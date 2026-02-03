ETV Bharat / state

मुंबईत शिंदेंच्या शिवसेनेतील नगरसेवकाच्या विजयाला मनसे उमेदवाराकडून कोर्टात आव्हान

प्रभाग क्रमांक 91 मधून नगरसेवक बनलेल्या सगुण नाईक यांनी आपल्या नामनिर्देशन अर्जात खोटी माहिती देत फसवणूक केल्याचा आरोप केलाय.

Mumbai High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 9:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालाबाबतची पहिली निवडणूक याचिका कोर्टात दाखल झालीय. सांतक्रूझ पूर्व येथील प्रभाग क्रमांक 91 मधून नगरसेवकपदी निवडून आलेल्या शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेवक सगुण वसंत नाईक यांच्या निवडीला जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर आव्हान देण्यात आलंय. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे उमेदवार कृष्णा वासुदेव म्हाडगुत यांनी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉझेस (लघुवाद न्यायालय), मुंबई इथं वकील साटले यांच्यामार्फत ही निवडणूक याचिका दाखल केलीय. ज्यात त्यांच्या जातीच्या दाखल्यावर आक्षेप घेत या निवडीला आव्हान दिलंय.

काय आहे याचिका? - सदर प्रभाग हा इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आला होता. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून सगुण नाईक यांनी 'भंडारी' जात असल्याचा दावा करून ही निवडणूक लढवली. मात्र जात पडताळणी कमिटीनं त्यांचा हा जातीचा दाखला साल 2018 मध्ये अवैध ठरवलाय. तसेच आपल्याबाबत जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत समितीचा निर्णय लपवून ठेवत त्यांनी ही निवडणूक लढवलीय. त्यामुळे निवडणुकीत आपल्या नामनिर्देशन अर्जात खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती देऊन त्यांनी निवडणूक यंत्रणेला फसवलंय, असा गंभीर आरोप या याचिकेत करत त्यांची निवड रद्द करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी विनंती या याचिकेतून केली गेलीय.

बीएमसीत सध्याचं बलाबल कसं? - मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक आता जवळ येऊन ठेपलीय. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं मुंबईतील 29 नगरसेवकांची गटनोंदणी करत मुंबई महापालिकेतील गटनेतेपदी अमेय घोले यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलंय. तर महानगरपालिका निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे 65 आणि मनसेचे 6 नगरसेवक निवडून आलेत. त्यामुळे स्थायी समितीत भाजपापाठोपाठ ठाकरे गटाचे जास्त सदस्य असणार होते. स्थायी समितीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या सदस्यांची संख्या समान होणार होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर एक तोडगा काढून महायुतीची ताकद वाढवलीय. कोकण भवनात भाजपाच्या 89 नगरसेवकांची स्वतंत्र गटनोंदणी झाली. तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची एकत्र गटनोंदणी झाली. त्यामुळे महायुतीच्या नगरसेवकांचा आकडा 121 इतका झालाय.

हेही वाचाः

TAGGED:

SHIV SENA CORPORATOR
MNS CANDIDATE CHALLENGED
शिवसेना शिंदे नगरसेवक
CASTE CERTIFICATE ISSUE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.