कोल्हापूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय प्रकल्पात 75 कोटींचा भ्रष्टाचार? मनसेचा सार्वजनिक बांधकाम विभागावर हल्लाबोल

कोल्हापूरच्या विकासासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकास कामांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मनसेनं केला आहे.

KOLHAPUR MEDICAL COLLEGE SCAM
अधिकारी तुषार बुरुड यांच्याशी बोलताना मनसे पदाधिकारी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 18, 2026 at 8:29 PM IST

कोल्हापूर : शहरातील शेंडा पार्क परिसरात असलेल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विकास कामांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मनसेनं केला आहे. यामध्ये इमारतीचं बांधकाम, रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण आणि वाहनतळाच्या कामांचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अधीक्षक अभियंता तुषार बुरुड यांना 136 प्रश्न असलेल्या 100 पानांचं निवेदन सादर करत मनसैनिकांनी आंदोलन करत धारेवर धरलं. यावेळी कार्यालयात भाडोत्री रेकॉर्डवरील गुंडांचा राबता असल्याचा आरोप मनसेनं केल्यामुळं कार्यालयात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झालं होतं.

कोल्हापूरच्या विकासासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प : शेंडा पार्क येथील हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प 30 एकर जागेवर पसरलेला आहे. यात 1,100 बेड क्षमतेचं बहुउद्देशीय रुग्णालय, शैक्षणिक संकुल, वसतिगृहे आणि महानगरपालिकेची मुख्य प्रशासकीय इमारत यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारच्या 2022 च्या शासन निर्णयानुसार हा छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेचा भाग आहे. या इमारतींसाठी 136 कोटी आणि रस्त्यांसाठी 65 कोटी मंजूर निधीमध्ये अनियमितता असल्याचा दावा मनसेनं केला आहे.

मनसेचा 75 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप : बुधवारी (18 फेब्रुवारी) मनसे शहराध्यक्ष प्रसाद पाटील आणि जिल्हाध्यक्ष राजू दिंडोर्ले यांनी सादर केलेल्या निवेदनात ठेकेदारांशी संगनमतानं भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाचं काँक्रिटीकरण आणि अतिरिक्त बिलिंगचा उल्लेख आहे. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी याबाबत माहिती घेताना पाटील यांच्यावर एका महिला अधिकाऱ्यानं विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला होता. आता त्याच महिला अधिकाऱ्यासह वरिष्ठांवर 75 कोटींचा घोटाळ्याचा आरोप मनसेनं केला आहे.

उत्तर मागताना कार्यालयात तणावाचे प्रसंग : "निवेदन सादर करण्यासाठी पोहोचलेल्या मनसैनिकांना रोखण्यासाठी ठेकेदारानं रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आणलेत," असा आरोप राजू दिंडोर्ले यांनी केला. यानंतर विभागाचे मुख्य अधीक्षक अभियंता तुषार बुरुड यांनी "सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास करून योग्य कारवाई करू" असं आश्वासन दिलं. मात्र गेल्या चार महिन्यांच्या पाठपुराव्याबाबत "माहिती नाही" असं उत्तर देत त्यांनी अनभिज्ञता व्यक्त केली. यामुळं अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.

वेगानं पूर्ण होणारा प्रकल्पच निकृष्ठ : तुषार बुरुड हे जून 2024 पासून कोल्हापूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता आहेत आणि पूर्वीच जिल्ह्यात कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होते. शेंडा पार्क विकासाची कल्पना 2023 पासून चर्चेत असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मोकळ्या जागेचा वापर करण्याचे निर्देश दिले होते. सध्या प्रकल्पाला वेग आला असला, तरी आता भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी खळबळ उडाली आहे.

तीव्र आंदोलन छेडण्याचा मनसेचा इशारा : मनसेनं विभागीय चौकशीची मागणी केली असून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे. सार्वजनिक निधीचा अपव्यय थांबवण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज असल्याचं मत यावेळी मनसेनं मांडलं. तर या प्रकरणाचा पुढील विकास कोल्हापूरच्या विकासावर परिणाम करणारा करू शकतो.

