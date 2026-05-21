राज ठाकरेंना मोठा दिलासा: ठाणे न्यायालयानं रेल्वे भरती आंदोलन 2008 प्रकरणात केली निर्दोष मुक्तता
2008 मध्ये रेल्वे भरती आंदोलनात परप्रांतीयांना मारहाण केल्याचा आरोप राज ठाकरे यांच्यावर करण्यात आला होता. मात्र या प्रकरणात ठाणे न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
Published : May 21, 2026 at 2:06 PM IST
ठाणे : साल 2008 मधील रेल्वे भरती आंदोलन प्रकरणातून अखेर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह आठ जणांची ठाणे कोर्टानं निर्दोष मुक्तता केली. ठाणे सत्र न्यायालयानं तब्बल 18 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल जाहीर केला. गुरूवारच्या सुनावणीत सुनावलेल्या निकालाकरता राज ठाकरे जातीनं कोर्टापुढं हजर झाले होते.
कोर्टाचा निकाल काय : आरोपींविरोधात दाखल गुन्हा सिध्द होईल आणि त्यांचा यात सहभाग स्पष्ट होईल, असे कोणतेही ठोस पुरावे मांडण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचा निर्वाळा न्यायालयानं आपल्या निकालात दिलाय. तसेच घटनेच्यावेळी आरोपी तिथं उपस्थितच नव्हते, हे देखील पुराव्यांवरून सिद्ध झालंय. त्यामुळे या प्रकरणी राज ठाकरे यांना ठाणे सत्र न्यायालयानं निर्दोष मुक्त केलं. तसेच चिथावणीखोर भाषण दिल्याच्या आरोपांतूनही राज ठाकरेंना दिलासा देण्यात आलाय.
काय आहे प्रकरण : साल 2008 मध्ये रेल्वे भरतीदरम्यान कल्याण स्थानकावर उत्तर भारतीय उमेदवारांना मनसे कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली होती. या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता. राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांचा मुद्दा उपस्थित करत बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या तरूणांना लक्ष्य केलं. आपल्या कार्यकर्त्यांची माथी चिथावणीखोर भाषणांनी भडकवली आणि त्यांच्या हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिलं, असे आरोप राज ठाकरेंवर लावण्यात आले होते. याप्रकरणी राज ठाकरेंसह अन्य सात जणांवर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटकही झाली होती. या प्रकरणाची सुनावणी आधी कल्याण न्यायालयात सुरू होती, मात्र यानंतर हा गुन्हा ठाणे रेल्वे न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान आरोपी न्यायालयात नियमित हजेरी लावत नसल्यानं राज ठाकरेंसह सर्व आरोपींना न्यायालयानं वेळोवेळी समन्स बजावत प्रसंगी अटक वॉरंटही जारी केलं होते. यानंतर राज ठाकरे यांच्या वकिलानं न्यायालयात रितसर अर्ज देऊन हे अटक वॉरंट देखील रद्द करून घेतले. हा खटला ठाणे सत्र न्यायालयात प्रदीर्घ काळापासून सुरू होता. या खटल्याच्या अंतिम सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सविस्तरपणे ऐकून घेतले आणि त्यानंतर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल जाहीर केला.
राज ठाकरेंना गोवण्याचा प्रयत्न : या खटल्यातून राज ठाकरेंची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी ठाणे कोर्टाबाहेर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी राज ठाकरेंना यात गोवण्याचाच सरकारनं प्रयत्न केल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यावेळी सगळीकडेच तरूणांनी आंदोलनं केली होती, त्यांचा संबंध राज ठाकरेंशी जोडला गेला होता. राज ठाकरेंना या प्रकरणात तत्कालीन सरकारनं निव्वळ अडकवण्याचा प्रयत्न केला, असं अविनाश जाधव म्हणाले. तसेच आज राज ठाकरेंच्या अंगावरील एक केस कमी झाला, अशी मिश्किल टिप्पणीही त्यांनी केली. वकील सयाजी नागरे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "राज ठाकरे हे घटनेच्यावेळी तिथं हजर होते, ही बाब कोर्टात सिद्ध झाली नाही. याप्रकरणी 12 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली. तसेच एक सीडीही कोर्टात सादर करण्यात आली, मात्र यातून कुठेही आरोपींचा या घटनेशी संदर्भ जोडता आला नाही. त्यामुळे सर्वांची निर्दोष सुटका करण्यात आली. या निकालानंतर राज ठाकरेंनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, मात्र केवळ स्मितहास्य करत ते कोर्टातून रवाना झाले.
