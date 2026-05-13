रेल्वे भरतीत परप्रांतीयांना मारहाण प्रकरण; ‘हे सर्व खोटं आहे’, राज ठाकरे यांची न्यायालयात भूमिका

2008 मध्ये रेल्वे भरती दरम्यान परप्रांतीयांना झालेल्या मारहाण प्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी ठाणे न्यायालयात आपली भूमिका मांडली. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

Published : May 13, 2026 at 8:12 PM IST

ठाणे : रेल्वे भरती परीक्षेसाठी आलेल्या परप्रांतीय तरुणांना मारहाण केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) आज आपल्या जामीन अर्जावरील सुनावणीसाठी ठाणे न्यायालयात हजर झाले होते. न्यायालयात त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. यावेळी “हे सर्व खोटं आहे. माझा या गुन्ह्याशी काहीही संबंध नाही,” असं राज ठाकरे यांनी न्यायालयात सांगितलं.



जामीन अर्जावर सुनावणी : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 2008 मध्ये परप्रांतीयांविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. रेल्वे भरती परीक्षेसाठी आलेल्या परप्रांतीय तरुणांना मारहाण केल्याप्रकरणी राज ठाकरे यांच्यासह अन्य सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी सुरुवातीला कल्याण न्यायालयात सुरू होती. त्यानंतर हे प्रकरण ठाणे न्यायालयात वर्ग करण्यात आलं.

प्रतिक्रिया देताना वकील सयाजी नागरे



मागील सुनावणीत गुन्हा कबूल नसल्याचे वक्तव्य : यापूर्वी 11 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळीही राज ठाकरे न्यायालयात हजर होते. त्यावेळी त्यांनी न्यायालयात आपण गुन्हा कबूल नसल्याचं सांगितलं होतं. तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेला पूर्ण सहकार्य करू, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. न्यायालयानं पुढील सुनावणीची तारीख 18 मे निश्चित केली आहे. पुढील सुनावणीला राज ठाकरे यांना वैयक्तिक उपस्थित राहण्याची गरज नसल्याचं त्यांचे वकील सयाजी नागरे यांनी सांगितलं.

काय आहे प्रकरण : राज्यामध्ये मनसेच्यावतीनं 2008 साली रेल्वे भरती प्रकरणी आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करत अटकेची कारवाई करण्यात आली होती. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले होते. तर मनसेचे नेते राज ठाकरे यांना अटक करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ शिराळा तालुक्यातल्या शेडगेवाडी या ठिकाणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच्यावतीनं आंदोलन करण्यात आलं होतं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं होतं. यावेळी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं होतं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांकडून या ठिकाणी जबरदस्तीने दुकाने बंद करण्याबरोबर दगडफेकीचा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे.

