देशाची वाट लावली आहे, इथला सलोखा पार संपवला आहे, सहिष्णुता संपवली आहे. महाराष्ट्रात पण हेच सुरु आहे. केंद्रीय आदेशाने महाराष्ट्राला एकाच उद्योगपतीला आणि त्याच्या चिल्ल्यापिल्यांना विकून फक्त चहुबाजूनी ओरबाडण्याचे काम सध्या सुरू आहे! आपले महाराज आणि त्यांचे मावळे जिथे नांदले तो सह्याद्री पण यांनी पोखरायला सुरु केला आहे. जंगले दिली जात आहेत , जमिनी दिल्या जात आहेत, त्या उद्योगपतीला जे महाराष्ट्रात दिसेल ते दिलं जात आहे , पण आम्हाला त्याचं काहीच वाटत नाहीये. मी अनेकदा सांगत आलो की आपल्या मराठी समाजाइतका बेसावध समाज मी संपूर्ण देशात कुठे पाहिला नाही, काही घटना घडली की जागा होणारा आणि लगेच एक दोन दिवसात परत शांत होऊन सर्व विसरणारा! जे काही आपल्या आजूबाजूला घडतंय हे सगळं मराठी माणसाने विसरलं नाही पाहिजे. त्याचा योग्य वेळी राग आपण बाहेर काढला पाहिजे तरच शिवरायांच नाव घेण्याचा अधिकार आपल्याला प्राप्त होतो ! बाकी पूजेच्या नावाखाली सांस्कृतिक उन्माद कोणी घातलाच , ( अर्थात कोणी तशी हिंमत करेल असं वाटत नाही ) तर शांत आहोत म्हणजे गांडू नाही आहोत हे महाराष्ट्र ओरबाडणाऱ्यांनी आणि महाराष्ट्राच सांस्कृतिक वैभव बिघडवणाऱ्यांनी कायम लक्षात ठेवावे ! उत्तर भारतीयांना आणि गुजराती समाजाला पण समजलं पाहिजे की हे फक्त तुम्हाला आमच्या विरोधात उभं करून स्वतःचा स्वार्थ साधून घेत आहेत ! आणि जर त्यांच्या बरोबर सामील होऊन तुम्ही आमच्या अंगावर येणार असाल तर विसरू नका की हा महाराष्ट्र आहे ते ! येथे मरहट्टे राहातात ते ! भाजपाला सांगणे आहे की धार्मिक, किंवा राज्या राज्यात किंवा जातीपातीत संघर्ष निर्माण करणे यापेक्षा आता काही नवीन सुचतंय का ते पहा ! मराठी बांधवांना - भगिनींना आणि माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांना सांगणे आहे की यांच्या सापळ्यात अडकू नका पण सतर्क राहा ! योग्य वेळी निर्णय घेऊ ! राज ठाकरे ।— Raj Thackeray (@RajThackeray) November 13, 2026
भाजपा आणि त्यांच्या समर्थकांकडून सोशल मीडियावर छठपूजेचे रील्स प्रसारित करून सांस्कृतिक आक्रमणाचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाणी वाजवण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र मनसेने आणि जागरूक नागरिकांनी ते बंद पाडले. तरीही अपेक्षित संघर्ष निर्माण होत नसल्याने भाजपाकडून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी 'फोडा आणि राज्य करा' हीच पद्धत वापरली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी हिंदू-मुस्लिम वाद पेटवायचा, तर राज्यांच्या निवडणुका जवळ आल्या की जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करायचा, असे राजकारण केले जाते. बागा आणि मैदानांमध्ये बुरखा घातलेल्या महिलांना दाखवून हिंदू समाजात भीती निर्माण करण्याची भाजपाची राजकीय रणनीती असल्याचे सांगत राज यांनी जोरदार हल्ला चढवला.
''मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावरून गुजराती विरुद्ध मराठी असा वाद निर्माण करण्यात आला होता. भाजपाला विकासकामांच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत; त्यामुळे दोन समाजांमध्ये संघर्ष घडवून त्याचा राजकीय फायदा घेतला जातो. निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय घेण्यासाठी वेगवेगळी कारणे पुढे केली जातात, प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाची भूमिकाही महत्त्वाची असल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. देशातील आणि राज्यातील भाजपाच्या सत्तेला उतरती कळा लागल्याचा दावा करत त्यांनी ‘जेन झी’ आंदोलनाचा संदर्भ दिला. या आंदोलनापासून भाजपाचा सत्तेतून बाहेर पडण्याचा प्रवास सुरू झाल्याचे सांगत, गेल्या 12 ते 14 वर्षांतील कारभाराची भुते सत्तेबाहेर गेल्यानंतर भाजपाच्या मानगुटीवर बसतील'', अशी टीका त्यांनी केली.
महाराष्ट्रातील उद्योग, जमीन आणि जंगलसंपत्ती एका उद्योगपतीच्या हितासाठी दिली जात असल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांपासून जंगलांपर्यंत राज्यातील नैसर्गिक संपत्तीचे नुकसान होत असतानाही मराठी समाज गप्प असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. एखादी घटना घडल्यानंतर दोन दिवस जागे व्हायचे आणि पुन्हा सर्व विसरून जायचे, ही मराठी समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. मराठी माणसांनी भाजपाच्या राजकीय सापळ्यात अडकू नये; मात्र प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवावे. उत्तर भारतीय आणि गुजराती समाजानेही भाजपा आपला वापर मराठी माणसांच्या विरोधात करीत आहे का, याचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, धार्मिक, भाषिक किंवा जातीय संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी भाजपाने राजकारणासाठी नवे मुद्दे शोधावेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. पूजेच्या नावाखाली सांस्कृतिक उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास 'महाराष्ट्र शांत आहे म्हणजे दुबळा आहे', असे समजू नये. योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे सांगत त्यांनी भाजपाच्या राजकारणाला गनिमी काव्याने उत्तर देण्याची भूमिका मांडली.
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