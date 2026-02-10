राज ठाकरेंचे मोहन भागवतांना खडेबोल; म्हणाले, 'अराजकीय संघटना म्हणवून घेणाऱ्या आरएसएसनं या भानगडीत पडायचंच कशाला?'
मोहन भागवतांनी महाराष्ट्रातील भाषिक भेदभाव म्हणजे आजार असल्याचं मुंबईत वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्यावरून मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी त्यांचा समाचार घेतला आहे.
Published : February 10, 2026 at 11:09 AM IST
मुंबई : नुकत्याचं मुंबईत पार पडलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुंबईत पार पडलेल्या व्याख्यानमालेत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी भाषिक वादाबाबत वक्तव्य केलं होते. 'भाषेच्या आधारावर वाद करणं म्हणजे स्थानिक आजार' अशी टिप्पणी त्यांनी केली होती. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील मराठी (Marathi) विरुद्ध अमराठी (Non Marathi) वादाचा दाखला दिला होता. त्यांचं हे विधान व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत आपली विचार परखडपणे मांडले आहेत.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेता सलमान खानसह, चित्रपट दिग्दर्शक करण जोहरसह विविध सेलिब्रिटी उपस्थित होते. त्यावरूनही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी त्यांना सुनावले.
सोशल मीडियावर पोस्ट करून काय म्हणाले राज ठाकरे : ...या गैरसमजातून बाहेर या : "8 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात सरसंघचालक श्री. मोहन भागवत यांनी, भाषेबद्दल आग्रही राहणे, त्यासाठी वेळेस आंदोलन करणे हा एक आजार आहे अशा आशयाचं विधान केलं. या कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बोलावण्यात आले होते, त्यातले काही हजर देखील होते ! परंतु मोहनराव भागवतांना एक गोष्ट सांगू इच्छितो की ती सर्व मंडळी तुमच्या प्रेमाखातर आली नव्हती तर ती नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारी भीतीमुळे आली होती ! नाहीतर आजवर का कोणी या असल्या रटाळ प्रवचनांना आले नाहीत? त्यामुळं ती मंडळी आपल्यासाठी आली होती या गैरसमजातून प्रथम आपण बाहेर या !"
प्रांतरचनेचा इतिहास मोहन भागवतांना माहिती असावा : पुढे राज ठाकरेंनी म्हटलं, "असो . . . मुळात भाषावार प्रांतरचना या देशात का करावी लागली हा इतिहास भागवतांना निश्चितच माहित असावा असे आम्ही समजतो ! भाषेबद्दलचं प्रेम, प्रांताबद्दलचं प्रेम हा जर भागवतांना आजार वाटत असेल तर त्यांच्या निदर्शनास हे आणून देऊ इच्छितो की हा आजार या देशातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये आहे. दक्षिणेत कर्नाटक ते तामिळनाडू इथे तीव्र भाषिक आणि प्रांतिक अस्मिता आहेत. तिकडे पश्चिम बंगाल असो, पंजाब असो अगदी गुजरात असो, तिकडे पण ही भावना आहे".
याला तुम्ही आजार म्हणणार? : "ही भावना नक्की काय आहे हे कधी भागवतांनी समजून घेतली आहे का? जेंव्हा देशातील 4 / 5 राज्यातील लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी वेगवेगळ्या राज्यात जातात. तिकडं आगाऊपणा करतात, तिथल्या स्थानिक संस्कृतीला नाकारून, तिथल्या भाषेचा अपमान करतात, स्वतःचे मतदारसंघ तयार करतात. तेंव्हा स्थानिकांच्यात रोष तयार होतो आणि त्यातून उद्रेक तयार होतो. याला तुम्ही आजार म्हणणार? आणि जर तुमच्या लेखी हा आजार असेल तर तो आजार आपल्या गुजरातमध्ये पण पसरला आहे. गुजरातमध्ये उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या हजारो लोकांना जेंव्हा पळवून लावलं तेंव्हा तिकडं जाऊन समरसतेचे धडे का नाही दिलेत? असंच धडे कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश ते पंजाब ते पश्चिम बंगाल इथे जाऊन का नाही दिलेत?
