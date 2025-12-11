'मला गुन्हा कबूल नाही'; राज ठाकरे यांचं ठाणे न्यायालयात स्पष्टीकरण, एका महिन्यात विषय संपवणार
राज ठाकरे यांच्या २००८ मधील एका जुन्या प्रकरणासाठी ठाणे कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली.
Published : December 11, 2025 at 12:07 PM IST
ठाणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या २००८ मधील एका जुन्या प्रकरणासाठी ठाणे कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. २००८ मधील जुन्या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी राज ठाकरे आज (११ डिसेंबर) ठाण्यातील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायमूर्ती अभिजीत कुलकर्णी यांच्या कोर्टात हजर झाले होते. यावेळी राज ठाकरे यांनी न्यायाधीशांसमोर "मला गुन्हा कबूल नाही" असं स्पष्ट केलं. यावर न्यायालयानं प्रकरणावर लवकर तोडगा काढायचा असल्याचे सांगत राज ठाकरे यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले. “तुम्ही सहकार्य करा, एक महिन्यात हे प्रकरण संपेल. तुम्हाला यायची गरजही लागणार नाही,” असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.
काय आहे प्रकरण? : २००८ मध्ये रेल्वे भरतीदरम्यान कल्याण स्थानकावर उत्तर भारतीय उमेदवारांवर मनसे कार्यकर्त्यांनी मारहाण करत रेल्वेचे देखील मोठं नुकसान केलं होतं, असा आरोप होता. या हल्ल्यांच्या प्रकरणात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. "मराठी तरुणांच्या नोकऱ्या परप्रांतीयांनी हिरावल्या" असा आरोप करत, राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांना लक्ष्य केले आणि त्यांच्यात हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिले, असे आरोप करण्यात आले होते.
राज ठाकरे यांची न्यायालयात हजेरी : या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी राज ठाकरे हे पहिल्यांदाच न्यायालयात हजर झाले होते. समन्स बजावल्यानंतर गुरुवारी सकाळीच राज ठाकरे न्यायालयात हजर झाले. यावेळी अनेक नेते आणि कार्यकर्ते देखील न्यायालयात हजर होते .सुनावणीच्या सुरुवातीला ओळख पटवून दिल्यानंतर न्यायाधीश यांनी राज ठाकरे यांना गुन्हा कबूल आहे का? असा सवाल केला. यावर राज ठाकरे यांनी "नाही" असे उत्तर दिले. त्यानंतर न्यायाधीशांनी "आपण सहकार्य केल्यास एका महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करू" असं राज ठाकरे यांना सांगितलं.
मनसेनं मुद्दा उचलला : आजच्या या सुनावणीसाठी मनसेकडून जय्यत तयारी करण्यात आली होती. या तयारीत ठाण्यातील विविध चौकात राज ठाकरे यांचे पोस्टर आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे झेंडे लावले होते. पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मराठी मुलांसाठी केलेल्या या आंदोलनाची सुनावणी ही पर्वणी ठरेल का हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. मनसेनं देखील हा मुद्दा चांगलाच उचलून धरलाय.
राज ठाकरे यांच्या भेटीला राजन विचारे : आगामी पालिका निवडणुका लक्षात घेऊन ठाण्यात आलेल्या राज ठाकरे यांची शिवसेना - उबाठा पक्षाचे नेते राजन विचारे यांनी सुनावणीनंतर भेट घेतली. त्यांचे स्वागत करून भविष्यात एकत्र निवडणुका लढण्याचे संकेत यावेळी त्यांनी दिले.
राज ठाकरे यांनी मारला मामलेदार मिसळवर ताव : राज ठाकरे यांनी ठाण्यात आल्यानंतर शासकीय विश्रामगृहात ठाण्याची प्रसिद्ध मामलेदार मिसळ मागवून तिचा आस्वाद घेतला. सहकाऱ्यांनाही मिसळ खाण्यासाठी दिली. राज ठाकरे यांनी याआधी अनेकदा मामलेदार मिसळ येथे जाऊन मिसळ खाण्याचा आस्वाद घेतला होता. राज ठाकरे हे जेव्हा जेव्हा ठाण्यात येतात, तेव्हा ही मिसळ चाखत असतात.
आवश्यता पडल्यास पुन्हा आंदोलन करू : राज ठाकरे यांच्यावर दाखल असलेल्या या गुन्ह्यातील त्यांचे सहआरोपी असलेले गणेश चौबे आणि संतोष ठाकरे यांनी मराठीचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित करत आज मराठी मुलांच्या नोकऱ्या इतर कोण घेत असेल तर त्याला अशाच पद्धतीनं आंदोलन करून उत्तर देऊ, असा इशारा दिला.
न्यायालयात फोटो काढण्यासाठी गर्दी : ठाणे न्यायालयात राज ठाकरे हे येणार असल्याचं समजल्यावर न्यायाधीश कुलकर्णी यांचं दालन नागरिकांनी भरलं होतं. न्यायालयातील कर्मचारी देखील राज ठाकरे यांना पाहण्यासाठी आणि फोटो काढण्यासाठी गर्दी करत असल्याचं पाहायला मिळालं. ठाणे पोलिसांनी न्यायालय आणि विश्रामगृहात मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता.
हेही वाचा -
- 20 वर्षांनी राज ठाकरे संजय राऊतांच्या घरी; तब्येतीची विचारपूस करत दिला आराम करण्याचा सल्ला
- मुंबईसह महानगराला तोडून गुजरातला जोडण्याचा डाव; मंत्री जितेंद्र सिंहांच्या वादग्रस्त विधानावर राज ठाकरे कडाडले
- अमराठीच्या मुद्द्यावर मनसेची मान्यता रद्द करून राज ठाकरेंविरोधात गुन्हा दाखल करा, उच्च न्यायालयात याचिका