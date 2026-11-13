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"भाजपाच्या सापळ्यात अडकू नका...", मुंबईतील छठपूजा वादावरून राज ठाकरेंचा मराठी माणसांना सावधगिरीचा इशारा

आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून छठपूजा आणि भोजपुरी गाण्यांच्या माध्यमातून भाजपा महाराष्ट्रात संघर्ष पेटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलाय.

Raj Thackeray On Chhath Puja
मुंबईतील छठपूजा वादावरून राज ठाकरेंची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2026 at 11:47 AM IST

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मुंबई : ''छठपूजेच्या मुद्द्यावरून मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी आणि उत्तर भारतीयांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून सुरू आहे. सोशल मीडियावरील रील्स, भोजपुरी गाणी आणि सांस्कृतिक मुद्द्यांच्या माध्यमातून वातावरण तापवले जात आहे. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपा हे राजकारण करीत आहे. मात्र, भाजपाने आखलेल्या संघर्षाच्या मैदानात मराठी माणसांनी उतरू नये. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा गनिमी कावा लक्षात ठेवून योग्य वेळी उत्तर द्या'', असे आवाहन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 'एक्स' या सोशल मीडियातून केले आहे.

भाजपा आणि त्यांच्या समर्थकांकडून सोशल मीडियावर छठपूजेचे रील्स प्रसारित करून सांस्कृतिक आक्रमणाचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. मुंबईतील काही रेल्वे स्थानकांवर भोजपुरी गाणी वाजवण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र मनसेने आणि जागरूक नागरिकांनी ते बंद पाडले. तरीही अपेक्षित संघर्ष निर्माण होत नसल्याने भाजपाकडून वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी 'फोडा आणि राज्य करा' हीच पद्धत वापरली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी हिंदू-मुस्लिम वाद पेटवायचा, तर राज्यांच्या निवडणुका जवळ आल्या की जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करायचा, असे राजकारण केले जाते. बागा आणि मैदानांमध्ये बुरखा घातलेल्या महिलांना दाखवून हिंदू समाजात भीती निर्माण करण्याची भाजपाची राजकीय रणनीती असल्याचे सांगत राज यांनी जोरदार हल्ला चढवला.

''मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावरून गुजराती विरुद्ध मराठी असा वाद निर्माण करण्यात आला होता. भाजपाला विकासकामांच्या जोरावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत; त्यामुळे दोन समाजांमध्ये संघर्ष घडवून त्याचा राजकीय फायदा घेतला जातो. निवडणुकीतील विजयाचे श्रेय घेण्यासाठी वेगवेगळी कारणे पुढे केली जातात, प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाची भूमिकाही महत्त्वाची असल्याचे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. देशातील आणि राज्यातील भाजपाच्या सत्तेला उतरती कळा लागल्याचा दावा करत त्यांनी ‘जेन झी’ आंदोलनाचा संदर्भ दिला. या आंदोलनापासून भाजपाचा सत्तेतून बाहेर पडण्याचा प्रवास सुरू झाल्याचे सांगत, गेल्या 12 ते 14 वर्षांतील कारभाराची भुते सत्तेबाहेर गेल्यानंतर भाजपाच्या मानगुटीवर बसतील'', अशी टीका त्यांनी केली.

महाराष्ट्रातील उद्योग, जमीन आणि जंगलसंपत्ती एका उद्योगपतीच्या हितासाठी दिली जात असल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांपासून जंगलांपर्यंत राज्यातील नैसर्गिक संपत्तीचे नुकसान होत असतानाही मराठी समाज गप्प असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. एखादी घटना घडल्यानंतर दोन दिवस जागे व्हायचे आणि पुन्हा सर्व विसरून जायचे, ही मराठी समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. मराठी माणसांनी भाजपाच्या राजकीय सापळ्यात अडकू नये; मात्र प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवावे. उत्तर भारतीय आणि गुजराती समाजानेही भाजपा आपला वापर मराठी माणसांच्या विरोधात करीत आहे का, याचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, धार्मिक, भाषिक किंवा जातीय संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी भाजपाने राजकारणासाठी नवे मुद्दे शोधावेत, असा टोलाही त्यांनी लगावला. पूजेच्या नावाखाली सांस्कृतिक उन्माद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास 'महाराष्ट्र शांत आहे म्हणजे दुबळा आहे', असे समजू नये. योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे सांगत त्यांनी भाजपाच्या राजकारणाला गनिमी काव्याने उत्तर देण्याची भूमिका मांडली.

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TAGGED:

RAJ THACKERAY ON CHHATH PUJA
RAJ THACKERAY SLAMS BJP
CHHATH PUJA MUMBAI CONTROVERSY
राज ठाकरे छठपूजा टीका
छठपूजा मुंबई वाद

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