आरएसएसनं या भानगडीत पडायचंच कशाला? : "मराठी माणूस सहनशील आहे, पेक्षा इथले सत्ताधारी लिबलिबित कण्याचे आहेत म्हणून भागवतांची हिंमत होते. काही महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या तोंडावर भय्याजी जोशींनी मुंबईची भाषा ही फक्त मराठी नाही तर ती गुजराती पण आहे अशा आशयाचं विधान करत मराठी माणसाला डिवचत गुजराती भाषिकांना चोंबाळण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळं करून अप्रत्यक्षपणे भाजपला फायदा कसा होईल हे पाहिलं. मुळात स्वतःला अराजकीय संघटना म्हणवून घेणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या भानगडीत पडायचंच कशाला?"
राज ठाकरेंनी मराठीचा मुद्दा हाता घेतली की त्यांच्यावर हिंदूविरोधी म्हणत सोशल मीडियावर टीका केली जाते. तसेच भाजपाकडून त्यांच्यावर आरोप होतात. यावर त्यांनी पोस्टमध्ये संघाला अप्रत्यक्षपणे आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला.
तेव्हा भूमिका घेणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाच पक्ष होता : "संघाच्या कामाबद्दल आमच्या मनात आदर आहे. पण म्हणून अप्रत्यक्ष राजकीय भूमिका घेण्याच्या भानगडीत पडू नये. पडायचंच असेल तर देशभरात हिंदी (जी मुळात राष्ट्रभाषा नाही ) लादणाऱ्या सरकारचं कान उपटून दाखवा आणि मग आम्हाला समरसतेच्या गोष्टी शिकवा. यात हिंदुत्व आणून आम्हाला ज्ञानामृत पाजायचा प्रयत्न करू नका. मी अनेकदा सांगितलं आहे की ज्या वेळेस हिंदूंवर हल्ला होईल तेंव्हा आम्ही हिंदू म्हणून आमच्याकडून जे काही करणं शक्य होईल ते करूच! रझा अकादमीच्या दंगलीविरोधात मोर्चा काढणारा आणि मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात आंदोलन करणारा, तसंच हिंदू सणांच्या वेळी मोठमोठ्यानं लाऊडस्पीकर लावणं आणि मोठमोठ्यानं डीजे लावून नागरिकांना त्रास होत असताना त्या विरोधात भूमिका घेणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाच पक्ष होता. जे चूक ते चूकच हे आम्ही ठासून बोलतो. तसं मोहनराव आपण कधी बोलणार? हिंदुत्वाच्या नावाखाली देशभरात जो धिंगाणा सुरु आहे, उत्तर भारतात कावड यात्रांमधे बिभत्स पद्धतीनं महिलांना नाचवलं जाणं तसंच 2014 ला बीफ एक्सपोर्टमध्ये जो आपला देश 9 व्या क्रमांकावर होता. तो आज दुसऱ्या क्रमांकावर आलाय आणि आपल्या देशात गोहत्येचं राजकारण करून जो तमाशा सुरू आहे. त्यातून माथी भडकवली जात आहेत. त्यावर तुम्ही कधी बोलणार? त्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात सरकारला खडे बोल कधी सुनावणार? असो. तुम्ही काय करावं हे तुमच्यापाशी. आमच्यासाठी मराठी भाषा आणि मराठी माणूस हे अंतिम सर्वोच्च प्राधान्य आहे. या देशात भाषिक आणि प्रांतिक अस्मिता या राहणारच, तशाच त्या महाराष्ट्रात देखील राहणारंच! हे आमचं स्वत्व आहे आणि त्याबद्दल जेव्हा जेव्हा असे प्रसंग उभे राहतील तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्र त्वेषाने उभा राहील !"
काय म्हणाले होते मोहन भागवत? : "समाजात भाषेच्या आधारावर भेदभाव आहे, असं नाही. जेव्हा काही लोकांकडून तशी मांडणी केली जाते, तेव्हा काही लोकांच्या हातून तसं घडतं. याचा अर्थ सर्व मराठी भाषिक लोक तलवारी घेऊन बाहेर आले आणि अन्य भाषिक लोक भाले घेऊन बाहेर आले, असं होत नाही. हा सगळा वाद सुरु असताना आपापसातील व्यवहार सुरुच होते, मैत्री कायम होती. हा एक स्थानिक आजार आहे, त्याला सार्वजनिक करु नये, हा आजार फैलावणारच नाही, असं मी मानत नाही. हा आजार इतरत्र फैलावू नये, ही चिंता आहे."
